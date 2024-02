FISI-AOC: i risultati dei Mondiali Juniores e delle gare di Usseglio e dell'Alpe Cimbra

MONDIALI JUNIORES: NELLA COMBINATA A SQUADRE VINCONO MAX PERATHONER E IL LIMONESE EDOARDO SARACCO. MATILDE LORENZI ED EMILIA MONDINELLI QUARTE

Mercoledì 31 gennaio doppietta d’oro per l’Italia maschile nei Mondiali Juniores di sci alpino Chatel, in Alta Savoia. Perché dopo il Super-G della mattinata, dominato dal finanziere gardenese Max Perathoner, nel tardo pomeriggio era in programma la Combinata a squadre. Ognuno degli atleti impegnati in Slalom era stato abbinato in anticipo ad un compagno di squadra che aveva disputato la gara veloce.

E così gli ori sono diventati due. Merito del carabiniere limonese Edoardo Saracco, che ha chiuso la sua gara con il quinto tempo, ma la somma con quello di Perathoner in Super-G è stata vincente: 2’,01”,84/100, con 19/100 di vantaggio sui francesi Alban Elezi Cannaferina del Club de Ski Courchevel e Antoine Azzolin del Club des Sports de Mégeve. Terzi a 54/100 gli austriaci Moritz Zudrell del Wintersporsclub Silbertal e Jakob Greber della Sportverein Mellau. Tredicesimo posto per Italia 4 con Pietro Giovanni Motterlini del Centro Sportivo Esercito abbinato al poliziotto cuneese Fabio Allasina, impegnato in Slalom. Diciassettesima piazza per Italia 3 con il finanziere cesanese Leonardo Rigamonti e Andrea Bertoldini del Centro Sportivo Esercito. Quarto e quinto posto invece per le due coppie italiane femminili, nella gara vinta in 2,06”,38/100 dalla coppia svizzera formata da Malorie Blanc dell’Anzère Ski Team e Anouk Braendli dello Ski Club Arosa. Ai piedi del podio le due atlete del Comitato FISI Alpi Occidentali, la sestrierina Matilde Lorenzi del Centro Sportivo Esercito e la finanziera valsesiana Emilia Mondinelli, che ha fatto segnare il secondo miglior tempo in Slalom. Al quinto posto la carabiniera gardenese Sara Thaler e la poliziotta cortinese Ambra Pomaré.

Grand’Italia, ma con rimpianti, nelle gare di Super-G del mattino. Max Perathoner, già terzo nella Discesa della giornata inaugurale della rassegna iridata, ha vinto il Super-G con il tempo di 1’,12”,27/100 e si è così guadagnato il diritto di partecipare alle finali di Coppa del Mondo a fine marzo sulle piste di Saalbach, che, peraltro, tra un anno ospiteranno i Mondiali Senior. Risultato storico per la nazionale spagnola, grazie al secondo posto a 21/100 di Ander Mintegui del Club SkiArte, con 1/100 di vantaggio sul terzo, lo svizzero Livio Hiltbrand dello Ski Club Weissenburg, già medaglia d’oro in Discesa. Leonardo Rigamonti è giunto ottavo a 49/100 in una classifica molto corta, mentre il finanziere sestrierino Gregorio Bernardi è uscito a poche porte dalla fine quando era perfettamente in corsa almeno per il podio. Ventesimo Pietro Giovanni Motterlini del Centro Sportivo Esercito, ventinovesimo l’albanese Denni Xhepa dello Sci Club Sestriere. Nella gara femminile oro per la svizzera Malorie Blanc (già argento in Discesa) con il tempo di 1’,15”,03/100 e con distacchi rispettivamente di 47/100 e di 1”,14/100 sulle austriache Viktoria Bürgler dello Ski Club Dienten e Nicole Eibl della Sportverein Spital. Migliore delle azzurre Matilde Lorenzi, ottava ad 1”,60/100.



AD USSEGLIO IL PRIMO GIGANTE FIS-NJR PREMIA PIETRO MAZZOLENI E MARGHERITA CECERE

La pista Lago Verde a Usseglio ospita mercoledì 31 gennaio e giovedì 1° febbraio due Giganti FIS-NJR validi per il Trofeo Acque Minerali Pian della Mussa e organizzati dallo Sci Club Pian Benaut. L’Aspirante genovese Pietro Mazzoleni dell’Equipe Pragelato ha vinto la prima gara maschile con il tempo totale di 1’,34”,92/100, con 28/100 di vantaggio sul francese Guerlain Gaucher del Club des Sports de La Plagne e 40/100 su Ethan Janot, anche lui del Club des Sports de La Plagne.

Nella top ten figurano anche il limonese Alessandro Barucco del Val Vermenagna, Simone Moschini e Giacomo Fernando Rej, entrambi dello Sci Club Sestriere, che sono anche secondo e terzo degli Aspiranti, il buttiglierese Matteo Andreis, il cesanese Brahim Matteo Houkmi e il torinese Pietro Bruneri, tutti e tre dello Sci Club Sansicario Cesana, e infine il valsesiano Francesco Saglietti dello Sci Club Varallo. La torinese Margherita Cecere dello Sci Club Lancia ha vinto la gara femminile in chiudendo le due manche nel tempo totale di 1’,37”,65/100 e staccando di 1”,13/100 la valsesiana Maria Sole Antonini del Sansicario Cesana. Terza ad 1”,51/100 la chierese Maria Toja del Lancia. Dal quarto al decimo posto in classifica troviamo la cesanese Matilde Casse dell’Equipe Pragelato, la trentina Desirée Baitella del Golden Team Ceccarelli, la cuneese Sara Caterina Dotta dello Sci Club Vermenagna, la lanzese Elisa Graziano dello Sci Club Lancia, prima delle Aspiranti, la francese Leontine Curdy del Club des Sports de La Plagne, seconda Aspirante, l’abruzzese Alice Pompei dello Sci Club Livata e Martina Nicotera del Racing Team Vialattea. Terza delle Aspiranti e undicesima assoluta è la pragelatese Ludovica Bianco Dolino dello Sci Club Sestriere.



