Collegno Basket ospita Savigliano

I Lions tornano in campo domani al PalaCollegno alle 21:00. Ad attenderli c’è Savigliano, capitanata dal trio composto da Gioda (13,8 punti a partita), Danna (11,8) e Tuninetto (11). Da tenere sott’occhio anche Obakhvbaye (7,4) e Baruzzo (9,2).

All’andata, in terra Granda, è finita 69-62 per i ragazzi di coach Comazzi. A decidere la partita del PalaFerrua: la super difesa per tutti i 40 minuti e soprattutto il gran quarto quarto in attacco dei Lions. Top scorer di quella partita Tiagande con 26, seguito da Mortarino con 20. Su sponda saviglianese i migliori erano stati Gioda (15) e Tulumello (10). In trasferta finora le pantere hanno raccolto soltanto una vittoria, concedendo oltre 84 punti di media ai padroni di casa. Ghiotta occasione dunque per i Lions per riscattare la sconfitta in volata di mercoledì contro Oleggio, in attesa che Mortarino e De Bartolomeo tornino in campo.

Palla a due alle 21:00 al PalaCollegno - Via Antica di Rivoli 21, Collegno (TO)

CLASSIFICA

Robur Saronno 34

Pall. Pavia 28

Junior Casale 22

Derthona 22

Gazzada20

Gallarate 20

Borgomanero 16

Campus Varese 16

Oleggio 14

Collegno 12

Savigliano 6

Campus Piemonte 6