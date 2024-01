FISI-AOC: i risultati delle gare di Chatel, Kronplatz, Limone Piemonte e Alpe Cimbra

NEI MONDIALI JUNIORES LA DISCESA DI CHATEL PARLA TORINESE: GREGORIO BERNARDI MEDAGLIA D’ARGENTO. MATILDE LORENZI SESTA

Una grande impresa anche se non è arrivato l’oro: perché i Campionati Mondiali Juniores di sci alpino, che si sono aperti sulle nevi savoiarde di Chatel con la disputa della Discesa, hanno confermato il talento di Gregorio Bernardi. Fin dalle prove il finanziere cresciuto agonisticamente nello Sci Club Sestriere e nella squadra regionale del Comitato FISI Alpi Occidentali, aveva dimostrato di andare forte.

In gara si è confermato, battuto soltanto dal forte elvetico Livio Hiltbrand, che lo scorso anno nella rassegna iridata giovanile di Sankt Anton aveva vinto il Super-G ed era arrivato terzo in Discesa. L’atleta dello Ski Club Weissenburg ha vinto a Chatel con il tempo di 1’,19”,05/100, staccando di 35/100 Gregorio Bernardi. L’atleta sestrierino porta avanti una grande tradizione di famiglia, perché il nonno, Bruno Piazzalunga, originario di Chiomonte, nel 1968 a 24 anni partecipò alle Olimpiadi di Grenoble, chiudendo all’undicesimo posto in Gigante.

La grande giornata azzurra è stata completata dal terzo posto del finanziere gardenese Max Perathoner, staccato di 47/100, mentre il finanziere cesanese Leonardo Rigamonti ha chiuso nono ad 1”,33/100 e il milanese Pietro Giovanni Motterlini del Centro Sportivo Esercito ventiquattresimo. L’albanese Denni Xhepa, che difende i colori dello Sci Club Sestriere ha ottenuto la ventottesima posizione.

Podio solo sfiorato invece dalle ragazze italiane nella gara femminile vinta dall’austriaca Victoria Olivier della Wintersportverein Au Bregenzerwald, scesa con il pettorale numero 30 e capace di chiudere in 1’,08”,39/100, con 1/100 di vantaggio sulla svizzera Malorie Blanc dell’Anzére Ski Team. Terza 40/100 la finlandese Rosa Pohjolainen dell’Hyvinkaan Slalomseura Sukkula. Quarto posto per la carabiniera gardenese Sara Thaler a 9/100 dal bronzo e ottimo sesto ad 83/100 per la sestrierina Matilde Lorenzi del Centro Sportivo Esercito, anche lei cresciuta nei ranghi dello Sci Club Sestriere e del Comitato Alpi Occidentali, sorella di Lucrezia, che gareggia ormai stabilmente in Coppa del Mondo. Soddisfazione anche per Carlotta De Leonardis, poliziotta di Sestola, giunta ottava ad 1”,06/100.

Le classifiche delle Discese dei Mondiali Juniores a Chatel

Discesa Maschile

Discesa Femminile

COPPA DEL MONDO: A KRONPLATZ LARA GUT-BEHRAMI DOMINA IL GIGANTE. QUINTA SOFIA GOGGIA, DECIMA MARTA BASSINO

Giornata di scarse soddisfazioni per le azzurre, ad eccezione di Sofia Goggia, nel Gigante della Coppa del Mondo femminile disputato il 30 gennaio a Kronplatz e vinto dalla ticinese Lara Gut-Behrami dello Sporting Gottardo, che si è portata a soli 95 punti dall’infortunata Mikaela Shiffrin nella classifica generale.

