Il Bcc Derthona Basket attende Carugate

Turno casalingo per la formazione di Cutugno che dopo essere uscita indenne dal temuto poker di partite contro squadre di alta classifica (Empoli, Costa Masnaga, Selargius e Broni) ospita tra le mura amiche del Camagna (sabato 27/1 ore 18) un Basket Carugate uscito sicuramente rinfrancato dalle ultime positive prestazioni.

Le lombarde infatti hanno vinto tre delle ultime cinque gare perdendo solo, e dopo sfide lottate, sui campi di Torino Teen e Foxes Giussano; confortante oltremodo soprattutto il successo interno ottenuto la scorsa settimana contro La Spezia, sia per la prova fornita dalle ragazze di Silvestri sia per l’autorevolezza con cui si sono imposte nei confronti di una squadra che a lungo ha viaggiato, per tutta l’andata, nelle zone alte della classifica.

Pur trovandosi ancora in zona play-out Carugate ha così risalito decisamente la classifica, avvicinando il nono posto, distante solo 4 punti, posizione che significherebbe salvezza diretta senza passare dalla tagliola degli spareggi. Squadra decisamente a trazione anteriore quella milanese visto che può vantare il sesto miglior attacco, segno di una notevole pericolosità offensiva, confermata dal fatto di poter disporre di molte bocche da fuoco in grado di avere punti nelle mani; semmai, finora, i problemi sono sorti nella propria metà campo, dove le biancazzurre hanno faticato a contenere le iniziative delle avversarie, come dimostra il fatto che Carugate sia, al momento, la peggiore difesa del girone anche se nelle ultime settimane si sono stati registrati sensibili progressi anche in questo fondamentale.

Dimensione Bagno che, non va dimenticato, non ha praticamente mai potuto contare su Norma Rizzi, play ex Crema, al palo per infortunio praticamente da inizio stagione; con Rizzi sono approdate a Carugate anche Caccialanza, vera e propria bandiera del basket cremasco, la lunga Fabbricini, ex Bolzano ed una illustre ex giraffa come Giulia Rulli, che del Bcc è stata anche capitana.

A rinforzare il roster, che comprende anche le confermate Usuelli, Cassani, Nespoli ed Andreone, è arrivata da poco più di un mese, proveniente dalle Girls Ancona, anche la guardia classe 2002 Albanelli, vecchia conoscenza di coach Cutugno che l’ha allenata nella stagione 2012-2022 a Matelica. In casa Autosped la soddisfazione per le ultime uscite, che oltre ai due punti in palio hanno visto le giraffe autrici di prestazioni di grande spessore, non deve certamente far abbassare la tensione perchè in questo campionato le sorprese sono dietro ogni angolo.

Ogni match, quindi, deve essere interpretato come se si trattasse di una finale e giocato, di conseguenza, con grandissima intensità e concentrazione; servirà tutto questo per regalare un’altra soddisfazione ai tifosi che anche sabato prossimo saranno presenti in gran numero al Camagna.