CUS Torino Hockey ad un passo dal Titolo Indoor Femminile

C'è mancato davvero poco ma non si può recriminare nulla a squadra e staff del CUS Torino che in questo campionato indoor femminile hanno dato tutto, arrendendosi solo in finale alla lotteria degli shoot out contro l'HP Milano.

Confermato quindi l'equilibrio che già si era visto nella prima fase, con il girone chiuso da torinesi e milanesi a pari merito e classifica che aveva premiato le lombarde per la differenza reti nello scontro diretto.

La final four di questo weekend a Prato ha detto di fatto le stesse cose, con le universitarie di coach Perelli praticamente perfette per 35 minuti in semifinale contro l'HF Lorenzoni Bra (6-1 fino a quel momento grazie alla doppietta di capitan Costa e i gol di Dalla Vittoria, Di Mauro, Eschoyez e Chiara Di Bella) prima di avere un piccolo black out che ha portato le braidesi, campionesse d'Italia in carica, ad accorciare 6-3 e sfiorare il -2 in un paio di occasioni, la più clamorosa il rigore fallito dall'ex Raimo (in precedenza Omegna aveva già neutralizzato un altro penalty, questa volta tirato da Anania). Nel finale il coach roerino Berrino prova il tutto per tutto inserendo un uomo di movimento in più al posto del portiere ma è il CUS a segnare ancora con Eschoyez che chiude i conti 7-3.

In finale le torinesi di coach Perelli sono meno brillanti e forse sentono la partita più delle avversarie, che passano in vantaggio con un corto di Huertas ad inizio secondo quarto. Immediata la replica delle cussine che pochi minuti dopo e nel giro di pochi secondi, prima pareggiano con Di Mauro su corto poi passano in vantaggio con un tiro dall'angolo di Costa. Milano però si rialza subito e pareggia nuovamente con un altro corto di Huertas e dopo un minuto fa 3-2 nello stesso modo. Ad inizio terzo quarto arriva anche il 4-2 firmato Bormida al termine di una bellissima azione corale ma è nell'ultimo quarto che arriva il riscatto delle universitarie. Huertas fuori per cartellino giallo e Torino prima accorcia con Chiara Di Bella su assist di Vyhanyaylo e poi pareggia su azione invertita: assist di Di Bella e spizzo vincente di Vyhanyaylo sotto porta: 4-4.

Nei minuti finali Faggion e Omegna difendono bene le rispettive porte e si arriva così agli shoot out. Sul primo Faggion colpisce il bastone di Di Bella, l'arbitro attende a fischiare il rigore e lo fa proprio quando la torinese sta infilando la pallina nella porta vuota, scatenando ovvie polemiche. Che aumentano nel momento in cui Di Mauro fallisce il successivo rigore. A segno invece Bormida e la stessa Di Mauro nei due successivi. Sbaglia Galligani. Dalla Vittoria tira sui cosciali di Faggion e quando riprende la pallina e realizza lo fa oltre i 6 secondi. E' ancora la solita Huertas a chiuderla con un bolide che lascia di stucco l'incolpevole Omegna.

Alla fine, oltre alla medaglia d'argento, anche la soddisfazione per il premio come miglior giocatrice del torneo a Teresa Dalla Vittoria. Ora però testa alle finali Under 18 e Under 21 in cui le cussine devono difendere i titoli vinti lo scorso anno.