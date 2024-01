Granda College Cuneo: il recap delle giovanili

1^ DIVISIONE REGIONALE MASCHILE

AGRIMONTANA GRANDA COLLEGE CUNEO – GATORS SAVIGLIANO 58-52

Parziali (15-15; 28-29; 39-40)

AGRIMONTANA GRANDA COLLEGE: Maccario, Rosso, Bruschetta, Capelli, Bedino, Manfredi, Tamagno, Cani, Reci, Bodino, Saladini, Zuppanelli. Coach Lelli - Caroni.

Partita molto equilibrata nel match casalingo tra Cuneo e Gators, valevole per la 5^ giornata di ritorno. Il primo periodo finisce in perfetta parità con le sue squadre che cercano di arginare i punti di forza avversari, limitando le caratteristiche tecniche avversarie. Il secondo quarto è molto simile al primo, ma ci sono problemi di falli per entrambe le compagini e alla sirena del 20’ il punteggio è di 28-29 per gli ospiti.

Al rientro dagli spogliatoi la musica non cambia, solo le percentuali al tiro si abbassano, ed il parziale è ancora giocato in perfetta parità. La partita inizia veramente nell’ultimo periodo e Cuneo mette la zampata finale grazie ad azioni giocate meglio in attacco con più lucidità; Gators lotta fino alla fine ma Cuneo porta a casa la 14^ vittoria consecutiva con il risultato di 58-52 nonostante Gators abbia tenuto Cuneo al minimo stagionale come punti in attacco.

Queste le parole di capitan Manfredi: «È stata una partita tosta, sia fisicamente che mentalmente, come ogni partita giocata in questi anni contro i Gators di Savigliano. Il loro totem Marengo è sempre un giocatore difficile da marcare e hanno anche un gruppo di giovani ben allenato. Noi siamo stati bravi a correre quando era il momento opportuno e a ragionare quando invece il gioco era più lento. Partita intensa decisa sono nell’ultimo periodo da alcune nostre giocate di squadra molto buone dal punto di vista delle collaborazioni offensive. Ora testa alla prossima partita in trasferta dai forti Delfini di Carmagnola».

SERIE B FEMMINILE

BANCA ALPI MARITTIME GRANDA COLLEGE CUNEO – BASKET PEGLI 60-61

BAM GRANDA COLLEGE: Avagnina, Somaklhova, Ngamene, Franceschini, Bruschetta, Grosso, Lo Re, Lokoka, Marfulli, Occelli, Oberto, Ouattara. Coach: Grosso – Maccario – Di Meo.

Prima sconfitta casalinga per la serie B di Granda College Cuneo per mano della capolista ed imbattuta Pegli. Non riesce nell’impresa la Prima squadra Femminile cuneese, che per la seconda volta, così come all’andata, lotta fino alla fine conducendo anche per gran parte della gara, ma si arrende nel finale contro le fortissime ospiti. Partono male le ragazze della Granda ed obbligano coach Grosso ad un primo timeout a metà primo quarto. In una dimostrazione di forza e con l’atteggiamento giusto le cuneesi non solo annullano il primo break ligure ma le sorpassano, andando all’intervallo sul 34-30.

Il terzo e l’ultimo quarto proseguono all’insegna dell’equilibrio ed entrambe le squadre si alternano nel comando della gara; il risultato finale è di 60-61 per le liguri nel secondo capitolo di questa sfida tra due squadre che giocano un ottimo basket.

«Sono orgoglioso delle atlete che alleno; purtroppo in queste gare, dove gli episodi decidono spesso il vincitore, nuovamente ci è mancata lucidità o forse esperienza per chiuderla. Nonostante ciò siamo riuscite a mettere in difficoltà una buona squadra come Pegli; portiamo a casa nuova esperienza e continuiamo a lavorare per continuare a crescere e farci trovare pronti alla prossima sfida», queste le parole di coach Grosso.