ALPE CIMBRA: NELLO SLALOM RAGAZZI PRIMI LUDOVICA VOTTERO E FELIX BALDI. BENEDETTA ROSA RANIERI SECONDA. BEATRICE MAZZOLENI SECONDA NEL GIGANTE ALLIEVE. ALPI OCCIDENTALI MIGLIOR COMITATO REGIONALE

Ancora due vittorie per il Comitato Alpi Occidentali nella seconda giornata delle Selezioni Nazionali per la 53^ edizione dell’Alpe Cimbra FIS Children Cup sulle piste di Fondo Grande, a Folgaria. Il merito è di Ludovica Vottero e di Felix Baldi nello Slalom Ragazzi sulla pista Martinella Nord. Ludovica Vottero era terza a metà gara in una classifica guidata dalla milanese Benedetta Rosa Ranieri dello Sci Club Limone.

Nella seconda manche l’atleta dello dello Sci Club Borgata Sestriere si è scatenata, andando a vincere con il tempo totale di 1’,29”,75/100 e con 98/100 sull’avversaria, confermando lo strapotere delle atlete targate AOC. Terza ad 1”,17/100 Aurora Riboli dello Sci Club Radici Group, in risalita dalla sesta piazza. Al settimo posto Emma Castagnola del Mondolé Ski Team, al dodicesimo Laura Fontana dello Sci Club Valchisone. Felix Baldi del Golden Team Ceccarelli era invece già in testa a metà gara e si è confermato, chiudendo in 1’,22”,19/100, con un margine di 1”,08/100 su Andrea Villaraggia del Revolution Ski Race e di 1”,45/100 su Giovanni Anselmi del Val Palot Ski, risalito dal dodicesimo posto. Quinto e sesto posto per Federico Scrimaglia dello Sci Club Limone e Pietro Augusto Rosso del Golden Team Ceccarelli, ottavo per Pietro Desogus dello Sci Club Borgata Sestriere e quindicesimo per Federico Goggi, anche lui del Borgata.

Ludovica Vottero a fine gara ha dichiarato: «Vincere due gare alle selezioni nazionali è una grande soddisfazione e sono ovviamente contenta di poter difendere i colori dell'Italia alla fase internazionale. Non mi aspetto nulla dalle gare del prossimo weekend: penserò solo a sciare come so. Slalom o Gigante? Preferisco le prove le prove tra le porte larghe».

Felix Baldi ha detto invece che «qui a Folgaria ho trovato piste stupende e faccio i complimenti agli organizzatori, perché ci hanno permesso di gareggiare in condizioni ottimali. A metà gara non avevo un grande vantaggio, quindi ho cercato di attaccare anche nella seconda. È andata bene e questa vittoria mi riempie di gioia, con un pensiero speciale ai miei allenatori. Sarà interessante, ora, confrontarsi con gli atleti provenienti da altre nazioni. Sono i primi confronti a livello internazionale e quindi sono curioso di vedere come andrà».

La pista Agonistica invece ha ospitato il Gigante Allievi. Il podio femminile è stato lo stesso dello Slalom: prima con il tempo totale di 1’,44”,92/100 l’altoatesina Arianna Putzer dello Sci Club Gardena Raiffeisen, seconda a 45/100 la genovese Beatrice Mazzoleni dell’Equipe Pragelato, dopo una bella rimonta. Terza ad 1”,92/100 Azzurra Ines Leonardi dello Sporting Club Campiglio. Settima piazza per Asia Paltrinieri dell’Equipe Pragelato, nona per Marta Mattio dell’Equipe Limone, quattordicesima per Beatrice Carle del Mondolé Ski Team, diciottesima per Martina Mis dello Sci Club Sestriere e ventesima per Benedetta Nosenzo dell’Equipe Beaulard. Christian Kostner del Gardena Raiffeisen ha vinto la gara degli Allievi in 1’,44”,37/100, con 1”,51/100 di vantaggio su Gioele Cioccarelli del GB Ski Club e 1”,81/100 su Luca Dal Pont dello Ski College Veneto. Quinto il milanese Giulio Paolo Cazzaniga dello Sci Club Valchisone, settimo Francesco Sadowski dell’Equipe Limone, undicesimo Giovanni Bertolotti dell’Equipe Pragelato.

Al termine delle selezioni nazionali è stato consegnato il riconoscimento intitolato alla memoria del compianto giornalista Rolly Marchi, istituito nel 2022 dal Comitato organizzatore in collaborazione con l’Apt Alpe Cimbra e la rivista Sciare Magazine. Il premio è andato ai più giovani atleti qualificati alle fasi internazionali, Maria Laura Pene Vidari (Valle d’Aosta) e Giovanni Ceccarelli (Alpi Occidentali). Nella classifica per Comitati delle selezioni nazionali si è imposto il Comitato Alpi Occidentali davanti all’Alto Adige e alle Alpi Centrali. Gli atleti del Comitato FISI Alpi Occidentali che accedono alla fase internazionale sono Ludovica Vottero, Giovanni Ceccarelli, Felix Baldi, Beatrice Mazzoleni, Benedetta Rosa Ranieri e Gabriele Cuzzupè. Inoltre la FISI per la prima volta ha previsto una partecipazione extra contingente di altri atleti italiani, che gareggeranno per la classifica individuale e non per quella per nazioni.