Collegno Basket cade in casa contro Oleggio

L’infrasettimanale al PalaCollegno regala quaranta minuti di agonismo e tecnica. La partita dei Lions è però a due facce: i quarti centrali sono infatti tutti biancorossi, ma il primo e l’ultimo condannano Collegno alla quarta sconfitta consecutiva.

Sugli scudi, come al solito, l’ottimo Tiagande che chiude con 21 punti, 15 rimbalzi e 4 recuperi in 32 minuti di utilizzo. In doppia cifra anche Milone che realizza 16 punti in appena 21 minuti, sbagliando pochissimo dal campo. Bene anche Borgialli, un po’ limitato dai falli, autore di 14 punti con ottime percentuali al tiro.

Dall’altra parte però Perez (20 punti), Pilotti (19) e Jovanovic (16) guidano sostanzialmente dall’inizio alla fine l’andamento della gara.

I ragazzi di coach Comazzi restano sempre in scia, ma Oleggio è bravissima a non perdersi d’animo anche dopo i diversi parziali targati Lions. Il finale è tutto degli ospiti che anche con un po’ di esperienza in più portano a casa il risultato.

Considerate le pesanti assenze di Mortarino e De Bartolomeo, la prestazione biancorossa è stata buona: infiammando sia il folto pubblico, sia gli addetti ai lavori.

Il primo quarto è decisivo: 25-16 per gli ospiti. Poi Collegno rimane sempre attaccata alla partita e più volte si riavvicina. Come detto, però, Oleggio nei momenti di difficoltà tiene sempre alto il livello di attenzione e concentrazione. Soprattutto con i sopracitati Perez, Pilotti e Jovanovic.

Il prossimo impegno è in programma questo sabato, sempre al PalaCollegno alle 21, contro Savigliano.

Collegno Basket 70

Oleggio Basketball 75

Collegno Basket: Framarin 4, Borgialli 14, Tiagande 21, Bollito n.e., Fracasso 6, Elkazevic, Tarditi 4, Milone 16, Vignoli n.e., Porcella 2, Diakhate n.e., Lo Buono 3. All.re: Comazzi

Oleggio Basketball: Perez 20, Boldrini ne, Maviglia ne, Telesca, Pilotti 19, Sampieri 4, Borsani 5, Introini ne, Sablich 8, Temporali, Colombo 3, Jovanovic 16. All.re: Nalon.