L’atleta svizzera ha dominato la gara in tutta sicurezza e con il tempo totale di 2’,00”,64/100, lasciando appaiate ad 1”,09/100 la neozelandese Alice Robinson del Queenstown Alpine Ski Team e la svedese Sara Hector del Kungsbergets Alpinklubb. La migliore italiana è stata appunto Sofia Goggia, ormai tornata ad essere un’ottima gigantista: quinta ad 1”,39/100 in rimonta dall’ottava posizione la finanziera ergamasca, appena davanti alla carabiniera valdostana Federica Brignone, mentre la borgarina Marta Bassino del Centro Sportivo ha chiuso in decima piazza.

Al dodicesimo posto la cesanese Lara Colturi del Golden Team Ceccarelli, che corre per l’Albania, al quattordicesimo la lecchese Roberta Melesi delle Fiamme Oro, al sedicesimo la carabiniera vicentina Asja Zenere e al ventiseiesimo la carabiniera meranese Elisa Platino.

La classifica del Gigante della Coppa del Mondo femminile a Kronplatz

Gigante Femminile



KEVIN QERIMI E MARIA SOLE ANTONINI CONCEDONO IL BIS NEL SECONDO SLALOM FIS-NJR A LIMONE PIEMONTE

Martedì 30 gennaio seconda vittoria consecutiva sulla pista Machetto di Limone Quota 1400 per l’albanese Kevin Qerimi del Golden Team Ceccarelli e per la valsesiana Maria Sole Antonini dello Sci Club Sansicario Cesana nello Slalom FIS-NJR organizzato dallo Ski College Limone.

Nella gara maschile Kevin Qerimi ha chiuso con il tempo totale di 1’,22”,84/100, staccando di 40/100 Giacomo Fernando Rej dello Sci Club Sestriere che è anche primo degli Aspiranti.

Terzo posto ad 89/100 per Matteo Vottero del Sansicario Cesana. Nella top ten anche Lorenzo Cuzzupè dell’Equipe Pragelato, secondo degli Aspiranti, l’albese Francesco Magliano dello Ski College Limone, il genovese Pietro Mazzoleni dell’Equipe Pragelato sesto assoluto e terzo Aspirante, il buttiglierese Matteo Andreis dello Sci Club Sansicario Cesana, l’atleta di casa Alessandro Barucco del Val Vermenagna, il braidese Pietro Ambrosione del Sansicario Cesana, il cuneese Lorenzo Casagrande dello Sci Club Valchisone.

Maria Sole Antonini ha vinto la gara femminile in 1’,24”,37/100, con un vantaggio di 2”,01/100 sulla chierese Maria Toja dello Sci Club Lancia. Terza a 3”,26/100 la milanese Marta D'Angelo dello Sci Club Sestriere, prima delle Aspiranti. A seguire, nella top ten, sette atlete Aspiranti: nell’ordine, la torinese Francesca Migliardi dello Sci Club Valchisone, la collegnese Giulia Genta del Racing Team Vialattea, la savonese Beatrice Garbasso dell’Equipe Limone, le novaresi Mariacarlotta e Beatrice Rosa Bertolio dello Sci Club Varallo, la pragelatese Ludovica Bianco Dolino del Sestriere e la cuneese Giorgia Careddu del Val Vermenagna.

Le classifiche del secondo Slalom FIS-NJR disputato a Limone Piemonte

Slalom Maschile

Slalom Femminile

ALPE CIMBRA FIS CHILDREN CUP: DOPPIETTA DEL COMITATO ALPI OCCIDENTALI NEL GIGANTE RAGAZZI CON VOTTERO E CECCARELLI. SECONDI POSTI PER MAZZOLENI E CUZZUPÈ NELLO SLALOM ALLIEVI

Comitati regionali Alpi Occidentali, Alto Adige e Veneto sugli scudi nella prima giornata delle selezioni nazionali dell’Alpe Cimbra FIS Children Cup, da cui usciranno i nomi dei giovani azzurri che venerdì 2 e sabato 3 febbraio difenderanno i colori dell’Italia nella fase internazionale dell’evento, alla presenza di atleti di oltre 40 nazioni e di tutti e cinque i continenti.

