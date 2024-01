FISI-AOC: i risultati delle gare di ieri

COPPA DEL MONDO: A SCHLADMING IL GIGANTE IN NOTTURNA AL SOLITO MARCO ODERMATT. FILIPPO DELLA VITE 8°, SFORTUNATO GIOVANNI BORSOTTI

Marco Odermatt di manche ne sbaglia una ogni tanto… e comunque solo una, perché poi torna a bastonare tutti. Questa la sintesi del Gigante in notturna che la Coppa del Mondo maschile ha proposto nella serata di martedì 23 gennaio sulla pista Planai di Schladming. Il campione svizzero dello Ski Club Hergiswil, nettamente leader della classifica generale della Coppa del Mondo, ha infilato l’ottava vittoria di fila tra le porte larghe, rimontando dall’undicesimo al primo posto, con il tempo finale di 2’,10”,03/100, con 5/100 di vantaggio su uno dei tanti avversari che hanno cercato invano di resistergli nella seconda manche, l’austriaco Manuel Feller dello Ski Club Fieberbrunn. Si è difeso bene anche lo sloveno Zan Kranjec (NOV-SD Novivar), staccato di 29/100. In Casa Italia il migliore è stato il ventiduenne poliziotto bergamasco Filippo Della Vite, che ha chiuso ottavo ad 87/100. Il carabiniere altoatesino Hannes Zingerle è giunto tredicesimo ad 1”,58/100 e i finanzieri Alex Vinatzer e Luca De Aliprandini rispettivamente diciottesimo e diciannovesimo. Peccato invece per Giovanni Borsotti: il carabiniere bardonecchiese si era qualificato brillantemente per la seconda manche con il tredicesimo tempo e viaggiava ancora con un buon vantaggio al secondo intermedio della manche finale quando è uscito.



COPPA EUROPA: NELLA PRIMA DISCESA DI ORCIÈRES MERLETTE VINCE L’AUSTRIACA SCHÖPF DAVANTI A SARA THALER. SARA ALLEMAND OTTIMA 4ª

Italia della velocità sugli scudi nella Discesa della Coppa Europa femminile che ha aperto la tappa francese di Orcières-Merlette 1850. Ha vinto la ventitreenne austriaca Emily Schöpf con il tempo di 1’,22”,97/100 e con 43/100 di vantaggio sulla carabiniera altoatesina.

Terza a 50/100 la tedesca Nadine Kapfer dello Ski Club Garmisch. Ottimo quarto posto per la carabiniera bardonecchiese Sara Allemand, staccata di 73/100, appena davanti ad un'altra azzurra, la carabiniera altoatesina Vicky Bernardi. Decimo posto per la fassana Monica Zanoner del Centro Sportivo Esercito. Punti anche per la poliziotta modenese Carlotta De Leonardis, ventitreesima, e per la carabiniera valdostana Giulia Albano, trentesima. La Coppa Europa proseguirà sulla stessa pista mercoledì 24 gennaio con una seconda Discesa.

FABIO ALLASINA È ANCORA SUL PODIO NEL SECONDO GIGANTE FIS DI MÉRIBEL

Martedì 23 gennaio a Méribel seconda giornata delle gare valide per lo Ski Chrono Samse Tour Technique, il circuito istituzionale francese dello sci alpino giovanile. Nel secondo Gigante FIS maschile ha vinto il transalpino Thomas Lardon dello Ski Club Alpe d’Huez, con il tempo totale di 2’,16”,63/100 e con un margine di 1”,58/100 sul poliziotto cuneese Fabio Allasina, al secondo podio consecutivo in Francia. Sul gradino più basso del podio il lecchese Andrea Bertoldini del Centro Sportivo Esercito, staccato di 2”,05/100. Diciottesimo posto per il varazzino Carlo Cordone dello Sci Club Sansicario Cesana.

A BIELMONTE MARIA SOLE ANTONINI E DENNI XHEPA CONCEDONO IL BIS NEL SECONDO SLALOM DEL TROFEO ERMENEGILDO ZEGNA

La valsesiana Maria Sole Antonini dello Sci Club Sansicario Cesana e l’albanese Denni Xhepa dello Sci Club Sestriere si sono confermati al vertice degli Slalom FIS validi per il Trofeo Ermenegildo Zegna e organizzati dallo Sci Club Bielmonte Oasi Zegna. Maria Sole Antonini ha vinto la gara femminile di martedì 23 gennaio con il tempo totale di

1’,20”,64/100, precedendo per 10/100 la torinese Margherita Cecere dello Sci Club Lancia e per 71/100 la svizzera Elin Romer dello Ski Club Ulisbach, prima delle Aspiranti. Quarta assoluta e seconda delle Aspiranti l’astigiana Emma Bastita dello Sci Club Sestriere. A seguire nella classifica assoluta le svizzere Anja Christen dello Ski Club Bannalp-Wolfenschiessen e Sarina Doerig dello Ski Club Steinegg, la chierese Maria Toja dello Sci Club Lancia, la cesanese Matilde Casse dell’Equipe Pragelato, l’elvetica Grace Anderes dello Ski Club Gossau e la lanzese Elisa Graziano dello Sci Club Lancia, che è anche la terza delle Aspiranti.

