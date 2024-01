Derthona e BCC Derthona al fianco di Just The Woman I Am

Una partnership dalla forte valenza sociale proficua e duratura nel tempo, quella tra Derthona e BCC Derthona Basket e Just The Woman I Am, che si rinnova anche per l’edizione 2024 della corsa camminata non competitiva di 5 km che ha l’obiettivo di raccogliere fondi per la ricerca universitaria sul cancro, promuove la prevenzione, i corretti stili di vita, l’inclusione e la parità di genere.

Just The Woman I Am è un evento nato nel 2014 dalla collaborazione tra il Cus Torino, in collaborazione con l’Università e il Politecnico di Torino e si è svolto sia in presenza a Torino, che in modalità Virtual nel corso degli anni. La corsa camminata, nel capoluogo piemontese, si svolge ogni anno la prima domenica di marzo, nella ricorrenza della Giornata Internazionale della Donna.

Anche nel 2024, Derthona e BCC Derthona scendono in campo al fianco di JTWIA: la squadra femminile indosserà infatti le t-shirt rosa nel pre partita della gara contro la Dimensione Bagno Carugate, in programma domani, sabato 27 gennaio alle ore 18 al PalaCamagna di Tortona, mentre i Leoni le indosseranno nell’incontro con il Banco di Sardegna Sassari che sarà disputato sabato 10 febbraio alle ore 19 al PalaEnergica Paolo Ferraris.

JTWIA non è solo la corsa camminata non competitiva di 5 km ma anche il Villaggio della Prevenzione, che da venerdì 1 a sabato 3 marzo offrirà ai cittadini che vorranno usufruirne visite di prevenzione gratuite, consulti, convegni e webinar divulgativi. Si tratta di uno spazio fisico e digitale e di un’occasione di incontro, dialogo e festa tra il mondo accademico, l’eccellenza sanitaria italiana, i cittadini e le scuole. Una delegazione dei due Club sarà presente al Villaggio della Salute nella giornata di venerdì 1° marzo.