Sulla pista Agonistica nel Gigante delle Ragazze Under 14 Ludovica Vottero dello Sci Club Borgata Sestriere ha fatto segnare il miglior riscontro cronometrico in entrambe le manche e ha vinto con il tempo totale di 1’,49”,75/100, precedendo per 79/100 Maria Laura Pene Vidari dello Sci Club Courmayeur Mont Blanc, che nella seconda manche ha approfittato dell’uscita di pista di una delle favorite della vigilia, la milanese Benedetta Rosa Ranieri dello Sci Club Limone, seconda dopo la prima discesa. Terza in rimonta ad 1”,54/100 Mia Tubini del Val Palot Ski.

Il Gigante Under 14 maschile ha premiato Giovanni Ceccarelli dell’omonimo Golden Team. Il nipote della campionessa olimpionica di Super-G Daniela Ceccarelli ha rimontato dalla seconda alla prima posizione, approfittando dell’uscita di pista del leader di metà gara, Niccolò Castri dello Sci Club Borgata Sestriere.

Giovanni ha chiuso con il tempo complessivo di 1’,47”,90/100, precedendo per 1”,82/100 il cortinese Tommaso Zanardi dello Sci Club 18 e per 1”,99/100 l’altoatesino Simon Kaser del Seiser Alm Ski Team, terzo grazie a una rimonta di sette posizioni. Quarto a 67/100 dal podio Pietro Augusto Rosso del Golden Team Ceccarelli, quinto Emanuele Croce dello Sci Club Lancia, tredicesimo Federico Scrimaglia dello Sci Club Limone, quindicesimo Pietro Desogus del Borgata Sestriere.

Nello Slalom delle Allieve Under 16 prima la gardenese Arianna Putzer dello Sci Club Gardena Raiffeisen, con il miglior tempo in entrambe le manche di gara e un complessivo di 1’,22”,62/100, con 2”,36/100 di vantaggio sulla genovese Beatrice Mazzoleni dell’Equipe Pragelato, quarta a metà gara.

Terza a 3”,26 la trentina Azzurra Ines Leonardi dello Sporting Club Campiglio. Francesca Banchi dello Sci Club Sestriere si è classificata ottava. Nelle prime venti sono rientrate anche Benedetta Nosenzo dell’Equipe Beaulard, tredicesima, e Martina Mis dello Sci Club Sestriere, diciannovesima. Vittoria con margine anche per Piero Molin dello Sci Club Trichiana nello Slalom maschile Under 16 con il tempo totale di 1’,23”,39/100, con un vantaggio di 1”,87/100 su Gabriele Cuzzupè dell’Equipe Pragelato, che nella manche decisiva è riuscito a scavalcare per 5/100 Leonardo D’Incà dello Sci Club Trichiana.

Rispettivamente ottavo, nono, undicesimo e ventesimo Federico Forte dello Sci Club Sansicario Cesana, Ettore Arturo Bussei Canone del Sestriere, Lorenzo Guiguet dell’Equipe Beaulard e Jacopo Acquarone dello Ski College Limone.

Queste le parole a fine gara di Ludovica Vottero: «Vincere all’Alpe Cimbra FIS Children Cup, dove sono passati tanti campioni, è sempre emozionante. Sono felice perché ho sciato come volevo e come mi ha consigliato il mio allenatore, trovando una pista in perfette condizioni non solo nella prima manche con il pettorale 2, ma anche nella seconda, nella quale sono scesa per trentesima. Spero di ripetermi nella fase internazionale».

Giovanni Ceccarelli ha invece dichiarato: «Sono arrivato a Folgaria determinato a fare bene, perché in questo inizio stagione sto andando molto forte con ottimi risultati. Ho attaccato subito senza risparmiarmi, chiudendo secondo nella prima manche, ma ci tenevo molto a vincere e non mi sono per nulla accontentato e così è arrivata la vittoria. Non posso che essere contento e adesso full gas anche nello Slalom di mercoledì».