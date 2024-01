FISI-AOC: i risultati delle gare di Schladming, Orcières-Merlette e Courmayeur

COPPA DEL MONDO: A SCHLADMING LINUS STRASSER DOMINA LO SLALOM IN NOTTURNA. NONO TOMMASO SALA, NON QUALIFICATO CORRADO BARBERA

Linus Strasser non si ferma. Il trentunenne tedesco del TSV 1860 Muenchen, dopo aver vinto lo Slalom di Kitzbuehel domenica scorsa, si è ripetuto anche in un’altra classica come la gara in notturna di Schladming. Ha vinto, incurante della pioggia e del fondo difficile per la salatura, con il tempo totale di 1’,45”,20/100, precedendo per 28/100 il norvegese Timon Haugan dell’Oppdal Alpin e per 1”,02/100 il francese Clement Noel, atleta delle Douanes Françaises e del Club des Sports de Val d’Isère. A 6/100 da podio c’è uno svizzero che è di casa a Bielmonte, Marco Rochat dello Ski Club Académique Lausanne, che porta come sponsor sul casco l’Oasi Zegna.

In Casa Italia nono posto per il poliziotto Tommaso Sala, unico azzurro al traguardo ad 1”,76/100 da Strasser, mentre il finanziere gardenese Alex Vinatzer, che era quinto dopo la prima manche, ha gettato alle ortiche un ottimo risultato inforcando a poche porte dalla fine della seconda. Tra gli azzurri non qualificati per la seconda manche anche il cuneese Corrado Barbera del Centro Sportivo Esercito: partito con il numero 54, con condizioni di pista ormai complicate, ha concluso al quarantottesimo posto.

PER I MONDIALI JUNIORES 6 AZZURRI SU 16 SONO PIEMONTESI: GREGORIO BERNARDI, LEONARDO RIGAMONTI, FABIO ALLASINA, EDOARDO SARACCO, EMILIA MONDINELLI E MATILDE LORENZI

Sono 16, equamente divisi tra maschi e femmine, gli atleti che rappresenteranno l’Italia ai Mondiali Juniores 2024 di sci alpino, le cui gare sono in programma da martedì 30 gennaio a sabato 3 febbraio nel comprensorio delle Portes du Soleil che comprende le stazioni di Avoriaz, Morzine, Châtel, Les Gets e Saint-Jean-d’Aulps. Grande soddisfazione per il Comitato FISI Alpi Occidentali che vedrà gareggiare in Alta Savoia ben sei atleti cresciuti negli Sci Club locali e nella squadra regionale nel recente passato. Si tratta della finanziera valsesiana Emilia Mondinelli, della sestrierina Matilde Lorenzi del Centro Sportivo Esercito, del finanziere sestrierino Gregorio Bernardi, del poliziotto cuneese Fabio Allasina, del finanziere cesanese Leonardo Rigamonti e del carabiniere limonese Edoardo Saracco.

Le convocazioni sono il risultato dell’ottimo lavoro portato avanti negli ultimi anni dal Consiglio del Comitato AOC presieduto da Pietro Blengini, dal responsabile dello sci alpino Oriano Rigamonti e dal predecessore Maurizio Poncet. Senza dimenticare naturalmente gli allenatori che hanno seguito o seguono tuttora le atlete gli atleti. Parliamo degli attuali coach Alberto Platinetti, Ruggero Barbera e Alessandro Roberto; ma anche di Matteo Ponato, Marco Gullino e, più indietro nel tempo, Fabrizio Martin.

COPPA EUROPA: SARA THALER ANCORA SECONDA NELLA DISCESA DI ORCIÉRES-MERLETTE. BUON 15° POSTO PER SARA ALLEMAND

Nuovo podio per l’Italia della velocità nella seconda Discesa della Coppa Europa femminile sulle nevi francesi di Orcières-Merlette. Tocca di nuovo alle diciannovenne carabiniera gardenese Sara Thaler che, come martedì 23 gennaio, mercoledì 24 ha chiuso la gara alle spalle dell’austriaca classe 2000 Emily Schöpf, vincitrice con il tempo di

1’,22”,32/100. Sul terzo gradino del podio la francese Garance Meyer che Club des Sports de La Clusaz, staccata di 43/100. Decimo posto per la carabiniera altoatesina Vicky Bernardi e quindicesimo per la carabiniera bardonecchiese Sara Allemand, staccata di 1”,75/100. A punti anche la carabiniera valdostana Giulia Albano, ventunesima, e l’altra valdostana Héloise Edifizi del Club de Ski Valtournenche, ventiquattresima. Giovedì 25 gennaio ad Orcières-Merlette l’ultimo impegno con il circuito continentale è la disputa di un Super-G.

NEL GIGANTE FIS DI COURMAYEUR VINCE MARGHERITA CECERE E LUDOVICA MADIOTTO È LA SECONDA ASPIRANTE

Le condizioni imperfette della neve sulla pista Aretu di Courmayeur hanno suggerito alla giuria di far disputare solo alle donne il Gigante FIS organizzato dallo Sci Club Crammont Mont Blanc e in programma mercoledì 24 gennaio. Buon per la squadra regionale del Comitato FISI Alpi Occidentali AOC ben rappresentata nell'occasione dalla torinese

Margherita Cecere dello Sci Club Lancia. Ottava a metà gara, grazie al secondo tempo nella manche decisiva Margherita è risalita fino al primo posto, con il tempo totale di 1’,57”,01/100 e con 9/100 di vantaggio sulla valdostana Carole Agnelli del Club de Ski Valtournenche. Terza a 12/100 Cecilia Pizzinato dello Sci Club Courmayeur Mont Blanc.

All’ottavo posto la torinese Martina Sacchi del Golden Team Ceccarelli, all’undicesimo la valsesiana Maria Sole Antonini dello Sci Club Sansicario Cesana, al quattordicesimo Ludovica Madiotto del Sauze d’Oulx, che è seconda tra le Aspiranti, preceduta dalla valdostana Anaïs Lustrissy dello Sci Club Crammont Mont Blanc, tredicesima assoluta.

Nelle prime trenta anche la trentina Desirée Baitella del Golden Team Ceccarelli sedicesima, la vercellese Alessia Minazzi dello Ski Team Valsesia diciassettesima, Anita Ochrymowicz dello Sci Club Sauze d’Oulx ventesima assoluta e quarta delle Aspiranti, la canavesana Alice Anese del Golden Team Ceccarelli ventiquattresima assoluta e sesta delle Aspiranti, la vercellese Virginia Di Battista dello Sci Club Mera ventunesima delle Aspiranti e la torinese Alessandra Victoria Guglielmone del Golden Team Ceccarelli trentesima delle Aspiranti. Mercoledì 24 gennaio secondo giorno della Baltic Cup organizzata dalla Federazione lettone sulle piste trentine di Pozza di Fassa. Lo Slalom FIS femminile è stato vinto dalla svizzera Eliane Christen dello Ski Club Andermatt, con il tempo totale di 1,49”,97/100. Nono posto per la carabiniera genovese Serena Viviani.