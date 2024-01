FISI-AOC: i risultati delle gare di Garmisch, Cortina, Valgrisenche e Bielmonte

COPPA DEL MONDO: GUGLIELMO BOSCA SECONDO NEL SUPER-G DI GARMISCH. MATTIA CASSE SEDICESIMO

Lo aspettavamo da tempo ed è arrivato: il primo podio in carriera di Guglielmo Bosca è il giusto premio alla sua voglia di non mollare mai. Atleta trentenne del Centro Sportivo Esercito, erede di una nota famiglia di Canelli che lavora nel mondo dei vini e degli spumanti, “Gugu” (così è noto nel mondo dello sci) per un paio di minuti ha vissuto l’emozione di essere davanti a tutti, prima di essere superato di un soffio nel Super-G di Garmisch dal francese Nils Allegre del Club des Sports de Serre Chevalier - Arméé des Champions. Il transalpino ha tagliato il traguardo con il tempo di 1’,11”,92/100, precedendo Bosca per 18/100. Ma va bene anche così, perché l’azzurro ha chiuso un cerchio con la sfortuna. Nel 2017 la frattura di tibia e perone gli costò ben sette operazioni e due anni di assenza. Nel 2020 poi a Bormio gli saltò un legamento crociato.

Quella di sabato 27 gennaio 2024 però è un’altra storia: «Sapevo che potevo fare una grande gara oggi, ma questa è davvero un’emozione pazzesca. - ha dichiarato Bosca a fine gara - Dopo gli infortuni, il percorso che ho intrapreso è stato frutto di una determinazione che non so in quanti sarebbero riusciti ad avere. Oggi, invece, tutto ha un significato ben chiaro. Ho sempre saputo che sarei potuto salire su un podio e ce l’ho fatta».

Al terzo posto l’elvetico Loic Meillard dello Ski Club Heremencia, staccato di 25/100 da Allegre.

Per 3/100 Marco Odermatt, dominatore assoluto della Coppa del Mondo, è rimasto ai piedi del podio mentre il carabiniere altoatesino Dominik Paris ha chiuso all’ottavo posto e il poliziotto valsusino Mattia Casse al sedicesimo ad 1” da Allegre. A punti anche un altro atlete che è di grande esempio per i giovani, il trentanovenne finanziere Christof Innerhofer, ventinovesimo. Il carabiniere bardonecchiese Giovanni Borsotti ha chiuso al quarantunesimo posto, ma il distacco di 1”,76/100 è più che decoroso.

SOFIA GOGGIA BEFFATA A CORTINA: DISCESA SOSPESA, POI ARRIVA TERZA. BUON NONO POSTO DI MARTA BASSINO

Sabato 27 gennaio gara con esito a sorpresa a Cortina d’Ampezzo in occasione della seconda Discesa della Coppa del Mondo femminile. Sofia Goggia era davanti a tutte fino a quando la giuria ha sospeso la discese per oltre mezz’ora, a causa del forte vento sulla pista Olympia delle Tofane. Alla ripresa, la neve era più veloce e così è arrivata la beffa per la finanziera bergamasca, superata dalla norvegese Ragnhild Mowinckel dello Sportklubben Rival, con il tempo di 1’,33”,50. Sofia si è vista sopravanzare anche dalla statunitense Jacqueline Wiles del White Pass Ski Club, staccata di 35/100 da Ragnhild Mowinckel.

La vincitrice finale è partita con il numero 20 e la seconda con il 27, quindi molto tempo dopo l’azzurra, che alla fine ha accusato un distacco di 44/100 dal vertice della classifica. In chiave piemontese da annotare un’altra buona gara per Marta Bassino che, fino al penultimo intermedio era ampiamente in corsa per il podio: alla fine l’atleta borgarina del Centro Sportivo Esercito ha chiuso nona ad 89/100. La carabiniera valdostana Federica Brignone, reduce da una caduta senza conseguenze venerdì 26 gennaio, ha ottenuto la dodicesima piazza, la finanziera trentina Laura Pirovano la quattordicesima, la finanziera gardenese Nicol Delago la diciottesima, la finanziera gardenese Teresa Runggaldier la ventesima e la poliziotta gardenese Nadia Delago la ventiduesima.



NELLO SLALOM FIS CITTADINI DI VALGRISENCHE BENE GLI ATLETI VALSESIANI DEGLI SCI CLUB VARALLO E MERA

Sabato 27 gennaio sulla pista Benevy di Valgrisenche si è disputato uno Slalom FIS Cittadini valido per il Trofeo Boffa e per il circuito valdostano CVA Energie. La gara era organizzata dallo Sci Crammont Mont Blanc ed ha avuto come vincitori due atleti del sodalizio del presidente Ottavio Bieller. In campo femminile miglior crono in entrambe le manche per Alessia Vaglio, che ha chiuso con il tempo totale di 1’,34”,14/100 e con 1”,01/100 di vantaggio sull’Aspirante e compagna di squadra Anaïs Lustrissy. Terza ad 1”,36/100 la danese Clara-Marie Holmer Vorre del

Kobenhavns Skiklub.

