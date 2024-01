Granda College Cuneo: il recap delle giovanili

1^ Divisione Regionale Maschile

DELFINI CARMAGNOLA – AGRIMONTANA GRANDA COLLEGE CUNEO 68-80

Parziali (19-18; 42-38; 61-51)

AGRIMONTANA GRANDA COLLEGE: Capelli, Bruschetta, Maccario, Cani, Manfredi, Zuppanelli, Tamagno, Saladini, Bodino, Rosso, Comotti. Coach Lelli - Caroni.

Cuneo porta a casa la quindicesima vittoria di fila nell’ostico campo di Carmagnola al termine di una sfida molto fisica ed intensa. Primo quarto abbastanza in equilibrio con Cuneo che chiude a -1 (19-18). Nel secondo quarto la musica non cambia ma i Delfini allungano la differenza canestri chiudendo all’intervallo sul 42-38.

Al rientro dagli spogliatoi i locali giocano molto più fisici e dominano le plance a rimbalzo e con un parziale importante si portank sul + 10; ad inizio quarto periodo il tabellone dice 61 a 51 per i padroni di casa.

Nel quarto periodo sale in cattedra per i viaggianti Thomas Capelli: con 5 triple di fila ad inizio quarto (19 punti per lui solamente negli ultimi 10’) impatta la partita e, grazie ad una grande difesa di squadra che concede solo 7 punti nella frazione a Carmagnola, Cuneo ribalta il risultato portando a casa la vittoria.

«Abbiamo fatto una grande partita di squadra, ci dovremo abituare a partite così fisiche durante i playoffs. Giocare con questa intensità e fisicità è utilissimo per i nostri giovani per farli crescere. Nel quarto periodo mi sentivo caldo e la squadra ha giocato per creare i tiri migliori per le uscite dai blocchi. Faccio anche i complimenti ai nostri lunghi: stasera hanno giocato una gara di una concentrazione incredibile. Un grazie enorme ai nostri tifosi, che ci sono sempre vicini anche in trasferta. Avanti così!”, queste le parole di Thomas Capelli al termine della gara.

Under 13 Silver 2012

GRANDA COLLEGE CUNEO 2012 – AMATORI SAVIGLIANO 44-39

Parziali (10-6; 16-11; 36-31)

GRANDA COLLEGE 2012: Armando, Dalmasso, Fassio, Bottero, Picollo, Grosso, Castellino, Dutto, Campana, Rossi, Peano, Furlan. Coach Lelli - Daino.

Bella partita tra i 2012 di Cuneo e Savigliano in Under 13 Silver. Entrambe le squadre ci hanno messo impegno, grinta e intensità. Cuneo parte bene, anche se a volte un po' troppo sprecona compiendo alcune scelte affrettate, ma al 10’ il tabellone segna 10-6. In tutti gli altri periodi le squadre si equivalgono, in particolar modo nel 3° quarto grazie a belle azioni e rapidi contropiedi entrambe segnano ben 20 punti a testa. A fine partita vince Cuneo 44-39 ma complimenti ad entrambe le squadre.

Under 13 Silver 2011

GRANDA COLLEGE CUNEO – BASKET BORSI CEVA 50-47

Parziali (10-9; 27-27; 44-42)

GRANDA COLLEGE: Piola, Carletti, Giordana, Dutto, Macagno, Masaneo, Musabimana, Cavallera, Tallone, Franconiero, Cepollaro, Fabri. Coach: Capelli.

Prima partita di ritorno e grandi emozioni a Sportarea nella sfida tra Under 13 Silver 2011 e Ceva. Ne esce una gran partita dove fino al terzo quarto si segna con continuità e grandi giocate corali da ambo le parti tengono il match in equilibrio. Solo una tripla di Franconiero sullo scadere decreterà la vittoria dei padroni di casa ai danni dei ragazzi di Coach Cardile.

Under 13 Gold

GRANDA COLLEGE CUNEO – BEA CHIERI 60-47

Parziali (16-9; 30-25; 55-31)

GRANDA COLLEGE: Tardivo, Politano, Tallone, Picollo, Grosso, Graziano, Musso, Giordano, Maccario, Caula, Bianco. Coach: Lelli – Capelli.

Bella e intensa partita quella andata di scena nella domenica mattina a Sportarea. È solo il terzo quarto totalmente a favore dei padroni di casa, 10 minuti in cui riescono a solcare il vantaggio che verrà poi gestito nell’ultima frazione, dando la vittoria ai Cuneesi.

Serie C Femminile

ASD PROMOSPORT – TWIN TOWNS 43-58

ASD PROMOSPORT: Immordino, Occelli, Ouattara, Martinengo, Oberto, Tetamo, Perna, Chiarla, Pashollari, Massa, Lorusso. Coach: Persico – Griffanti.

Sconfitta per la Serie C Femminile sul proprio campo contro la capolista ed imbattuta Twin Towns. Nei primi due quarti le prime della classe impongono il loro gioco cone cuneesi che faticano ad imporre il proprio gioco, chiudendo il primo tempo di gioco sotto di 13 lunghezze. Al rientro dall’intervallo lungo Cuneo cambia marcia arrivando a soli 3 punti di distanza e riaprendo di fatto il match. Twin Towns però è squadra esperta e di grande talento, ricaccia indietro le locali e vince con il punteggio di 43-58.

