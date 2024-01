Bertram Derthona: Luca Severini convocato in Nazionale

Inizia da Pesaro il percorso di qualificazione di Italbasket a Eurobasket 2025 in programma in Lettonia, Finlandia, Polonia e Cipro. La Nazionale allenata da Gianmarco Pozzecco si radunerà nella città marchigiana, in cui disputerà la prima gara di qualificazione contro la Turchia (giovedì 22 febbraio alle ore 20.30), prima di trasferirsi in Ungheria, a Szombathely per la gara che verrà disputata domenica 25 febbraio alle ore 18.

Tra i quindici convocati della Nazionale, c’è anche Luca Severini, ala della Bertram Derthona. Il giocatore bianconero è uno dei nove reduci dalla FIBA World Cup disputata nelle Filippine a essere confermato per i prossimi impegni ufficiali dell’Italia. A Luca vanno i complimenti della Società per questa nuova prestigiosa convocazione.