Per quanto riguarda le atlete del Comitato FISI Alpi Occidentali, da annotare i piazzamenti di tre atlete dello Sci Club Varallo: Mariacarlotta Bertolio è ottava assoluta e sesta delle Aspiranti, dodicesima assoluta e decima delle Aspiranti è Beatrice Rosa Bertolio, quindicesima assoluta e tredicesima delle Aspiranti è Beatrice Guglielmina. Nella gara maschile miglior crono in entrambe le manche per Jacques Belfrond, che ha chiuso nel tempo totale di 1’,26”,23/100, con 1”,81/100 di vantaggio sul Senior Tiziano Gravier Club Argentino de Ski e con 2”,28/100 su Pietro Ragone dello Sci Club Gressoney Monte Rosa. Elia Guidetti e Nicolò Brunelli dello Sci Club Varallo si sono piazzati rispettivamente ottavo e nono assoluto. Guidetti è quarto degli Aspiranti. Diciannovesimo assoluto e undicesimo degli Aspiranti è Leone Barbè dello Sci Club Mera, venticinquesimo assoluto Tommaso Badarello del Mera.

A BIELMONTE IL TROFEO SARA ASSICURAZIONI PER I CHILDREN E IL TROFEO BOTALLA FORMAGGI PER I PULCINI: TUTTI I VINCITORI E I PODI

Sabato 27 gennaio sulla pista Moncerchio 2 di Bielmonte si sono disputati il Trofeo Sara Assicurazioni per le categorie Children e il Trofeo Botalla Formaggi per i Pulcini, organizzato dallo Sci Club Bielmonte Oasi Zegna. Il Gigante dei Children era valido come prova regionale indicativa. Doppietta dello Sci Club Mera nella categoria Allievi: primo Simone Guidetti con il tempo totale di 1’,29”,07/100, seguito ad 1”,82/100 dal compagno di squadra Umberto Anselmo e a 3”,02/100 da Federico Busi dello Sci Club Bielmonte Oasi Zegna. Completano la top ten Francesco Perozzo dello Sci Club Varallo, Matteo Loro Piana e Tommaso Foglio dell’Oasi Zegna, Gianfilippo Farina dello Sci Club Mera, Giulio Fuselli dello Skiteam Valsesia, Tommaso Gavinelli dello Sci Club Varallo ed Edoardo Francescone dello Skiteam Valsesia.

Marta Gianotti dello Sci Club Mera ha vinto la gara femminile in 1’,34”,45/100, con un vantaggio di 1”,58/100 su Carlotta Schellino del Varallo e di 2”,22/100 su Sveva Auteri dello Skiteam Valsesia. Nella top ten anche Giulia Perino del Valchiusella, Alice Antonini dell’Oasi Zegna, Francesca Fileppo dello Sci Club Biella, Vittoria Ziglioli dello Skiteam Valsesia, Bianca Milcovich e Giulia Crosta del Mera e Alice Uberti dello Skiteam Valsesia. Tra i Ragazzi successo di Pietro Gianotti dello Skiteam Valsesia in 1’,33”,87/100, con 1”,54/100 di vantaggio su Giulio Guidetti e 4”,65/100 su Giovanni Carrara, entrambi del Varallo. Dal quarto al nono posto in classifica troviamo Mattia Defabiani del Varallo, Michele Beldì dello Skiteam Valsesia, Jacopo Galluzzo del Varallo, Tommaso Viazzo dell’Oasi Zegna, Giovanni Messaggi dello Skiteam Valsesia ed Edoardo Borsani del Valsesia Freelines. Angelica Platinetti dell’Oasi Zegna è stata la più veloce delle Ragazze, con il tempo di 1’,31”,69/100 e con 2”,90/100 di vantaggio su Maria Casaccia del Mera e 3”,35/100 su Giulia Rimoldi del Varallo. Completano la top ten Camilla Arfino del Varallo, Claudia Zammuner dell’Oasi Zegna, Berenice Anchisi dello Skiteam Valsesia, Sofia Perozzo e Beatrice Mascellaro del Varallo, Sofia Tempia Valenta dell’Oasi Zegna e Margherita Crosta del Mera.

Sulla stessa pista si è disputato a seguire il Trofeo Botalla Formaggi, vinto dallo Sci Club Varallo, davanti all’Oasi Zegna e allo Ski Team Valsesia. Nel Gigante indicativo provinciale dei Cuccioli primo Achille Fava Piz dell’Oasi Zegna in 43”,70/100, con 1”,50/100 di vantaggio su Filippo Dealberto del Varallo e 2”,10/100 su Luca Loro Piana dell’Oasi Zegna. Clotilde Arfino del Varallo ha vinto la gara femminile in 46”,03/100 con 2”,26/100 di vantaggio su Adele Cacciati dell’Oasi Zegna e 2”,75/100 su Marianna Antonini del Varallo. Doppietta dell’Oasi Zegna tra i Baby: primo Jacopo Spadoni in 50”,74/100 seguito da Giovanni Destefanis e da Isaia Scoccini del Varallo. Nella gara femminile prima Bianca Mangoldi del Biella in 51”,75/100, davanti a Cecilia Defabiani del Varallo e a Camilla Viazzo dell’Oasi Zegna. Tra i Super Baby primo Pietro Garbaccio dell’Oasi Zegna, davanti a Giulio Ratiglia del Biella e a Mattia Fittabile del Varallo, mentre l’unica Super Baby femminile in gara era Celeste Arfino del Varallo.