Collegno Basket questa sera in trasferta a Borgomanero

Dopo la bella vittoria casalinga di sabato scorso, i Lions tornano in campo questa sera alle 20:00 sul parquet di College Basket Borgomanero. Quattro i punti in classifica a separare le due squadre (18 Borgomanero, 14 Collegno). Il bilancio dei novaresi fino ad ora in stagione è di 4 vittorie e 5 sconfitte in casa, mentre i ragazzi di coach Comazzi sono fermi a 2 vittorie su 10 lontano dal PalaCollegno.

I più pericolosi tra i padroni di casa sono certamente Ferrari (19,2) e Benzoni (19). In doppia cifra di media anche Trucchetti (10,7) e Zanetti (10). Su sponda Lions, ancora parzialmente azzopati dalle assenze di Mortarino e De Bartolomeo, è invece Tiagande a guidare l’attacco con oltre 20 punti di media e la costante presenza sotto entrambi i tabelloni. In grande spolvero ultimamente Fracasso, che ad oggi viaggia a 10,5 punti a partita. In doppia cifra di media anche capitan Tarditi con 12,5.

I Lions torneranno al PalaCollegno il 10 febbraio contro Basket Gallarate. Palla a due questa sera alle 20 al Pala Donbosco di via San Domenico Savio 1 di Borgomanero (NO).

CLASSIFICA

1 SARONNO 34

2 RISO SCOTTI PAVIA 30

3 AS JUNIOR LIBERTAS 24

4 GULLIVER DERTHONA 22

5 GALLARATE 22

6 BASKET 7 LAGHI 20

7 BORGOMANERO 18

8 CAMPUS VARESE 18

9 MAGIC OLEGGIO 14

10 COLLEGNO BASKET 14

11 SAVIGLIANO 6

12 CAMPUS PIEMONTE 6