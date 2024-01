FISI-AOC: i risultati delle gare a Schladming, Tarvisio, Gangwon, Méribel, Val Sarentino, Bielmonte, Prato Nevoso e Artesina

PER LE GARE DI COPPA DEL MONDO A SCHLADMING IN GIGANTE E SLALOM CONVOCATI GIOVANNI BORSOTTI E CORRADO BARBERA

La pista Planai di Schladming quest’anno propone due appuntamenti della Coppa del Mondo maschile: il primo martedì 23 gennaio con un Gigante seguito il giorno successivo dal classico Slalom, entrambi in notturna e con gli stessi orari: prima manche alle 17,45 e seconda alle 20,45.

Dodici gli atleti convocati dallo staff azzurro guidato dal dt Max Carca e tra loro due piemontesi. Tra le porte larghe sarà come sempre impegnato il carabiniere bardonecchiese Giovanni Borsotti, che ha avuto un buon inizio di stagione. In Slalom toccherà al cuneese Corrado Barbera (Centro Sportivo Esercito), alla ricerca della sua prima qualificazione stagionale alla seconda manche.

COPPA EUROPA: A TARVISIO TRIPLETTA AUSTRIACA IN SUPER-G. MATTEO FRANZOSO 23° E GREGORIO BERNARDI 24°

La Coppa Europa maschile fa tappa a Tarvisio per un programma di gare veloci aperte lunedì 22 gennaio da un Super-G, che ha segnato una tripletta austriaca: promo Vincent Wieser della Wintersportverein Schladming in 1’,10”,45/100, con distacchi rispettivamente di 11/100 e di 13/100 sui connazionali Stefan Eichberger dell’ESV Knittelfeld Cristoph Krenn dello Skiclub Goestling-Hochkar. Migliore degli azzurri il valdostano Benjamin Jacques Alliod del Centro Sportivo Esercito sesto a 69/100. A seguire il finanziere gardenese Max Perathoner, il friulano Luca Taranzano del CAI Monte Lussari tredicesimo, il poliziotto Maximilian Ranzi. Il finanziere genovese-sestrierino Matteo Franzoso si è classificato ventitreesimo ad 1”,30/100, il commilitone e concittadino Gregorio Bernardi ventiquattresimo ad 1”,36/100, il finanziere cesanese Leonardo Rigamonti trentasettesimo e il poliziotto genovese Marco Abbruzzese trentanovesimo.

La classifica del Super-G della Coppa Europa maschile disputato a Tarvisio

Super-G Maschile

YOG A GANGWON: ARGENTO PER GIORGIA COLLOMB NELLA COMBINATA ALPINA. EDOARDO SIMONELLI DICIASSETTESIMO

Seconda medaglia azzurra nelle gare di sci alpino agli YOG, i Giochi Olimpici Invernali Giovanili in corso di svolgimento a Gangwon, in Corea del Sud. Ancora una volta il merito è di una ragazza, la valdostana Giorgia Collomb: grazie al miglior tempo nella manche di Slalom dopo la tredicesima posizione nel Super-G, la carabiniera valdostana diciassettenne si è piazzata seconda nella Combinata Alpina, con un distacco di 40/100 dalla coetanea austriaca Maja Waroschitz, vincitrice con il tempo complessivo di 1’,47”,96/100. Terza a 86/100 la sedicenne figlia d’arte tedesca Romy Ertl dello Ski Club Lenggries. Ottavo posto invece per la laziale Camilla Vanni che scia a Cortina ed è tesserata per il Centro Sportivo Esercito. In campo maschile l’unico azzurro che ha completato la Combinata è il milanese Edoardo Simonelli dell’asd Les Arnauds di Bardonecchia che ha chiuso al diciassettesimo posto, a

2”,65/100 dal vincitore, il britannico Zak Carrick-Smith dello Ski Club Sainte Foy, capace di rimontare 26 posizioni in Slalom per chiudere con il tempo totale di 1’,49”,46/100.