UNDER 17 FEMMINILE

LAPOLISMILE – GENERALI GRANDA COLLEGE CUNEO 63-70

Parzilai (11-25; 31-39; 47-56)

GENERALI GRANDA COLLEGE: Immordino, Lokoka, Castellino, Occelli, Lorusso, Pashollari, Scossa, Tetamo, Ravera, Lo Buono, Pranzo, Nikaj. Coach: Persico – Tunzi.

Seconda vittoria consecutiva per la squadra cuneese nella fase Titolo che vede le ragazze di Coach Persico vincere sul campo di Polismile. Entrambe le squadre hanno iniziato la partita con grande determinazione, ma è stata la squadra ospite a prendere il controllo del gioco fin dall’inizio. Nonostante ciò, le avversarie non si sono arrese e hanno continuato a lottare per tutta la partita.

All’intervallo, il punteggio era di 31-39 a favore delle cuneesi, abili a sfruttare la grande fisicità di Lo Buono e la verve di Lorusso. Al rientro dall’intervallo Polismile prova ad accorciare le distanze ma sono brave le viaggianti a respingere gli assalti locali. La partita è stata molto intensa e le due squadre hanno dimostrato grande abilità e determinazione.

UNDER 14 SILVER 2010

GRANDA COLLEGE CUNEO – DERTHONA TORTONA 47-26

Parziali (7-11; 26-16; 37-18)

GRANDA COLLEGE: Costa, Ongaro, Giannoni, D’Aversa, Giraudo, Marenco, Segbedj, Amurao, Tranchero, Scognamiglio,Fikaj, Emiliani. Coach: Capelli.

Vittoria agevole per il gruppo Under 14 Silver 2010 nella casa di Sportarea nell’ottava giornata di andata, contro Derthona Tortona e spazio per tutti i convocati. Dopo un primo quarto nel quale Cuneo mostra qualche difficoltà, nei successivi periodi di gioco i locali alzano l’intensità difensiva e offensiva portando a casa la vittoria.

UNDER 13 SILVER 2012

G.S. MONVISO-BRA – GRANDA COLLEGE CUNEO 2012 22-31

Parziali (4-6; 5-13; 16-22)

GRANDA COLLEGE 2012: Dalmasso, Dutto, Gallarato, Levico, Grosso, Picollo, Armando, Fassio, Campana, Peano, Rossi, Furlan. Coach: Daino.

Buona prova per il gruppo 2012 che nel campionato Under 13 Silver raccoglie punti in casa del G.S. Monviso Bra. Partita caratterizzata dal punteggio basso con i cuneesi bravi a cercarsi in attacco anche se con poca precisione al tiro chiudendo il primo quarto di gioco con 2 punti di vantaggio (4-6). Stesso copione nel secondo quarto, con i ragazzi ospiti che con una buona difesa recuperano diversi palloni che portano a contropiedi che, anche se non sempre finalizzati con i 2 punti, creano un piccolo scarto nel punteggio. Al 20° minuto il tabellone recita quindi 5-13 per Cuneo.

Nel terzo periodo Bra alza l’intensità difensiva e la poco lucidità dei viaggianti in attacco permette ai padroni di casa di accorciare leggermente il divario terminando il periodo sul 16-22 per i Cuneesi. Nell’ultimo periodo Granda College riesce a mantenere il vantaggio accumulato chiudendo la partita con il tabellone che segna 22-31.

«Bravi quindi i nostri ragazzi e complimenti a tutti gli atleti per il fair-play dimostrato in campo», queste le parole di Coach Daino.

UNDER 14 SILVER 2011

CESTISTICA PINEROLO – GRANDA COLLEGE CUNEO 2011 20-48

Parziali (2-18; 8-26; 14-38)

GRANDA COLLEGE 2011: Piola, Tardivo, Tortora, Tallone, Graziano, Bibaj, Dutto, Musso, O ori, Maccario, Bianco, Cavallera. Coach Lelli.

Cuneo 2011 vincente nella trasferta di domenica mattina a Pinerolo per la gara valevole per il campionato Under14 Silver. Tutti i giocatori in campo, molti alla loro prima convocazione in questo campionato, si sono impegnati e hanno dato il loro contributo. È stata un partita decisa già nel primo quarto ma la squadra si è data obiettivi tecnici su cui lavorare e il risultato sul campo è stato molto positivo.