Under 14 Silver 2010

GRANDA COLLEGE CUNEO – CARMAGNOLA 30-70

Parziali (5-28; 12-46; 21-58)

GRANDA COLLEGE: Costa, Cutellè, Giannoni, D’Aversa, Giraudo, Marenco, Segbedj, Amurao, Di Grazia, Liaci ,Fikaj, Emiliani. Coach: Persico - Capelli.

Sconfitta di ampio margine per la 14 Silver nella casa di Sportarea dove il troppo divario tecnico e fisico tra le due squadre indirizza il match dai minuti iniziali. Nella seconda metà di gara Cuneo prova a trovare soluzioni per arginare la fisicità ospite, gestendo il punteggio negli ultimi due parziali.

Under 17 Gold

GRANDA COLLEGE CUNEO – NOVIPIÚ CAMPUS 52-59

Parziali (9-26; 27-34; 42-47)

GRANDA COLLEGE: Grosso, Solaro, Condur, Borgogno, Svoljsak, Messi, Lukuikila, Galliano, Russo, Tardivo, Pettiti, Lukuikila. Coach: Griffati – Menardi.

Sconfitta per l’Under 17 Gold sul proprio campo, dopo aver giocato una gara sottotono contro un’intensa e determinata Novipiú Campus.

Il primo quarto per i locali è da incubo: l’attacco è sterile non creando mai alcun vantaggio, mentre la difesa non prende le misure agli scatenati ospiti, che, grazie a una bellissima pallacanestro di squadra e altissime percentuali, realizzano la bellezza di 26 punti. Nel secondo quarto Cuneo mette in campo un quintetto inedito che riesce a riaprire in parte la gara grazie a forte difese e contropiede. Nel terzo e nell’ultimo periodo i locali continuano ad accorciare le distanze; nei minuti finali di gara però Novipiú è più cinica e meno nervosa vincendo meritatamente la gara.

Under 17 Femminile

GENERALI GRANDA COLLEGE CUNEO – LIBERTAS MONCALIERI 59-47

GENERALI GRANDA COLLEGE: Immordino, Lokoka, Castellino, Nikaj, Occelli, Giordano, Tetamo, Foglia, Lo Buono, Lorusso, Scossa, Pashollari. Coach: Persico-Tunzi.

Nella terza giornata della seconda fase Granda College Cuneo affronta le avversarie di Moncalieri sul proprio campo.

La partita è stata caratterizzata da una prestazione solida della squadra di Cuneo, che ha controllato la gara fin dall’inizio, respingendo i numerosi tentativi di ritorno delle ospiti, chiudendo la partita con il punteggio di 59-47. La squadra di Moncalieri ha lottato duramente, riuscendo ad attuare una difesa molto intensa che in alcuni tratti della partita ha messo in difficoltà le cuneesi. Nota di merito per Nikaj che in alcune tratti della partita è riuscita a tenere a galla le compagne di squadra segnando canestri importanti. Venerdì prossimo, Cuneo andrà in trasferta a Novara per cercare di portare a casa altri punti importanti.

Under 19 Femminile

BANCA ALPI MARITTIME GRANDA COLLEGE CUNEO – BCC DERTHONA BASKET 40-36

Parziali (8-7; 17-23; 31-28)

BAM GRANDA COLLEGE:: Franceschini 4, Oberto, Lokoka 13, Lo Re 2, Occelli, Grosso, Lorusso, Marfulli 9, Bruschetta 6, Lo Buono 6, Massa, Ouattara. Coach: Di Meo-Grosso.

Le ragazze della Granda College Cuneo vincono lo scontro al vertice della Fase Titolo del Campionato Under 19 Femminile contro Derthona Basket, dopo una partita molto intensa, ma caratterizzata da molti errori da parte di entrambe le formazioni.

Nel primo quarto le cuneesi partono benissimo, giocando con buona fluidità, grazie ad una difesa molto attenta ed alla possibilità di correre in contropiede. Derthona ricuce lo strappo e chiude il primo quarto sotto di una sola lunghezza. Nel secondo periodo le cuneesi soffrono oltre modo la difesa pressing di Derthona, perdendo palloni in fase di transizione e consentendo alle avversarie di piazzare un break di 10 – 0. La tripla di Marfulli sulla sirena porta Cuneo a -6 all’intervallo.

Nel terzo quarto, la difesa a zona di Cuneo mette in difficoltà Derthona che non riesce a trovare soluzioni nitide e, grazie a tre conclusioni dalla lunga distanza di Marfulli e Bruschetta, le cuneesi rimettono la testa avanti, chiudendo il quarto a +3.

Il quarto periodo è al cardiopalma: entrambe le formazioni sono imprecise in attacco, ma tengono in difesa, e s alternano nella conduzione della gara, fino all’ultimo minuto, dove le cuneesi sono maggiormente lucide a gestire i possessi finali. Da sottolineare l’ottima gara di Lokoka e Marfulli.