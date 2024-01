FISI-AOC: i risultati delle gare di Orcières-Merlette, Tarvisio, Gangwon e Courmayeur

COPPA EUROPA: A VICKY BERNARDI IL SUPER-G DI ORCIÈRES MERLETTE 1850. SARA ALLEMAND QUINTA. A TARVISIO ABBRUZZESE 18° E FRANZOSO 25°

Il programma delle gare della Coppa Europa femminile ad Orcières Merlette 1850 si è concluso giovedì 25 gennaio, con un Super-G che ulteriormente arricchito il bottino della spedizione azzurra. Merito della ventunenne carabiniera altoatesina Vicky Bernardi, al suo primo successo nel circuito continentale. L’atleta della Val Badia ha chiuso con il tempo di 1’,23”,43/100. Alle sue spalle due elvetiche, Janine Schmitt dello Ski Club Graue Hoerner Mels e Malorie Blanc dell'Anzère Skiteam, staccate rispettivamente di 30/100 e di 31/100. Ancora una bella gara della carabiniera bardonecchiese Sara Allemand, quinta a 46/100. A punti anche la carabiniera valdostana Giulia Albano sedicesima, la poliziotta modenese Carlotta de Leonardis ventiduesima e la trevigiana Vittoria Cappellini del Centro Sportivo Esercito venticinquesima.

La Coppa Europa maschile fa invece tappa a Tarvisio. La Discesa sulla pista Di Prampero è stata vinta dallo svizzero Lars Rösti dello Ski Club Sankt Stefan, con il tempo di 1’,50”,22/100, con un vantaggio di 67/100 sul tedesco Luis Vogt dello Ski Club Garmisch e di 87/100 su Marco Pfiffner della Unterländer Wintersportverein del Principato del Liechtenstein. Quinto posto per il brianzolo Nicolò Molteni del Centro Sportivo Esercito, con un ritardo di 1”,04/100. A seguire il valdostano Benjamin Jacques Alliod del Centro Sportivo Esercito settimo, il poliziotto genovese Marco Abbruzzese diciottesimo, il finanziere bresciano Giovanni Franzoni ventesimo, il poliziotto Maximilian Ranzi ventitreesimo, il finanziere genovese-sestrierino Matteo Franzoso venticinquesimo, il finanziere sestrierino Gregorio Bernardi trentunesimo e il finanziere cesanese Leonardo Rigamonti, cinquantaduesimo.

YOG: EDOARDO SIMONELLI SETTIMO NELLO SLALOM DI GANGWON. GIORGIA COLLOMB MEDAGLIA DI BRONZO

Ancora una medaglia, la terza, per la valdostana Giorgia Collomb negli YOG, i Giochi Olimpici Giovanili di Gangwon, in Corea del Sud. Dopo l’oro in Gigante e l’argento in Combinata, la diciassettenne carabiniera di La Thuile ha conquistato un bronzo nello Slalom, vinto dall’austriaca Maja Waroschitz, sua coetanea, con il tempo complessivo di 1’,37”,49/100. Seconda a 59/100 la tedesca Charlotte Grandinger del Munich YoungStars, mentre Giorgia Collomb ha accusato un distacco di 97/100. Da segnalare anche il tredicesimo posto dell’altoatesina Rita Granruaz dell’Amateur Ski Team Alta Badia. Il britannico Zak Carrick Smith dello Ski Club Sainte Foy, dopo la vittoria in Combinata e l’argento in Gigante, ha conquistato l’oro anche in Slalom, chiudendo le due manche nel tempo totale di 1’,38”,61/100 e precedendo per 5/100 lo svedese Elliot Westlund dello Ski Club Kungsbergets Alpina. Terzo a 26/100 il francese Nash Huot-Marchand del Club des Sports de Courchevel. Bella rimonta per Edoardo Simonelli, milanese dell’asd Les Arnauds, risalito dalla quattordicesima alla settima posizione, appena davanti al bergamasco Pietro Scesa dello Sci Club Radici Group.

A COURMAYEUR CARLO CORDONE QUINTO NEL GIGANTE FIS. TOMAS DEAMBROGIO E PIETRO CASARTELLI PRIMI DUE ASPIRANTI

Il lombardo Nicolò Pedroncelli dello Ski Racing Camp ha vinto il Gigante FIS maschile organizzato giovedì 25 gennaio a Courmayeur dallo Sci Club Crammont Mont Blanc e valido per il circuito regionale CVA. Pedroncelli ha chiuso le due manche nel tempo totale di 1’,46”,48/100, precedendo per 81/100 il francese Thomas Lardon dello Ski Club Alpe d’Huez e per 91/00 Pietro Bisello dello Sci Club Gressoney Monte Rosa. Migliore degli atleti del Comitato FISI Alpi Occidentali il varazzino Carlo Cordone del Sansicario Cesana, che ha rimontato dal nono al quinto posto per chiudere ad 1”,19/100 dal vincitore. Dodicesimo assoluto ma anche primo degli Aspiranti l’ulcense Tomas Deambrogio dello Sci Club Sauze d'Oulx, quattordicesimo il cesanese Matteo Vottero del Sansicario Cesana, quindicesimo assoluto e secondo degli Aspiranti il torinese Pietro Casartelli del Sestriere, sedicesimo il cuneese Lorenzo Casagrande del

Valchisone.