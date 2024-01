La Reale Mutua Fenera Chieri ’76 torna al PalaFenera contro Vallefoglia

L’incontro, valido per la quinta giornata di ritorno della Serie A1 Tigotà, si gioca domenica 26 gennaio con fischio d’inizio alle ore 17.

Imbattute nelle coppe, con ancora negli occhi l’impresa della qualificazione alla final four della Coppa Italia Frecciarossa a spese di Novara, in campionato le biancoblù muovono la classifica da tre giornate di fila ma sono a caccia di una vittoria che manca dal 7 gennaio (3-0 a Roma). Vallefoglia da parte sua perdendo domenica scorsa a Pinerolo ha interrotto una striscia di tre vittorie consecutive e punta a riprendere a macinare punti.

Nella gara d’andata a Pesaro le ragazze di Bregoli si sono imposte 1-3, centrando il quarto successo nei cinque precedenti con le marchigiane. L’unica ex è Claudia Provaroni.

«Arriviamo da una serie di partite molto provanti mentalmente e fisicamente ma molto positive – fa il punto Anna Gray – In meno di due settimane ci siamo qualificate per lo step successivo alla Coppa Cev vincendo in Polonia, abbiamo dimostrato di essere a livello di squadre più in alto di noi in classifica ottenendo un punto contro Monza in una partita molto combattuta, e qualificandoci per le semifinali di Coppa Italia vincendo contro Novara. Sapevamo che questo sarebbe stato il mese con maggiore dispendio fisico e mentale ma ci siamo preparate e lo stiamo affrontando molto bene».

La centrale della Reale Mutua Fenera Chieri ’76 passa quindi a presentare la prossima sfida di campionato: «Domenica torniamo a giocare una partita molto importante di campionato contro Vallefoglia. È una squadra che forse non ha iniziato la stagione come sperava ma anche per loro questo è un periodo di ascesa, togliendo l’ultima partita contro Pinerolo. Mi aspetto di affrontare una squadra diversa dall’andata. Sicuramente hanno voglia e bisogno di vincere quindi arriveranno a Chieri con questa mentalità. Noi dall’altra parte saremo pronte ad affrontare questa situazione, in casa è più semplice avere questo tipo di attitudine, il nostro pubblico fa parte del sestetto. È molto importante in un periodo così caotico di partite riuscire a spostare velocemente l’attenzione alla sfida successiva, cosa che noi sappiamo fare molto bene quindi per domenica mi aspetto un bel match».