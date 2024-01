ValleBelbo Sport: i risultati del Trofeo Filippini e Master Sprint di Chiavari

La trasferta a ranghi compatti di Biella in occasione del Trofeo Davide Filippini CSI, ha esaltato la ValleBelbo Sport, dai più grandi ed esperti nuotatori a caccia del riscontro cronometrico, ai più giovani che hanno vissuto una divertente giornata di sport con tutti i compagni di squadra.

Il primo impegno dell’anno solare dei Propaganda, gruppo che ha evidenziato una notevole crescita negli ultimi mesi, è stato quanto stimolante quanto proficuo per i giovanissimi nuotatori seguiti nella vasca del centro sportivo Orangym da Silvia Boncaldo e Federica Ferraris: evidenti i miglioramenti nell’approccio alle gare, affrontate sempre con il giusto spirito (sono anche arrivate le medaglia da Manuele Bonfante e Gaia Arpellino).

Sullo stesso tenore, gli Esordienti B seguiti da Adele Corapi, anch’essi alla prima gara del 2024, e gli Esordienti A, sebbene questi ultimi siano ormai avvezzi al clima agonistico. I gruppi coordinati da Pino Palumbo, responsabile tecnico della ValleBelbo Sport, hanno espresso anche interessanti individualità: continua la striscia positiva di Mattia Tammaro (Eso A), due volte sul gradino più alto del podio nei 100 stile libero (1’01”75) e nei 50 farfalla (31”33). Molto bene anche Bianca Tassinario, prima nei 50 dorso in 35”75 e seconda nei 100 stile libero in 1’07”14, davanti a Sarah Messina, terza in 1’09”85.

Non mancano gli acuti anche dal gruppo dei più grandi, i “Categoria”. Andrea Randi si comporta molto bene nei 50 farfalla, prova in cui sigla il nuovo record societario della ValleBelbo Sport (25”04). Ancora grandi progressi per Elisa Ferrari che vince i 100 stile libero nella categoria Ragazzi in 1’00”58, sigla il primato personale e si avvicina a passi da gigante al tempo limite per i Criteria Nazionali; Elisa completa la doppietta imponendosi anche nei 50 farfalla in 31”29. Grosso balzo in avanti anche per Maddalena Bertelli che toglie un secondo al suo personale nei 100 dorso (1’09”12) e, come la sua compagna di squadra, si avvicina al tempo limite per la più importante rassegna giovanile nazionale in vasca corta. Doppietta importante per Matteo Cresta che vince i 50 farfalla in 28”50 e si impone nei 100 stile libero Ragazzi in 1’01”42.

Davvero lungo l’elenco degli atleti della ValleBelbo Sport saliti sul podio in occasione della seconda tappa del Trofeo Filippini: ecco le altre medaglie conquistate a Biella.

Oro: Lucia Tassinario 100 dorso, 50 rana Ass; Elisabetta De Santi 100 stile libero Jun; Federica Ferraris 100 stile libero Ass; Tommaso Bertelli 50 dorso Eso B; Luca Lovisolo 100 dorso Rag; Andrea Randi 100 dorso Ass; Luca Randi 100 dorso M1; Camilla Palumbo 50 rana Rag; Alessandro Mairano 50 rana Rag; Francesca Gallione 50 farfalla Ass; Filip Stojanov 50 farfalla Eso B; Gaia Arpellino 25 rana Eso C.

Argento: Gabriele Bertoli 100 stile libero Rag; Camilla Palumbo 100 dorso Rag; Elisabetta De Santi 100 dorso Jun; Sarah Messina 50 rana Eso A; Greta Gabutto 50 rana Rag; Francesca Gallione 50 rana Ass; Federica Ferraris 50 rana Ass; Mattia Tammaro 50 rana Eso B; Luca Randi 50 farfalla M1; Manuele Bonfante 25 dorso Eso C.

Bronzo: Sergio Cuniberti Mighetti 50 stile libero Eso B; Alessandro Bertolino 100 stile libero Jun; Chiara Papillo 50 dorso Eso B; Guido Cuniberti Mighetti 100 dorso Rag; Emma Serra 50 rana Jun; Giacomo Fidanza 50 rana Eso B, 50 farfalla Eso B; Alessandro Bertolino 50 rana Jun; Alessandro Mairano 50 farfalla Rag.

Intanto, all’8° Trofeo Master Sprint di Chiavari, Paola Audisio è salita due volte sul podio nella categoria M60, vincendo 50 e 100 rana in 48”50 e 1’43”38.