BEA Chieri rimonta e vittoria contro CUS Piemonte Orientale

Quinta giornata di ritorno per il campionato di Serie C. I Leopardi sono ospiti di CUS Piemonte Orientale, per una partita cruciale per proseguire la corsa playoff. Partenza a rilento per i ragazzi di coach Conti, che lasciano il pallino del gioco ai padroni di casa, ma nella ripresa arriva una reazione d’orgoglio che permette la rimonta dei chieresi.

LA GARA

Partenza a rilento per i Leopardi, che subiscono soprattutto a livello di intensità. CUS Piemonte Orientale si rende protagonista di una buona prova soprattutto a rimbalzo, con Riva che è molto abile nel segnare da tutte le posizioni. BEA non riesce a tenere il ritmo degli alessandrini, andando sotto di 10 lunghezze alla prima decina. Stesso copione per il secondo periodo, con il CUS che rimane molto intenso sia in attacco che in difesa, costringendo i Leopardi a scelte affrettate. Si arriva alla pausa lunga con il parziale che dice 47-32.

Al rientro in campo dagli spogliatoi, però, arriva la reazione d’orgoglio da parte dei chieresi. Dopo un primo tempo un po’ anonimo, Drame è il padrone del pitturato, facendo la voce grossa sotto canestro. Ruolo fondamentale anche per Ruà, soprattutto in difesa, e per Quagliotto, che infila 3 triple molto importanti per la rimonta. BEA accorcia fino al -6 di fine terzo periodo, potendosi giocare l’ultima decina fino in fondo. Nel quarto periodo sale in cattedra capitan Alex D’Arrigo, che mette a referto 8 rimbalzi e 7 assist e una tripla che riaccende i ragazzi di coach Conti. A 3 minuti dalla sirena finale, Corrado manda a bersaglio 2 canestri da 3 punti che accorciano le distanze. Sul finale, BEA riesce a completare la rimonta, riuscendo a limitare gli esterni di CUS Piemonte Orientale che aveva iniziato molto bene questa partita. Vittoria di carattere che fa ben sperare per il prosieguo della corsa playoff.

IL COMMENTO

«Grande vittoria in rimonta, i ragazzi oggi hanno avuto un cuore incredibile – commenta coach Carlo Colò – Abbiamo difeso molto bene, soprattutto negli ultimi due periodi. Siamo partiti molto male a livello difensivo, dobbiamo lavorarci. Abbiamo gettato il cuore oltre l’ostacolo facendo una rimonta clamorosa, ma è da qui che si conquistano i punti decisivi per i playoff».

IL PROSSIMO APPUNTAMENTO

Dopo la trasferta al PalaCima, i Leopardi tornano tra le mura amiche. Domenica arriva al PalaGialdo Biella Next, per un vero e proprio big match. Palla a due alle 18:30.

CUS PIEMONTE ORIENTALE 81

BEA CHIERI 85

Parziali: 23-14, 47-32, 64-58

CUSPO: Riva 18, Rota 18, Rampone 13, Fassio 11, Yahya 7, Lisini 6, Mogni 4, Pezzulla 4, Barbero N.E., Conficoni N.E., Mogni N.E. All. Grattarola, Ass. Montano.

CHIERI: Corrado 24, Drame 16, Ruà 15, Agbogan 11, Quagliotto 9, D’Arrigo 5, Stiffi 3, Origlia 2, Moris, Stella, Viggiano N.E., Mosca N.E. All. Conti, Ass. Colò, 2° Ass. Turetta, Acc. Monteleone.