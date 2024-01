Novipiù Monferrato Basket: anticipo del venerdì contro Cantù

Anticipo del venerdì sera con diretta su RaiSport per la Novipiù Monferrato Basket che al PalaEnergica Paolo Ferraris di Casale Monferrato sfiderà l'Acqua S.Bernardo Cantù. Il ventunesimo e penultimo turno del Girone Verde di Serie A2 Old Wild West andrà in scena il 26 Gennaio alle ore 20.45. La stagione dei monferrini proseguirà con la trasferta di Milano, settimana prossima, e poi con altre 10 gare, 5 esterne e 5 casalinghe, previste per la seconda fase contro le compagini del Girone Rosso.

GLI AVVERSARI

Cantù è la seconda forza del Girone Verde con 15 vittorie e 5 sconfitte ed è sicura della posizione di approdo alla Fase a Orologio. Coach Devis Cagnardi vorrà capitalizzare al massimo questi ultimi due impegni per arrivare alla seconda parte di stagione con più punti possibili. Inutile dire che i canturini sono tra le principali accreditate al salto di categoria ed hanno allestito un roster profondo e di grande esperienza. Come nella sfida di andata, terminata 90-74, in quintetto Hickey sarà il play, al suo fianco Bucarelli. Nikolic agirà da ala piccola, Young e Baldi Rossi sotto canestro. Dalla panchina coach Cagnardi può pescare l'esperienza di due nazionali azzurri come Moraschini e Burns, la freschezza del giovane play Berdini. Sta rientrando dopo un lungo stop l'ex casalese Cesana. Chiudono il roster il lungo Nwohuocha e il giovane Tarallo.

I rossoblu monferrini sono tornati alla vittoria sfatando il tabù trasferta a Latina, gara fondamentale per la classifica e per arrivare alla seconda parte di stagione nel miglior modo possibile. Coach Fabio Di Bella proverà a recuperare Aka Fall dal fastidio muscolare accusato nella gara contro Torino, per il resto tutti gli effettivi sono a disposizione e sono pronti per una prestazione gagliarda contro i più quotati avversari. Per questa importante sfida saranno ospiti del Club sugli spalti del palazzetto i ragazzi della Here You Can - Di Bella Basketball School e Pallacanestro Saluzzo.

Stefano Cova (assistente allenatore) – «Siamo contenti per il risultato di Latina che torna a darci fiducia, affrontiamo Cantù venerdì sera in casa a viso aperto, provandoci fino alla fine. Loro sono una squadra di grande talento e fisicità, con tanti punti nelle mani e grossa taglia. Hickey nel ruolo di play è il loro metronomo che dà ritmo all’attacco e innesca i tiri da 3 degli esterni, Bucarelli nel ruolo di 2 può creare vantaggio 1 vs 1 o aprire il campo con il tiro da 3. Nikolic nel ruolo di 3 è un giocatore molto fisico che ama andare spalle a canestro. Chiudono il quintetto Young che è un 4 di grande taglia ma capace di aprire il campo con il tiro da 3 o di giocare in avvicinamento. E per concludere Baldi Rossi da 5, lungo che ama giocare fuori dai 3 punti. Dalla panca entrano giocatori di grande esperienza come Burns e Moraschini, entrambi abituati anche a categorie superiori, Cesana che sta recuperando da un lungo infortunio e il giovane Berdini come cambio del playmaker che sta facendo vedere grandi cose nonostante la giovanissima età. Le chiavi della partita saranno la difesa sul pick and roll, il controllo del ritmo ed il loro tiro da 3 punti. Conoscendo benissimo la forza di Cantù, cercheremo lo stesso di portare a casa il risultato davanti al nostro pubblico, giocando senza paura e con grande spirito».

INFO BIGLIETTERIA

È attiva la vendita online sul portale Ticketmaster.it. L’acquisto del titolo di accesso fisico sarà possibile presso il Monferrato Basket Store giovedì dalle 17 alle 19.30 e venerdì a partire dalle ore 18.30 fino all’inizio della partita.

MEDIA

La gara sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva free su RaiSport HD (canale 58 Digitale Terrestre) ed in streaming su Rai Play e seguita con aggiornamenti in tempo reale sui canali social Monferrato Basket.