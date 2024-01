La Wash4Green Pinerolo ci prova ma Scandicci vince e vola in final four

È la Savino Del Bene Scandicci a conquistare l’accesso alla final four di Coppa Italia vincendo 3-1 sulla Wash4Green Pinerolo. La squadra di coach Marchiaro se la gioca alla pari per buona parte della gara ma nella seconda metà del match Di Iulio e compagne vengono fuori esprimendo un gioco veloce e incisivo. A muro la formazione di casa si impone sulle avversarie con 16 muri mentre dall’altra parte della rete Pinerolo ne conta solo 6. Con 11 punti di cui 4 muri è Carol la Mvp della gara. Antropova è invece la top scorer, per l’opposta di Scandicci 21 punti con 5 muri. Nella metà campo piemontese Ungureanu è la migliore, 18 punti di cui 4 dalla linea dei nove metri. Segue Storck con 15 e Sorokaite con 12. Le biancoblù non sfigurano, giocano una bella partita contro una delle formazioni più forti di questo campionato e tornano a casa con la consapevolezza che il percorso di crescita stia proseguendo nel migliore dei modi.

LA PARTITA

1 SET | Qualche errore nella metà di campo di casa ad avvio di gara (1-2). Le due formazioni procedono appaiate fino al 12-12 poi la Wash4Green prova ad accelerare con Ungureanu al servizio (12-15). Barbolini ferma il gioco e al rientro in campo Scandicci ricuce subito lo strappo (15-15). Akrari non passa con Carol a muro (18-17) poi l’errore in attacco di Sorokaite regala il +3 (21-18). Storck prova a tenere in gioco le sue ma Nwakalor ferma Ungureanu conquistando il set point. È ancora la centrale a mettersi in mostra e piazzare il punto che vale il 25-20.

2 SET | Si riparte punto a punto anche nel secondo parziale. Ognjenovic mura Ungureanu per il 5-5. Polder in fast riporta palla nella metà campo piemontese poi è Carol a fermare Akrari per il doppio vantaggio (10-8). Il turno al servizio di Antropova mette in difficoltà la ricezione ospite (14-11) ma con il muro di Ungureanu sulla fast di Carol la Wash4Green conquista il cambio palla e azzera le distanze. Dai nove metri la schiacciatrice romena dà spettacolo poi sono Akrari e Storck in attacco a sorpassare e portare le compagne sul 17-22. Pinerolo difende il vantaggio e riapre i giochi, è Polder a siglare il 21-25.

3 SET | Parte forte la Savino Del Bene con Herbots dalla linea dei nove metri (5-1). Marchiaro chiama subito time out. L’ace di Zhu vale il +6 Scandicci. Akrari in fast accorcia le distanze (12-8) ma Antropova tiene le sue con la testa avanti (17-12). È ancora il turno al servizio di Ungureanu a creare qualche difficoltà alla seconda linea di casa (17-14) e Barbolini ferma il gioco. Herbots sfrutta bene le mani del muro e firma il 19-14. Zhu a muro su Sorokaite e il primo tempo di Carol mettono il sigillo sul secondo set. Chiude Nwakalor 25-17.

4 SET | La Savino Del Bene piazza subito un break con Antropova e Carol in attacco (2-0). Ungureanu accorcia e l’ace di Sorokaite rimettono il set in equilibrio (4-4). Zhu riporta le sue con la testa avanti poi Ungureanu non trova il rettangolo rosa ed è +3 Scandicci (8-5). Ungureanu non passa, Carol a muro firma l’11-16. Antropova manda out ma servita nuovamente da Ognjenovic piazza il pallonetto del 14-10. Scandicci difende il vantaggio mentre dall’altra parte della rete Pinerolo non riesce a ricucire lo strappo. L’errore delle ospiti regala set e partita alla squadra di Barbolini (25-17).

SALA STAMPA

Barbolini (Savino Del Bene Scandicci): «Come ci si aspettava è stata una partita complicata, perché senza stare a guardare i parziali degli ultimi due set terminati a 17, loro dopo la seconda frazione sono sempre state in partita. Brave le ragazze a tenere sempre un vantaggio minimo, chiamiamolo così, di sicurezza. Non era una partita facile e nel secondo set abbiamo faticato molto in diversi aspetti del gioco: in ricezione, in attacco... un po' in tutto. Dopo però abbiamo fatto due set di alto livello, soprattutto in attacco. Abbiamo murato tanto, producendo 16 muri a fine partita, quindi è stata una buona partita e ci siamo meritati di andarci a giocare la Final Four, che a Scandicci mancava da molti anni. Sarà una Final Four di altissimo livello e noi faremo sicuramente la nostra parte».

Yasmina Akrari (Wash4Green Pinerolo): «Noi siamo venute qua per fare una bella partita poi quando scendi in campo chiaramente vuoi vincere ma conoscevamo bene la caratura dell’avversaria. Sono comunque soddisfatta del set che abbiamo vinto e per aver messo in difficoltà una squadra con cui non ce la giochiamo alla pari. Nel quarto loro sono venute fuori e noi le abbiamo lasciate andare».

IL TABELLINO

SAVINO DEL BENE SCANDICCI 3

WASH4GREEN PINEROLO 1

Parziali (25/20, 21/25, 25/17, 25/17)

SAVINO DEL BENE SCANDICCI: Zhu 16, Villani 6, Ognjenovic 3, Nwakalor 10, Carol 11, Antropova 21, Parrocchiale (L), Herbots 9, Diop. Non entrate: Alberti, Ruddins, Armini, Washington. All. Barbolini.

WASH4GREEN PINEROLO: Sorokaite 12, Cambi 3, Polder 9, Strock 15, Akrari 6, Ungureanu 18, Moro (L), Nemeth 1, Mason, Di Mario. Non entrate: Cosi, Monetti. All. Marchiaro.

ARBITRI: Canessa Maurizio, Verrascina Antonella.

NOTE | Spettatori: 953. Durata set: 23’, 25’, 22’, 24’. Tot 94’. MVP: Da Silva Ana Carolina.