Club76: tutti i risultati del weekend

Un altro fine settimana in campo per il Club76.? A cominciare dal match casalingo al PalaFenera di Chieri di ieri delle ragazze di coach Bregoli che, in Serie A1, hanno vinto 3-0 affrontando la Megabox Vallefoglia.

Weekend di riposo, invece, per la Serie B2 Under 18 delle le ragazze del duo Moretti – Ollino. Sosta del campionato fino a domenica 11 febbraio, quando Chieri sarà in trasferta ad Orago, mentre giovedì ci sarà lo scontro diretto per il posto da testa di serie nel tabellone finale provinciale, contro In Volley. Ferma anche la B2 con MTS Santena.

L'U16 regionale con il Club76 Playasti ha vinto 3-2 contro l'In volley. Inoltre, ha partecipato al Torneo del Campesan a Padova, chiudendo con un nono posto. Per quanto riguarda l'U16 provinciale gruppo Gold, NewVolley Carmagnola Club76 ha vinto 3-2 sabato contro Parella, mentre ieri ha perso contro Volpiano per 3-0.

Fine settimana di riposo anche per la Serie C con il Club76 Playasti e per la Serie D con Rasero Teloni-Playasti Club76 e GS Pino Volley.

Per quanto riguarda l’U14 Gold, il Club76 Playasti vince contro Mon.Vi. Bam Lpm Verde per 0-3, nel corso di una partita sempre in controllo, che ha dato spazio a tutta la rosa. L'U13 regionale, invece, ha vinto 3-0 incontrando l'Alba Volley.

TUTTI I RISULTATI

Venerdì 27 gennaio

• Prima Divisione Femminile C.T. Cuneo Asti Girone B: Club76 Playasti vs BCC-Sarrauto Cervere 0-3

• Prima Divisione Azzurra C.T. Torino Girone C: Monviso Volley vs GS Pino Azzurra 0-3

• Prima Divisione Arancione C.T. Torino Girone E: Balamunt Giordanino Distributori Automatici vs Club76 Fenera GS Pino 3-0

• Prima Divisione Arancione C.T. Torino Girone F: Club76 Fenera Chieri Silver vs McDonald's Leinì Vol-ley Academy 0-3

• Prima Divisione Maschile C.T. Torino Girone A: Liquicredit Fenera Chieri76 vs Toplay Lasalliano 1-3

Sabato 28 gennaio

• Under 16 F. C.T. Torino Fase Gold: Club76 New Volley Carmagnola MTS L&L vs Volley Parella Torino Rossa 3-2

• Under 14 F. C.T. Cuneo Asti Girone E: Mon.Vi. Bam – Lpm Verde vs Club76 Playasti Gold 0-3

• Under 14 F. C.T. Cuneo Asti Girone F: Club76 Playasti 2011 vs Volleysaluzzo Farmacia S. Martino 3-0

• Under 14 F. C.T. Cuneo Asti Girone G: Bam Morozzo vs Club76 Playasti provinciale 3-0

• Under 13 F. C.T. Torino Turbo L: Fisiosalute Nichelino Volley vs Club76 Fenera Chieri 3-2

Domenica 29 gennaio

• Under 18 F. C.T. Cuneo Asti Girone Qualificazione 5°/11°: Club76 Playasti vs P.G.S. El Gall 3-0

• Under 16 F. C.T. Cuneo Asti Girone A: Club76 Playasti vs P.G.S. El Gall 2010 3-0

• Under 16 F. C.T. Torino Fase Gold: Vol-ley Academy Volpiano Ecc vs Club76 New Volley Carmagnola MTS L&L 3-0

• Under 16 F. C.T. Torino Fase Gold: Club76 GS Pino Blu vs Volley Almese Bovero Assicurazioni 3-1

• Under 15 M. C.T. Torino Turbo D: Liquicredit Fenera Chieri76 vs Ristorante 1883 Volley Parella Torino 0-3

• Under 13 F. C.T. Cuneo Asti Girone A Eccellenza: Club76 Playasti Gold vs L'Alba Volley 3-0

• Under 13 F. C.T. Cuneo Asti Girone B: Volley Roero vs Club76 Playasti 2012 0-3

• Under 13 F. C.T. Cuneo Asti Girone C: Club76 Playasti Provinciale vs Volley Cherasco 0-3

• CT16F1 F. C.T. Torino Classificazione 64-70: Volley San Paolo vs Club76 Chieri GS Pino ?0-3

• CT16F1 F. C.T. Torino Classificazione 64-70: Reba Volley Verde vs Club76 Fenera Chieri 0-3

• CT14F3 F. C.T. Torino Classificazione 29-36: Club76 Fenera Chieri vs Chisola Volley 1-3

• CT13F3 F. C.T. Torino Classificazione 33-40: Porporati Grugliasco vs Club76 GS Pino 3-1