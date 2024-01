L'IVECO CUS Torino Rugby femminile sul campo del Calvisano

Seconda fase del campionato di Serie A Elite femminile per l’IVECO CUS Torino Rugby che, oggi alle ore 14.30, giocherà in trasferta a Calvisano la prima giornata del girone playout.

Queste le parole della capitana Alessia Gronda: «Il nostro obiettivo è quello di replicare la prestazione dello scorso turno di campionato ma migliorando alcuni aspetti tecnici che hanno definito errori importanti. Sarà fondamentale riuscire a mantenere uno standard alto pur essendo in trasferta e non sul campo di casa, cosa che ci aveva messo in difficoltà durante la prima partita contro Calvisano. Infine direi che è il primo step per affermarci come squadra più esperta in questa fase del campionato».

Appuntamento dunque oggi a Calvisano, kick off fissato per le ore 14.30. Dirige l’incontro Beatrice Smussi di Brescia.

La probabile formazione: Pantaleoni; Bruno, Comazzi, Piva, Luoni; Gronda (Cap.), Toeschi; Gai, Epifani, Tognoni; Fulcini, Zoboli; Salvatore, Hu, Zini. A disposizione: Dambros Da Silva, Reverso, Repetto, Cagnotto, Sacchi. All. Marshallsay.