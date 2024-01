Verso Bertram Derthona-UNAHOTELS Reggio Emilia

Vigilia di campionato per la Bertram Derthona, attesa dal secondo impegno casalingo consecutivo contro la UNAHOTELS Reggio Emilia in programma alle ore 18.30 di domani al PalaEnergica Paolo Ferraris.

A presentare le caratteristiche degli avversari è stato, come di consueto, coach Walter De Raffaele: «Mi aspettavo che Reggio Emilia sarebbe stata così competitiva quest’anno, perché Coldebella e coach Priftis hanno costruito una squadra di grande qualità e molto equilibrata, che corre il campo e ha molte opzioni. La UNAHOTELS ha grande talento ed è difficile da arginare, Weber, Galloway ed Hervey sono tra i giocatori di maggiore qualità presenti nel roster. Inoltre Reggio cerca sempre i propri punti di forza, è seconda in Serie A per palle recuperate e quarta per tiri da tre punti. Per cui, da parte nostra, servirà essere bravi in transizione difensiva per carcare di limitarli».