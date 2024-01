La Tecnoengineering Moncalieri in trasferta a Giussano

La Tecnoengineering torna in campo domani sera alla 20:30 sul parquet del Basket Foxes Giussano. Trasferta certamente insidiosa, considerato il bel periodo delle padrone di casa e l’ottavo posto in classifica (14 punti).

Di contro, l’unica vittoria finora in stagione delle Lunette è arrivata proprio contro Giussano, lo scorso 21 ottobre al PalaEinaudi di Moncalieri. Risultato finale: 52-42, con Giordano e Mitreva sugli scudi tra le fila gialloblù.

Tra le lombarde è senza alcun dubbio Niedzwiedzka la sorvegliata speciale. Per lei doppia doppia fissa da 18 punti e 12 rimbalzi a partita in 37 minuti. Attenzione anche al duo Gatti-Manzotti che viaggia a oltre 21 punti di media in coppia.

Su sponda Libertas gli occhi saranno sicuramente puntati sulla “neolunetta” Cicic, che per ora viaggia a 19,5 punti, 2,5 rimbalzi e un assist (in due partite). In doppia cifra di media anche Mitreva con 10 punti e Salvini a ridosso con 9,3 (conditi da 5 rimbalzi e 2 assist). Ancora in forte dubbio la presenza di Pasero.

Palla a due domani alle 20:30 al Palamoretto - Via San Pietro 1, 20832 Desio (MB).

Arbitrano: Quadrelli, Tomasello.

CLASSIFICA

Galli San Giovanni Valdarno 28

Derthona 28

Costa Masnaga 22

Broni 20

Empoli 18

Selargius 18

San Giorgio 18

Foxes Giussano 14

Torino Teen Basket 12

Cestistica Spezzina 12

Carugate 8

Basket Roma 6

Stella Azzurra 4

Tecnoengineering Moncalieri 2