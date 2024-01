Oleggio Magic Basket cede a Gallarate

Partita solida e di sostanza a cui è mancata soltanto la classica ciliegina sulla torta. Nell’ottava giornata di ritorno del campionato di serie B Interregionale l’Oleggio Magic Basket cede al Basketball Gallarate 67-72. Sotto di 15 lunghezze gli Squali di squadra hanno fatto una rimonta quasi perfetta.

Per gli Squali in campo Sampieri, Perez, Sablich, Jovanovic e Colombo; per Gallarate De Bettin, Mercante, Molteni, Milovanovic e Fioravanti.

Partono bene gli Squali e con Jovanovic a fare gioco da tre punti è 7-1; Sablich segna il 12-4 ed è time out per Gallarate. Ci pensa ancora Perez dall’arco a tenere le distanze (19-10), Passerini risponde dalla stessa distanza e alla prima sirena è 22-17. Nessuno va al ferro nelle prime azioni, gli Squali difendono bene, ma non riescono a concretizzare; rompe il ghiaccio Antonelli e sul 22-21 Nalon richiama i suoi. Va avanti Gallarate (24-25), Telesca e Jovanovic ai liberi fanno 26-24; Telesca super con due rimbalzi offensivi e Borsani spara da tre (29-25 e time out ospiti). Cinque punti di Molteni riaprono la battaglia (29-30), il finale è di Borsani che va in spogliatoio coi compagni sul 35-34.

Il terzo quarto inizia bene, ma presto gli Squali faticano davanti alla difesa ospite e Gallarate ne approfitta dall’altra parte (37-51). Dà ossigeno Pilotti (41-54). De Bettin sigla il massimo vantaggio (41-56), la terza sirena dice 43-58. Sablich era stato l’ultimo Squalo a segnare e il primo nell’ultimo quarto con una grande tripla e poi fa anche gioco da tre punti (49-61). Perez e Jovanovic rilanciano gli Squali (56-62). Pilotti e sempre Perez per il 61-65. In difesa gli Squali sono fastidiosi, la palla scotta un po’ dall’altra parte, ancora Perez infila una tripla incredibile ed è 66-68 e pochi secondi sul cronometro. I dettagli finali fanno la differenza: 67-72.



Oleggio Magic Basket 67

Basketball Gallarate 72

Parziali (22-17; 13-17; 8-24; 24-14)

Oleggio: Perez 26, Boldrini ne, Maviglia ne, Telesca 3, Pilotti 6, Sampieri, Borsani 10, Introini ne, Sablich 14, Temporali, Colombo, Jovanovic 8. All. Nalon.

Gallarate: Ghezzi ne, De Bettini 9, Moscatelli 2, Passerini 7, Hidalgo 8, Antonelli 2, Paparella ne, Mercante 6, Molteni 17, Clerici 7, Milocanovic 5, Fiorenti 9. All. Mazzetti.