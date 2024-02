FISI-AOC: i risultati dei Mondiali Juniores in Norvegia e delle gare del Trofeo Pian della Mussa

MONDIALI JUNIORES: ALLA NORVEGIA IL PARALLELO A SQUADRE. L’ITALIA ELIMINATA NEI QUARTI DI FINALE

Il titolo del Parallelo a squadre è andato alla Norvegia, che si è imposta nella finalissima della prova in notturna nella terza giornata di gare dei Campionati Mondiali Juniores in corso nel comprensorio francese Portes du Soleil. Sulle nevi della località savoiarda di Les Gets la formazione norvegese ha schierato il quartetto formato da Thea Emilie Benth Jellum, Johs Braathen Herland, Madeleine Sylverster-Davik e Hans Grahl-Madsen e nell’atto finale ha battuto la Svezia per 3-1 in un duello tutto scandinavo, mentre la sfida per la medaglia di bronzo ha premiato gli Stati Uniti ai danni del Canada. Era stata proprio la Norvegia a mettere fine al cammino dell’Italia nei quarti di finale.

Dopo aver vinto in apertura il confronto con la Polonia per 3 a 1, il team azzurro si è arreso al secondo turno contro la Norvegia con il medesimo punteggio. Rientrata dagli YOG coreani, la valdostana Giorgia Collomb ha battuto Thea Emilie Benth Jellum, mentre Stefano Pizzato si è visto superare da Johs Braathen Herland, Francesca Carolli ha perso con Madeleine Sylverster-Davik ed Edoardo Saracco è uscito nella prova contro Hans Grahl-Madsen. Venerdì 2 febbraio il programma dei Campionati Mondiali Juniores prosegue con lo Slalom maschile a Morzine ed il Gigante femminile a Saint Jean d’Aulps.

AD USSEGLIO IL FRANCESE GUERLAIN GAUCHER E LA VALSESIANA MARIA SOLE ANTONINI A SEGNO NEL SECONDO GIGANTE FIS-NJR

Giovedì 1° febbraio secondo giorno di gare sulla pista Lago Verde ad Usseglio, con un Gigante FIS-NJR valido per il Trofeo Acque Minerali Pian della Mussa e organizzato dallo Sci Club Pian Benaut. Successo francese in campo maschile grazie al diciottenne Guerlain Gaucher del Club des Sports de La Plagne, con il tempo totale di 1’,34”,92/100 e con 2/100 di vantaggio sul pragelatese Lorenzo Cuzzupè dell’Equipe Pragelato. Terzo a 24/100 e il cesanese Brahim Matteo Houkmi dello Sci Club Sansicario Cesana e a seguire tra i primi dieci il lanzese Alessandro Calvi dell’Equipe Pragelato secondo degli Aspiranti, il sestrierino Simone Moschini dello Sci Club Sestriere terzo Aspirante, il torinese Filippo Barberis dello Sci Club Valchisone quarto Aspirante, il rivolese Francesco Biella dello Sci Club Sauze d’Oulx quinto Aspirante, appaiati all’ottavo posto il limonese Alessandro Barucco del Val Vermenagna e il braidese Pietro Ambrosione del Sansicario Cesana e infine l’Aspirante genovese Pietro Mazzoleni dell’Equipe Pragelato.

Nella competizione femminile successo della valsesiana Maria Sole Antonini del Sansicario Cesana, con il tempo di 1’,35”,36/100 e anche lei con 27/100 di vantaggio sulla seconda, la carabiniera limonese Melissa Astegiano. Terza ad 1”,22/100 la prima delle Aspiranti, la francese Leontine Curdy del Club des Sports de La Plagne. Completano la top ten la chierese Maria Toja del Lancia, la cesanese Matilde Casse dell’Equipe Pragelato, le torinesi Martina Sacchi e Sofia Pignochino del Golden Team Ceccarelli, quest’ultima seconda delle Aspiranti, la valsesiana Rebecca Frigiolini del Sansicario Cesana, l’abruzzese Alice Pompei dello Sci Club Livata e la trentina Desirée Baitella del Golden Team Ceccarelli. Terza delle Aspiranti (ma seconda delle Aspiranti italiane) è la savonese Beatrice Garbasso dell’Equipe Limone, undicesima assoluta, mentre nella classifica delle Aspiranti italiane è terza la lanzese Elisa Graziano dello Sci Club Lancia.