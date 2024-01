FISI-AOC: Biathlon - Coppa Italia Fiocchi

BIATHLON - COPPA ITALIA FIOCCHI: MARCO BARALE, FABIOLA MIRAGLIO MELLANO E NICOLA GIORDANO VINCONO LA MASS START IN VALDIDENTRO

Prima giornata della quinta tappa della Coppa Italia Fiocchi di Biathlon dedicata alle Mass Start, sulle nevi della Valdidentro.

Organizzazione affidata alla società Sci Club Alta Valtellina, alla presenza del delegato FISI R. Cola. Direzione della gara a cura di Tiziano Rocca; Giudice del Poligono R. Giacomelli.

Alle ore 9:30 hanno avuto inizio congiuntamente le prime gare maschili, con le categorie Senior e Junior. Gara Senior dominata da Cedric Christille (in foto di copertina)(GS Fiamme Gialle), grazie ad una prova al poligono senza errori ed una ottima prestazione sugli sci. Secondo posto per Iacopo Leonesio (CS Carabinieri), anche lui senza aver sbagliato al tiro e terza posizione per Nicolò Giraudo (CS Esercito), che concede un solo errore al tiro nella prima serie.

Tra gli Junior, prima posizione netta per il cuneese Marco Barale (GS Fiamme Oro, 1+0+1+0), che ha tagliato il traguardo in scia a Leonesio, a rimarcare la notevole prestazione nel fondo per il valdostano classe 2003. Secondo al traguardo per gli U22 Davide Compagnoni (GS Fiamme Gialle, 2+1+0+1) e terzo posto per Andrea Ceccherello (Bionaz Oyace, 0+1+2+1).

Alle 10:20 il via delle prove femminili, con le categorie Senior (con la sola Gaia Brunetto), Junior e Giovani. La piemontese Brunetto (CS Esercito) termina la sua prova in 35’45.7, commettendo 4 errori totali nei due poligoni a terra, due per serie. Tra le Junior, vittoria per Giorgia Saracco (SC Brusson, 2+1+1+0). La volata per la seconda e la terza posizione vede Serena Del Fabbro (Monte Coglians, 2+0+0+3) avere la meglio su Fabiana Carpella (GS Fiamme Oro, 1+1+2+2).

Nella gara Giovani, vittoria mai in discussione per la cuneese Fabiola Miraglio Mellano (GS Fiamme Gialle), condita dal 20/20 al poligono. Al secondo posto si piazza Alessia Forlin (US Primiero ASD), che concede un solo errore nella terza serie di tiro. A completare il podio, in terza posizione, Desiree Angeli (Fondo Val Sole), anche lei autrice di un solo errore, nel secondo poligono a terra.

A conclusione della prima parte di gara della giornata, alle ore 11:10 ha avuto inizio la gara Giovani maschile. Doppietta cuneese grazie alla prima posizione a favore di Nicola Giordano (GS Fiamme Gialle), che domina la prova grazie anche alla migliore prestazione al tiro di tutta la sua categoria, macchiata solamente da un errore concesso proprio sull’ultimo bersaglio, che però non intacca il risultato finale. Secondo al traguardo Michele Carollo (CS Carabinieri, 3+1+0+0), mentre il terzo posto è per l’atleta di casa, Davide Cola (CS Esercito, 1+2+1+2). 8ª posizione per Paolo Barale (Fiamme Oro) con dieci errori totali al poligono (4+3+0+3). 14ª e 20ª posizione per Nicolò Aime e Tommaso Peano, entrambi rappresentati dello sci club Alpi Marittime.

Alle ore 12:50 la partenza delle ultime due prove di giornata, della categoria Aspiranti. Nella gara maschile, risultata particolarmente fallosa al tiro per tutti i partecipanti a causa di alcune raffiche di vento che hanno complicato l’approccio con il poligono, il successo è andato ad appannaggio dell'altoatesino Andreas Braunhofer (ASV Ridanna,

2+1+0+1); seconda posizione per Alex Fontana (SC Gardena, 1+0+2+1) e terzo posto per Julian Huber (ASD Anterselva, 1+2+1+2).

Top ten per due piemontesi: al 5° posto si classifica Jacopo Piasco (Alpi Marittime) che ferma il crono in 28'33.7 (0+2+1+1), mentre si ferma all'8° posto Lorenzo Canavese (Alpi Marittime) (0+0+3+2). Filippo Massimino (Alpi Marittime) chiude al 16° posto (1+4+3+4); Stefano Occelli (Valle Stura) è 21°; 41° Andrea Occelli (Valle Stura). Nella prova femminile, vittoria per Letizia Moreschini (Fondo Val Sole, 1+0+1+1) davanti alla cuneese Magalì Miraglio Mellano (Entraque Alpi Marittime, 1+0+1+1) e Maddalena Ballan (US Dolomitica, 1+1+0+1). In top ten ben quattro esponenti del Comitato Alpi Occidentali: 5° posto per Alice Gastaldi (Valle Pesio) che chiude la sua gara in 28'40.1 (2+3+0+0), seguita dalla tripletta delle Alpi Marittime con Luna Forneris al 6° posto, Gaia Gondolo e Anna Giraudo che chiudono rispettivamente in 7ª e 8ª posto. Iris Cavallera (Alpi Marittime) è 17ª, mentre Cecilia Peano (Alpi Marittime) chiude al 27° posto.