Denni Xhepa ha vinto la gara maschile in 1’,19”,60/100 rifilando distacchi importanti. Secondo Pietro Tranchina dello Sci Club Claviere ad 1”,46/100 e nuovamente terzo a distanza di 24 ore l’albese Francesco Magliano dello Ski College Limone, attardato di 1”,89/100. Al quarto posto il cileno Manuel Horwitz del Club La Parva, seguito dal valdostano

Federico Vierin dello Sci Club Pila, dall’altoatesino Alberto Battisti del Centro Sportivo Esercito, dal valdostano Tommaso Maria Torno dello Sci Club Courmayeur Mont Blanc, da Alberto Landini dello Sci Club Riolunato, da Tommaso Brignoli del Sansicario Cesana e dal milanese Matteo Giacomo Togno del Claviere. Landini, Brignoli e Togno sono i primi tre Aspiranti.

SELEZIONI REGIONALI ALPE CIMBRA FIS CHILDREN CUP: AD ARTESINA IN SLALOM VINCONO GLI ALLIEVI VIVALDA E MAZZOLENI, A PRATO NEVOSO IN GIGANTE I RAGAZZI CASTRI E VOTTERO

Martedì 23 gennaio la seconda giornata delle selezioni regionali dell’Alpe Cimbra FIS Children Cup ha proposto lo Slalom degli Allievi ad Artesina e il Gigante dei Ragazzi a Prato Nevoso. Sulla pista Colletto di Artesina tra gli Allievi successo di Michele Vivalda dello Sci Club Sestriere con il tempo totale di 1’,29”,18/100, con 55/100 di vantaggio

su Federico Forte del Sansicario Cesana e 95/100 su Sebastian Franco dell’Equipe Pragelato. Dal quarto al decimo posto in classifica troviamo Giulio Paolo Cazzaniga dello Sci Club Valchisone, Lorenzo Guiguet dell’Equipe Beaulard, Jacopo Acquarone dello Ski College Limone, Andrea Conte dello Sci Club Sauze d’Oulx, Simone Guidetti del Mera, Natinael Cioffi del Val Vermenagna e Giovanni Bertolotti dell’Equipe Pragelato. La genovese Beatrice Mazzoleni dell’Equipe Pragelato ha vinto la gara femminile fermando i cronometri sul tempo totale di 1’,28”,33/100, con

5”46/100 di vantaggio su Marta Mattio dell’Equipe Limone staccata di 5”,46/100 e 6”,08/100 su Benedetta Nosenzo dell’Equipe Beaulard. Completano la top ten Francesca Banchi dello Sci Club Sestriere, Asia Paltrinieri dell’Equipe Pragelato, Amelie Clataud dello Sci Club Sauze d’Oulx, Mimosa Garrino del Sestriere, Anna Mazzier del Racing Team

Vialattea, Linda Ottonello del Mondolè Ski Team e Beatrice Sofia Badino dell’Equipe Pragelato. Sulla pista 3 di Prato Nevoso nel Gigante dei Ragazzi ha vinto Niccolò Castri dello Sci Club Borgata Sestriere in 1’,42”,19/100, precedendo per 38/100 Giovanni Ceccarelli dell’omonimo Golden Team e per 2”,74/100 Federico Scrimaglia dello Sci Club Limone.

Dal quarto al decimo posto troviamo Felix Baldi del Golden Team Ceccarelli, Emanuele Croce dello Sci Club Lancia, Yuri Colturi del Golden Team Ceccarelli, Filippo Braida-Bruno dello Sci Club Sauze d’Oulx, Amedeo Bjorn Jond del Bardonecchia, Pietro Augusto Rosso del Golden Team Ceccarelli e Pietro Desogus dello Sci Club Borgata Sestriere. Ludovica Vottero dello Sci Club Borgata Sestriere è stata la più veloce delle Ragazze, con il tempo di 1’,42”,94/100, precedendo per 8/100 la milanese Benedetta Rosa Ranieri dello Sci Club Limone e per 2”,46/100 Emma Castagnola del Mondolé Ski Team. Completano la top ten Angelica Platinetti dello Sci Club Bielmonte Oasi Zegna, Margherita

Sartoris dell’Equipe Limone, Beatrice Godina del Golden Team Ceccarelli, Vittoria Chiarelli dell’Equipe Beaulard, Giulia Iglina dello Sci Club Claviere, Lucia Macagno dello Sci Club Limone e Maria Casaccia del Mera.

SNOWBOARD: ELISA FAVA VINCE LO SLALOM PARALLELO DI COPPA EUROPA A PAMPOROVO

Dopo il secondo posto del mese scorso nello Slalom Parallelo della Coppa Europa femminile di snowboard a Moninec in Repubblica Ceca, un’altra splendida prestazione di Elisa Fava. L’atleta valsusina del Centro Sportivo Esercito si è imposta nello Slalom Parallelo del circuito continentale disputato martedì 23 gennaio a Pamporovo, in Bulgaria.

Elisa ha superato in finale l’ucraina Vita Bodnaruk. Nello scorso fine settimana l’atleta di Almese aveva gareggiato nelle prove della Coppa del Mondo di snowboard, sempre a Pamporovo, riuscendo a debuttare nel tabellone principale con il sedicesimo posto finale. La vittoria in Coppa Europa del 23 gennaio è arrivata a dodici mesi esatti da quella ottenuta ad Alleghe.