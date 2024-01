Fulgor concreta e decisa passa contro Legnano

Paffoni concreta e decisa a Castellanza, dove le percentuali al tiro aiutano, ma probabilmente sono gli appena 65 punti concessi a Legnano (priva di Sacchettinj) la chiave. 65-81, appunto, il finale.

Solaroli segna il primo canestro della partita, il neo acquisto biancorosso Ponziani replica e dopo il primo dardo da tre punti di Zan Kosic arriva un mini break di Legnano che trova il primo e unico vantaggio del match sull’8-6. Un possesso più tardi Kosic segna la seconda tripla della sua partita (saranno 5 su 6 tentativi), la Paffoni guida e in un finale di quarto costellato dagli errori al tiro il punteggio si blocca sul 14-17 per i rossoverdi. Nel secondo quarto la Paffoni apre con grande vigore: Baldassarre si prende due punti in lunetta, Coltro pressa la palla, recupera e segna per il timeout di Piazza. Dopo la sospensione arriva il +11 Paffoni, che diventa +15 con il canestro di Balanzoni prima del mini rientro di Legnano sino al -11. La tripla dell’ispirato Kosic chiude il primo tempo (28-42). Nella ripresa c’è troppa Paffoni per i Knights: Balanzoni è incontenibile vicino a canestro, Fazioli (chirurgico) segna la tripla del +20. Legnano cerca poco a poco la rimonta, ma il divario è ormai troppo ampio e la gestione dei possessi dei ragazzi di coach Ducarello è buona.

La Fulgor chiude la contesa con il 63% al tiro da due, il 47% al tiro da tre e tutti i giocatori, ognuno per le proprie caratteristiche tecniche, coinvolti in questa importante vittoria. Sabato si torna a Gravellona, avversario di turno Casera alle ore 21:00.

SAE Scientifica Legnano 65

Paffoni Fulgor Omegna 81

Parziali (14-17, 14-25, 24-21, 13-18)

SAE Scientifica Legnano: Tommaso Marino 14 (1/4, 2/7), Nik Raivio 12 (5/12, 0/3), Marco Planezio11 (3/5, 1/2), Guido Scali 11 (3/4, 1/1), Andrea Sipala 11 (3/7, 0/0), Riziero Ponziani 4 (2/6, 0/0), Alberto Fragonara 2 (1/4, 0/3), Juan marcos Casini 0 (0/1, 0/0), Maurizio Ghigo 0 (0/0, 0/2), Michael Sacchettini 0 (0/0, 0/0), Francesco Amorelli 0 (0/0, 0/0), Edoardo Pirovano 0 (0/0, 0/0).

Paffoni Fulgor Omegna: Zan Kosic 20 (1/4, 5/6), Jacopo Balanzoni 17 (7/11, 0/0), Patrick Baldassare 17 (6/6, 1/4), Filippo Fazioli 11 (1/3, 3/3), Manuele Solaroli 5 (1/1, 0/0), Mattia Coltro 5 (1/2, 0/2), Damir Hadzic 4 (2/2, 0/1), Andrea Picarelli 2 (1/2, 0/2), Marco Torgano 0 (0/1, 0/1), Filippo Puppieni 0 (0/0, 0/0), Daniel Trebeschi 0 (0/0, 0/0).