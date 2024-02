FISI-AOC: Biathlon - I risultati della IBU Junior Cup

BIATHLON - IBU JUNIOR CUP: MARCO BARALE E' 6° NELL'INDIVIDUALE DI JAKUSZYCE VINTA DAL TEDESCO BENJAMIN MENZ. THOMAS DAZIANO È 19°

La terza tappa della IBU Junior Cup vede protagonista Benjamin Menz. A Jakuszyce (Polonia) il tedesco domina la Individual 15 km in 51'20"5, cogliendo la prima vittoria stagionale. Per la Germania è doppietta, considerando la seconda posizione di Franz Schaser; terzo posto per l'austriaco Lukas Haslinger, mentre può recriminare Marco Barale, che con ultimo poligono deficitario butta al vento un secondo posto. Il piemontese si deve "accontentare" della flower ceremony garantita dalla sesta posizione.

Mai in discussione la vittoria di Menz, che torna al successo in competizioni singole dopo la Sprint di Haanja del 10 febbraio 2023. Il tedesco è sempre in controllo e si concede solo un errore al quarto poligono, sbavatura ininfluente perché dietro sbagliano anche Barale e Schaser. Il compagno di squadra (0-1-0-1) arriva a 29"5 dal vincitore, dopo aver superato di gran carriera Haslinger (0-0-1-0), che aveva invece ottenuto uno zero al poligono finale ma è nettamente inferiore sugli sci.

Anche Stepan Kinash e Oliver Lienbacher beffano Barale (0-1-0-2) sul finale: merito di un poligono più pulito rispetto a quello dell'azzurro, che crolla forse a livello emotivo e fisico nell'ultimo giro, dopo una gara ottima, condotta sempre nelle prime tre posizioni prima degli errori finali. In top-10 anche un altro italiano, Felix Ratschiller (nono, 0-1-0-1): più costante e con meno picchi l'azione del biatleta nato in Val Martello, per la prima volta in top-10 in singolo in IBU Junior Cup. Per quanto riguarda gli altri azzurri in gara, buon 19esimo posto per Thomas Daziano (0-1-0-1), al secondo miglior risultato in carriera, mentre Fabio Piller Cottrer (0-2-1-1) è 26esimo. Giornata da dimenticare al poligono per Davide Compagnoni (3-1-1-2), Cesare Lozza (2-1-2-3) e Alex Perissutti (1-2-3-3), rispettivamente 37esimo, 42esimo e 48esimo.