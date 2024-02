La Reale Mutua Torino ’81 Iren ospita il President Bologna

Dopo due trasferte consecutive la Reale Mutua Torino ’81 Iren torna tra le mura amiche della piscina Stadio Monumentale per affrontare il President Bologna. I gialloblù arrivano dalla vittoria per 12-14 contro il Chiavari Nuoto e vogliono continuare la striscia di vittorie consecutive. Gli emiliani, invece, con la sconfitta casalinga per 10-11 contro il Padova, non hanno ancora vinto in campionato e sono fermi all’ultimo posto in classifica.

Simone Aversa presenta il match: «Affrontiamo una squadra che fino ad oggi ha conquistato solamente tre punti in classifica, frutto di tre pareggi ottenuti sia in casa che in trasferta. La sensazione è che dipenda molto da noi e dall’approccio che avremo alla partita. Giochiamo in casa davanti al nostro pubblico, sappiamo di avere più esperienza e un tasso tecnico migliore, confido nel senso di responsabilità dei ragazzi e nella maturità dimostrata più volte in questa stagione».

La partita si disputerà sabato 3 febbraio alle ore 18:00 presso la Piscina Stadio Monumentale di Torino. Il match verrà trasmesso in streaming sulla pagina Facebook “Reale Mutua Torino ’81 Iren”.

UNDICESIMA GIORNATA DI CAMPIONATO DI SERIE A2M

R.N. Arenzano – Chiavari Nuoto

C.S. Plebiscito Padova – R.N. Florentia

Lavagna 90 – Brescia Waterpolo

Netafim Bogliasco 1951 – Como Nuoto Recoaro

Reale Mutua Torino ’81 Iren – President Bologna

C.N. Marina di Carrara – Futurenergy Rinnovabile R.N. Sori

LA CLASSIFICA

R.N. Florentia 30, Netafim Bogliasco 1951 25, Reale Mutua Torino ’81 Iren 22, Brescia Waterpolo 20, Chiavari Nuoto 19, R.N. Arenzano 14, Lavagna 90 13, Como Nuoto Recoaro 12, C.N. Marina di Carrara 5, Futurenergy Rinnovabile R.N. Sori 5, C.S. Plebiscito Padova 3, President Bologna 3.