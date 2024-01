Squali ancora in campo: c'è il recupero con Collegno

Di nuovo in campo. Tempo di recupero della quinta giornata di ritorno di serie B Interregionale per l'Oleggio Magic Basket: appuntamento domani, mercoledì 24 gennaio alle 21, a Collegno contro Collegno Basket.

Presenta il match coach Riccardo Nalon: «Domani in campo per una battaglia, non siamo nelle migliori condizioni fisiche, ma saremo in campo per dare il massimo. Sarà importante dare priorità a livello difensivo e da lì cercare di prendere ritmo, conterà ogni singolo dettaglio. Abbiamo qualcosa da dimostrare».