Le classifiche della Combinata degli YOG a Gangwon

Combinata Alpina Femminile

Combinata Alpina Maschile



FABIO ALLASINA 3° ED EDOARDO SARACCO 4° IN UN GIGANTE FIS A MÉRIBEL. MELISSA ASTEGIANO 6ª E 9ª IN SUPER-G IN VAL SARENTINO

Lo Ski Chrono Samse Tour Technique, il circuito istituzionale francese dello sci alpino giovanile, è di scena in questi giorni a Méribel per due Giganti FIS maschili. Lunedì 22 gennaio la prima gara è stata vinta dal transalpino Thomas Lardon dello Ski Club Alpe d’Huez, con il tempo totale di 2’,16”,97/100 e con un vantaggio 13/100 su Alban Elezi Cannaferina del Club des Sports de Courchevel. Ottime le prestazioni degli atleti del Comitato FISI Alpi Occidentali, perché è giunto terzo a 33/100 il poliziotto cuneese Fabio Allasina, quarto a 91/100 il carabiniere limonese Edoardo Saracco e undicesimo il varazzino Carlo Cordone dello Sci Club Sansicario Cesana.

Nell’ambito del circuito altoatesino Marlene Cup si sono disputati due Super-G FIS-NJR in Val Sarentino-Sarntal. La prima gara femminile è stata vinta da Aurora Zavatarelli del G.B. Ski Club in 1’,07”,12/100, con 30/100 di vantaggio su Nicole Ploner dello Ski Club Gardena Raiffeisen e con 71/100 sulla tedesca Emily Woerle dello Ski Club Bad Toelz. La carabiniera limonese Melissa Astegiano si è piazzata sesta ad 1”,83/100. Emily Woerle ha vinto la gara 2 con il tempo di 1’,08”,04/100 e distacchi rispettivamente di 3/100 e di 17/100 su Nicole Ploner e sull’altra altoatesina Leonie Girtler della Renngemeinschaft Wipptal. Nono posto per Melissa Astegiano ad 1”,03/100.

Le classifiche del Gigante FIS maschile di Meribel e dei Super-G femminili in Val Sarentino

Gigante Maschile

Super-G Femminile 1

Super-G Femminile 2



A BIELMONTE MARIA SOLE ANTONINI E DENNI XHEPA SI IMPONGONO NEGLI SLALOM FIS DEL TROFEO ERMENEGILDO ZEGNA

La valsesiana Maria Sole Antonini dello Sci Club Sansicario e l’albanese Denni Xhepa dello Sci Club Sestriere sono i vincitori della prima giornata di gare FIS di Slalom valide per il Trofeo Ermenegildo Zegna e organizzate dallo Sci Club Bielmonte Oasi Zegna.

Maria Sole Antonini ha chiuso le due manche della gara femminile con il tempo totale di 1’,19”,65/100, precedendo per 1”92/100 la svizzera Anja Christen dello Ski Club Bannalp-Wolfenschiessen e per 2”,21/100 la torinese Martina Sacchi del Golden Team Ceccarelli.

Al quarto posto la prima delle Aspiranti, Anita Ochrymowicz dello Sci Club Sauze d’Oulx, al quinto la svizzera Faye Buff dello Ski Racing Club Suvretta Sankt Moritz, al sesto la torinese Margherita Cecere dello Sci Club Lancia, al settimo la svizzera Sarina Doerig dello Ski Club Steinegg, all’ottavo la cesanese Matilde Casse dell’Equipe Pragelato, al nono assoluto e al secondo tra le Aspiranti la lanzese Elisa Graziano dello Sci Club Lancia, al decimo assoluto e al terzo tra le Aspiranti l’astigiana Emma Bastita del Sestriere.

Denni Xhepa ha vinto la gara maschile in 1’,21”,97/100, staccando di 1”,93/100 Pietro Tranchina dello Sci Club Claviere e di 2”,16/100 l’albese Francesco Magliano dello Ski College Limone. Al quarto posto Marco Leone del Golden Team Ceccarelli, al quinto il toscano Filippo Collini dell’Academy School Val di Luce, al sesto il cileno Manuel Horwitz del Club La Parva, al settimo l’altoatesino Alberto Battisti del Centro Sportivo Esercito, all’ottavo il cesanese Matteo Vottero dello Sci Club Sansicario Cesana, al nono assoluto e al primo tra gli Aspiranti Giacomo Fernando Rej del Sestriere, al decimo il valdostano Federico Vierin del Pila.

