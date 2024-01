Fulgor Basket: Damir Hadzic è un nuovo giocatore rossoverde

La Paffoni Fulgor Basket è lieta di annunciare che Damir Hadzic, ala di 203 centimetri classe 1997, è un nuovo giocatore rossoverde.

Hadzic, dopo aver mosso i primi passi sui palcoscenici di Serie B con Rimini, è passato da Alba e Forio, prima di accasarsi la scorsa stagione a San Vendemmiano.

In questa prima metà di stagione Hadzic ha vestito la maglia della Juvecaserta, con la quale ha prodotto quasi 10 punti a partita conditi da oltre 6 rimbalzi di media in circa 24’ di utilizzo a sera.

Hadzic arriva sulle sponde dei Laghi per portare esperienza, talento ed energia alla Paffoni, che potrà così allungare le sue rotazioni e aumentare la competitività e i carichi durante la settimana.

Filippo Fanchini, Direttore Sportivo del Club, parla così dell’arrivo di Hadzic alla Fulgor: «Damir è un giocatore versatile, che ci darà una mano nello spot delle ali. Ha importanti qualità offensive e conoscenza del gioco, lo abbiamo seguito per diverso tempo e siamo felici di aver trovato la quadra con Caserta perché potesse vestire la maglia rossoverde. Era un paio di mesi che giravamo a rotazioni ridotte e questo campionato, sulla lunga distanza, non lo permette. Tutti i benefici che abbiamo avuto inizialmente dalle scelte effettuate, con la squadra che si è compattata, sono venuti meno sul lungo periodo per una questione fisica. Ora però siamo felici per questa aggiunta di qualità».

Hadzic si unirà quest’oggi al gruppo e sarà già schierabile nella sfida di sabato contro Legnano.