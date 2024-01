Reale Mutua Fenera Chieri ’76 a Le Cannet per l’andata dei quarti della Coppa Cev

Dalla Polonia alla Costa Azzurra, la Reale Mutua Fenera Chieri ’76 prepara il ritorno in campo nella CEV Volleyball Cup. La partita, valida per l’andata dei quarti di finale, opporrà le biancoblù al Volero Le Cannet. Si gioca a Le Cannet domani, mercoledì 31 gennaio, con fischio d’inizio alle ore 20.

Si tratta del primo incontro ufficiale fra due società che in realtà si conoscono già benissimo essendosi affrontati più volte in amichevole nel precampionato, l’ultima lo scorso 23 settembre a Ospedaletti per la 39ª Sanremo Cup – Memorial Dado Tessitore.

Vincitore degli scudetti 2022 e 2023 nel massimo campionato francese, il Volero Le Cannet è una delle quattro squadre scese nei quarti della Coppa Cev dalla Champions’ League, competizione che ha concluso al terzo posto con 8 punti nell’equilibratissimo girone E. Allenato quest’anno dal serbo Danilo Pejovi?, il club transalpino ha tesserato a dicembre la palleggiatrice serba Marija Borcic e di recente ha aggiunto al suo roster anche l’esperta schiacciatrice serba Brankica Mihajlovic, già al Vero Volley Monza nel 2021/2022. Nella fase a gironi della Champions’ la sua miglior realizzatrice è stata la schiacciatrice russa Anastasia Lyashko.

A presentare Le Cannet-Chieri alla vigilia della gara è l’assistente allenatore biancoblù Marco Rostagno, protagonista nel 2022/2023 di una stagione in Francia con il Pays d’Aix Venelles: «Arriviamo da un periodo intenso ma sicuramente positivo per quanto riguarda i risultati sportivi. Abbiamo giocato partite importanti contro avversari importanti ottenendo buoni risultati, su tutti il passaggio del turno in Coppa Italia in una partita molto molto complicata che non ci vedeva favoriti. In Coppa Cev vogliamo continuare con il nostro percorso e siamo motivati per farlo, ma sappiamo anche che non dobbiamo dare per scontato nulla. I risultati positivi sono arrivati perché abbiamo avuto un’ottima intensità di gioco e una buona qualità nell’allenamento. Dobbiamo continuare in questa direzione senza pensare che le cose fatte bene prima ci portino automaticamente alle vittorie in futuro. Le vittorie arrivano se continuiamo a lavorare bene. Dobbiamo rimanere focalizzare senza perdere energie e farci distrarre. Le Cannet rispetto all’anno scorso ha cambiato moltissimo. Sta facendo un buon campionato. È una squadra di tutto rispetto che è uscita da un girone di Champions’ combattuto. Sarà una partita di grande tensione contro un club che è abituato a giocare partite di questo genere. Il risultato non sarà scontato».