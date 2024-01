ValleBelbo Sport: i risultati del Grand Prix Esordienti A

L’intenso fine settimana di gare della ValleBelbo Sport si è aperto con la seconda tappa del Grand Prix Esordienti A a Torino. Il gruppo arancio-nero coordinato da Pino Palumbo con il supporto di Adele Corapi ha disputato un’ottima mezza giornata di gare, dimostrando un grande impegno corale che ha portato il team a compiere importanti passi avanti.

Ha colto la possibilità di mettersi in luce Mattia Tammaro, sceso in vasca nella mattinata di sabato e capace di primeggiare sia nei 100 farfalla (1’12”60) sia nei 200 misti (2’37”00), confermandosi tra i migliori della sua categoria in ambito regionale. A livello di individualità, in ambito femminile, Sarah Messina ha ottenuto un ottimo riscontro nei 100 farfalla nuotando in 1’25”60.

Nel complesso, è stato un buon momento agonistico per tutti gli Esordienti in gara al Palazzo del Nuoto di Torino: buoni i riscontri degli altri componenti del gruppo Anna Marchelli, Gabriele Giberti, Michele Grillo, saliti sui blocchi in due prove individuali ciascuno, e di coloro che oltre alle prove individuali hanno preso parte alle staffette 4x50 rana (Arianna Blue Africano, Giulia Sanna e Aurora Tudisco con Messina in prima frazione per le femmine, Vittorio Perosino, Leonardo Di Pietro e Leonardo Pintescul con Tammaro in prima frazione per i maschi).