UNDER 13 SILVER 2011

GATORS SAVIGLIANO – GRANDA COLLEGE CUNEO 2011 54-43

Parziali (9-15; 26-26; 40-32)

GRANDA COLLEGE 2011: Franconiero, Mondino, Giordana, Dutto, Masaneo, Tallone, Musabimana, Macagno, Marcellino, Cavallera. Coach Lelli.

Partita per Cuneo altalenante nella trasferta a Cavalermaggiore contro i Gators. I ragazzi di coach Lelli partono bene e nel primo quarto impongono il loro ritmo chiudendo in vantaggio per 9-15. Nel secondo periodo i Gators giocano meglio, impattano il risultato e a metà gara il tabellone segnala 26 pari.

Purtroppo nelle partite punto a punto ogni possesso è importante e un terzo periodo affrontato con superficialità condanna il risultato finale: troppe palle perse e disattenzioni difensive creano un parziale a favore di Savigliano. Nell’ultimo quarto Cuneo recupera ma ormai il danno è fatto. La partita si conclude sul 54-43 per i padroni di casa.

UNDER 15 SILVER

GRANDA COLLEGE CUNEO – CESTISTICA PINEROLO 67-36

Ottima prestazione per i ragazzi dell’under 15 Silver di Cuneo tra le mura amiche, in grado di superare i pari età pinerolesi. Nel primo quarto Cuneo inizia forte, senza però dare lo strappo decisivo, complice anche una difesa poco attenta. Nel secondo quarto i ragazzi cuneesi serrano le fila in difesa e colpiscono in contropiede, andando ad allungare il gap con gli avversari. Si va così all’intervallo sul +20. Nel secondo tempo i locali continuano ad allungare, mostrando un buon gioco di squadra e una difesa brillante, conquistando così il foglio rosa.

UNDER 17 SILVER

GRANDA COLLEGE CUNEO – POLISPORTIVA MONTATESE 36-49

Sconfitta casalinga per i ragazzi dell’under 17 Silver contro i coetanei della squadra montatese. Nei primi due periodi Cuneo è poco convinta, lenta in attacco e disattenta in difesa. Gli ospiti mettono subito pressione ai padroni di casa, colpendoli in contropiede e punendoli dall’arco. Si va così all’intervallo sul +23 per Montà.

Nel secondo tempo i ragazzi cuneesi iniziano a difendere forte e ad attaccare con scioltezza, cercando sempre il tiro migliore e coinvolgendo tutti gli atleti in campo. Minuto dopo minuto lo svantaggio si riduce ai 13 punti di distacco finali, che premiano la squadra ospite. Buona la seconda parte per i ragazzi della Granda College, capaci di reagire dopo un inizio shock.

UNDER 17 GOLD

GRANDA COLLEGE CUNEO – BEA CHIERI 74-37

Parziali (26-14; 48-21; 60-33)

GRANDA COLLEGE CUNEO: Solaro, Grosso, Condur, Svoljsak, Ballario, Tardivo, Picollo, Giordano, Messi, Borgogno, Lukuikila, Pettiti. Coach: Griffanti – Menardi.

Prosegue la propria marcia il gruppo Under 17 Gold che ha la meglio sul proprio campo di Sportarea di Bea Chieri. Nel primo quarto Cuneo parte fortissimo a livello offensivo, ma qualche sbavatura difensiva consente ai viaggianti di rimanere in scia; la frazione si conclude con un clamoroso canestro sulla sirena da parte di Davide Messi. Nella seconda frazione, Cuneo mantiene alta la produzione offensiva e stringe le proprie maglie difensive chiudendo il primo tempo di gioco sul +27. Nel terzo e nel quarto quarto i locali amministrano agevolmente la gara dando ampio spazio a tutti gli effettivi che si fanno trovare pronti.

«Siamo sicuramente sulla strada giusta; ovviamente gli errori e le imprecisioni sono ancora tante, ma i ragazzi lavorano giorno dopo giorno con impegno e sacrificio», queste le parole di Coach Griffanti.