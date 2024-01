La Reale Mutua Torino ’81 Iren di scena a Chiavari

Per la decima giornata di regular season, la Torino ’81 scende in vasca fuori casa contro il Chiavari Nuoto in un match di alta classifica. I gialloblù sono in fiducia e arrivano dal netto 5-15 contro il Padova, mentre i liguri vorranno cercare di replicare il successo di sabato scorso per 10-3 contro il Como. Entrambe le squadre sono a quota diciannove punti in classifica e la vincitrice del match conquisterà il terzo posto in solitaria.

Simone Aversa presenta la partita: «Domani ci attende uno scontro diretto stimolante, il Chiavari sta facendo un ottimo percorso, ha inanellato risultati importanti sia in trasferta che in casa, la squadra è in fiducia, abbiamo rispetto di tutta la squadra trascinata dalle capacità individuali di Gitto e Lanzoni. Anche noi siamo in crescita costante, abbiamo trovato una quadra in difesa e in attacco possiamo essere più lucidi per concretizzare meglio il volume di occasioni che produciamo. Considero la partita della Ravera una prova di maturità per la squadra, misureremo le nostre ambizioni e il nostro coraggio, non vedo l'ora!».

Il match si disputerà sabato 27 gennaio presso la piscina “M. Ravera” di Chiavari (GE). La partita verrà trasmessa in streaming sulla pagina Facebook “Chiavari Nuoto”.

DECIMA GIORNATA DI CAMPIONATO DI SERIE A2M

Futurenergy Rinnovabile R.N. Sori – Netafim Bogliasco 1951

Brescia Waterpolo – C.N. Marina di Carrara

Chiavari Nuoto – Reale Mutua Torino ’81 Iren

President Bologna – C.S. Plebiscito Padova

R.N. Florentia – Lavagna 90

Como Nuoto Recoaro – R.N. Arenzano

LA CLASSIFICA

R.N. Florentia 27, Netafim Bogliasco 1951 22, Reale Mutua Torino ’81 Iren 19, Chiavari Nuoto 19, Brescia Waterpolo 17, Lavagna 90 13, Como Nuoto Recoaro 12, R.N. Arenzano 11, C.N. Marina di Carrara 5, Futurenergy Rinnovabile R.N. Sori 5, President Bologna 3, C.S. Plebiscito Padova 0.