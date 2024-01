BEA Chieri: il recap del settore giovanile

Doppia vittoria per l'Under 19 Silver, che supera Pallacanestro Ginnastica e Mado Valenza nei due turni infrasettimanali. L'Under 13 Gold supera Olimpo Alba e cede a Granda College. Continua il percorso netto dell'Under 13 Femminile, che in trasferta supera di nuovo Aba Saluzzo. Vincono anche l'Under 17 Eccellenza, in trasferta con Reale Mutua Torino, l'Under 15 Silver al Pala Wojtyla con Granda College e l'Under 14 Gold con Pallacanestro Cirié.

Dopo una gara ad alta intensità, Pallacanestro Alassio recupera l'Under 15 Eccellenza. L'Under 17 Gold cede a Granda College Cuneo e Unione Basket Collinare, nel derby cittadino. I Ragazzi CSI si arrendono a Pont Donnas, riducendo il margine rispetto alla gara d'andata.

U19 SILVER

BEA CHIERI - PALLACANESTRO GINNASTICA 73-42

Parziali: 21-13, 31-28, 47-38

BEA CHIERI: Ricciardo 6, Bianco 13, Torre 3, Cravero 2, Bergese 8, Capano 4, Amirante, Bosio, Lafiosca 12, Manzini 2, Marcon 2, Kamami 21. All. Potenza W., ass. Virde A.

Ginnastica: Malimpensa , Gaveglio 1, Barella 5, Cirri 6, Mezzano 10, De Ferrari 3, Nesta 4, Ikede, Russo 12, Passiatore, Livigni 1, all.Iennarella V.

MADO VALENZA - BEA CHIERI 54-71

Parziali: 13-16, 27-37, 42-53

BEA CHIERI: Favaro, Ricciardo 12, Bianco 16, Torre, Bergese 11, Amirante 4, Fratantonio, Lafiosca 18, Cravero, Manzini 1, Marcon, Kamami 10, all. Potenza W., ass. Virde A.

MADO: Torti 14, Scamardì G. 16, Giolo, Manna 2, Gravelli, Cagnin 9, Rexhepi, Garrone 1, Scamardì R. 7, Scarcella, Zini, Rossi 5, All. Latella C.

U13 GOLD

OLIMPO BASKET ALBA - BEA CHIERI 32-89

Parziali: 15-29, 20-50, 26-75

CHIERI: Mariani 8, Mouaddine 25, Popa 7, Marino 8, Campanelli, Zuccarello 9, Luison M. 3, Luison S., Greco 4, Porcu 20, Dalmasso 5. All. Corrado.

GRANDA COLLEGE - BEA CHIERI 60-47

Parziali: 16-9, 30-25, 45-31

CHIERI: Mariani 2, Mouaddine 7, Popa 6, Marino 6, Campanelli 2, Zuccarello 4, Greco, Porcu 3, Dalmasso 11, Di Bartolo 6, Anghel, Violante. All. Corrado.

U13 FEMMINILE

ABA SALUZZO - BEA CHIERI 10-56

Parziali: 2-15, 4-30, 6-46

ABA SALUZZO : Rabbia 4, Cravero 2, Barale 2, Cuceanu 2, Becchio, Sorasio, Viale, Ferrante, Laratore, Perona, Silvestro, All. Perzo.

BEA CHIERI : Bernardinello 22, Giardiello 14, Sangiorgi 9, Ferrone 5, Savio 2, Della croce 2, Gabriele 2, Di dedda, All. Ucci Ass. Lafiosca, Ghibaudo.

U17 ECCELLENZA

REALE MUTUA TORINO - BEA CHIERI 45-74

Parziali: 11-15, 21-35, 36-58

REALE: Bruini 4, Gastaldi 5, Truccone 5, Conti 2, Budau 6, Pecchenino, Perozeni 4, Dalmasso 10, Masanotti 1, Spissu 3, Ferrara 2, Rasello 3. All. Raho.

CHIERI: Monaco 2, Marrese 9, Viggiano 17, Quagliotto 7, Bechis 6, Minetti 2, Guardalben, Altina 2, Origlia 21, Okoro 2, Mout 4, Pisciuneri 2. All. Conti, Ass. Bonifacio, Acc. Bechis.

U15 SILVER

BEA CHIERI - GRANDA COLLEGE 60-54

Parziali: 10-12, 20-9, 18-17, 12-16

BEA CHIERI: Cordero 8, Mastrocola 6, Viale, Santoro 7, Bonetti, Meles 2, Balla 2, Traversari 22, Costamagna 2, Stoian, Griva, Gigante 11. All. Grillone.

COLLEGE: Tassone 15, Blanchi, Peano 11, Manarile 4, Bernardi, Martini 4, Giordano 18, Freni, Vigna 2.

U14 GOLD

BEA CHIERI - PALLACANESTRO CIRIE’ 91 -52

Parziali: 27-13, 52-26, 68-38

BEA CHIERI: Fatai (Cap.) 4, Borz 16, Cristiano 8, Demita 5, Menegatti 9, Montiglio 16, Calo' 7, D'Acunti, Dalmasso, Coltiletti 26, Rasconi, Dimonte. All. Corrado, Ass. Pirocca, Mosca.

CIRIE': Rubino (Cap.), Avagnina 2, Marchino 4, Dattilo 4, Baima 15, Perona 3, Re Fiorentin 2, Pavani 2, Imperiale 2, Castaldo 17, Balma Tivola 1. All. Granello, Ass. Ferro.

U15 ECCELLENZA

BEA CHIERI SSDRL - NB PONENTE ALASSIO 64-66

Parziali: 20-15, 40-26, 53-47

BEA CHIERI: Milani 9, Borz 6, Spennato 2, Giachino 9, Vacca 4, Montanella 4, Petrin 2, Obakhavbaye 23, Sidari, Calò, Valentini, Di Carlo 4. All. Allisiardi, Ass. Pirocca, Acc. Castelli.

U17 GOLD

GRANDA COLLEGE CUNEO-BEA CHIERI 74-37

Parziali: 26-14, 48-21, 60-33

CUNEO: Pettiti 3, Ballario 11, Giordano 2, Grosso 27, Borgogno 4, Messi 7, Solaro 2, Conaur, Lukuikila 2, Picollo 2, Tardivo 6, Svoltsak 7. All. Griffanti, Ass. Menardi.

CHIERI: Zarba 4, Nicoletti, Vidotto 2, Giangualano 4, Gamba 2, Marchiori 2, Ricci 15, Pianfetti 1, Scamardella 2, Molinari 2, Gangitano 3. All. Bertulessi, Ass. Bonifacio.

BEA CHIERI-UBC BASKET CHIERI 59-67

Parziali: 16-11, 32-25, 44-48

CHIERI: Ahia 30, Zarba 2, Vidotto, Nicoletti, Gamba, Giangualano 4, Marchiori 4, Ricci 7, Scamardella 4, Molinari 2, Zanzon 2, Gangitano 4.

UBC CHIERI: Toma 18, Pennazio, Leye 6, Vacca 2, Toure 15, Angelieri 7, Perrone 7, De Francisco 2, Castagnola 5, Romagnolo, Sala.

RAGAZZI CSI

BEA CHIERI - BASKET PONT-DONNAS 26-51

Parziali: 6-14, 17-27, 22-33

BEA CHIERI: Carena, Sacchero 4, Tarallo, Antonioli, Pezzoli 2, Billong 2, Magnetto 2, Vitrotti, Bouali 8, Di Bitetto, Penzo, Ambruoso 8. All. Pirocca.