Il secondo degli Aspiranti è l’ulcense Tomas Deambrogio dello Sci Club Sauze d’Oulx, undicesimo assoluto, mentre il terzo tra i nati nel 2006 e 2007 è Alberto Landini del Riolunato, quattordicesimo assoluto.

Le classifiche dello Slalom FIS disputato il 22 gennaio a Bielmonte

Slalom Femminile

Slalom Maschile



SELEZIONI ALPE CIMBRA: A PRATO NEVOSO IN GIGANTE PRIMI GLI ALLIEVI BUSSEI CANONE E PALTRINIERI. AD ARTESINA IN SLALOM VINCONO I RAGAZZI CECCARELLI E VOTTERO

A Prato Nevoso e ad Artesina lunedì 22 gennaio sono iniziate le selezioni regionali dell’Alpe Cimbra FIS Children Cup. Sulla pista 3 di Prato Nevoso erano impegnati gli Allievi nel Gigante.

Nella gara maschile successo di Ettore Arturo Bussei Canone dello Sci Club Sestiere con il tempo totale di 1’,40”,75/100 e con un vantaggio di 1”,08/100 su Francesco Sadowski dell’Equipe Limone. Terzo ad 1”,10/100 Michele Vivalda del Sestriere, quarto Lorenzo Guiguet dell’Equipe Beaulard, quinto Gabriele Cuzzupè dell’Equipe Pragelato, sesto Natinael Cioffi dello Sci Club Val Vermenagna, settimo Giovanni Bertolotti dell’Equipe Pragelato, ottavo Sebastian Franco dell’Equipe Pragelato, nono Umberto Anselmo dello Sci Club Mera, decimo Filippo Marengo del Mondolè Ski Team. Asia Paltrinieri dell’Equipe Pragelato ha vinto la gara femminile con il tempo di 1’,42”,02/100, staccando di 41/100 Martina Mis dello Sci Club Sestriere e di 77/100 Beatrice Carle del Mondolé Ski Team.

Completano la top ten Alice Scaffidi Muta del Sansicario Cesana, Marta Mattio dell’Equipe Limone, Benedetta Nosenzo dell’Equipe Beaulard, Giorgia Casella del Mondolè Ski Team, Beatrice Sofia Badino dell’Equipe

Pragelato, Anita Sofia Rej dello Sci Club Sestriere e Matilde Arlorio del Valchisone.

Sulla pista Colletto di Artesina i Ragazzi hanno disputato lo Slalom e nella gara maschile ha vinto Giovanni Ceccarelli dell’omonimo Golden Team con il tempo totale di 1’,27”,24/100, staccando di 10/100 Niccolò Castri dello Sci Club Borgata Sestriere e di 3”,19/100 Federico Goggi del Borgata Sestriere.

Dal quarto al decimo posto in classifica troviamo Pietro Desogus del Borgata Sestriere, Amedeo Bjorn Jond del Bardonecchia, Federico Scrimaglia dello Sci Club Limone, Yuri Colturi del Golden Team Ceccarelli, Vittorio Anselmo dello Sci Club Mera, Jacopo Molineris del Mondolè Ski Team ed Edoardo Badaracco dello Sci Club Bardonecchia. Ludovica Vottero dello Sci Club Borgata Sestriere ha vinto lo Slalom femminile in 1’,29”,86/100, precedendo per 2”,94/100 Laura Fontana dello Sci Club Valchisone.

Dal terzo al decimo posto in classifica troviamo Emma Castagnola del Mondolé Ski Team, Isabella Zanotti dello Sci Club Claviere, Bianca Orsero dell’Equipe Limone, Giulia Iglina dello Sci Club Claviere, Angelica Platinetti del Bielmonte Oasi Zegna, Cristina Zaki Ghali del Lancia, Beatrice Godina del Golden Team Ceccarelli e Agnese Repetto dello Sci Club Claviere.