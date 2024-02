Happy Casa Brindisi-Bertram Derthona: i precedenti in Serie A e gli ex della gara

La sfida contro la squadra ora allenata da Dragan Sakota sarà la sesta gara nel massimo campionato tra le due formazioni. Il bilancio, sino a questo momento nei tre anni di Serie A della Bertram Derthona, arride ai bianconeri, capaci di imporsi in tre dei cinque precedenti.

Il primo incontro in Serie A tra le due formazioni è avvenuto al PalaEnergica Paolo Ferraris il 9 ottobre 2021: nella seconda gara casalinga della sua storia nel torneo, la Bertram inseguì gli avversari per l’intera durata dell’incontro e venne sconfitta con il punteggio di 78-87. Nella partita di ritorno del campionato 2021/22, invece, fu il Derthona ad avere la meglio (82-99), al termine di quaranta minuti largamente condotti. Quel successo in terra pugliese, nell’ultima giornata di regular season, consentì alla squadra allenata allora da Marco Ramondino di conquistare il 4° posto in classifica. Il vantaggio del fattore campo al primo turno playoff permise ai bianconeri di battere l’Umana Reyer Venezia nei quarti di finale e di raggiungere la semifinale Scudetto al primo anno in Serie A.

Nel 2022/23 i Leoni furono di scena a Brindisi il 6 novembre 2022, nella sesta gara di regular season. Al termine di una partita estremamente equilibrata, fu la Happy Casa ad avere la meglio (86-84). Quella sconfitta fu la prima del Derthona in campionato, dopo un filotto di ciunque successi consecutivi in avvio. Nella partita di ritorno, disputata al PalaEnergica il 2 aprile, la Bertram conquistò due punti importanti per la propria rincorsa al terzo posto finale in graduatoria, imponendosi con il parziale di 81-77 alla sirena.

Il quinto e ultimo precedente in Serie A tra le due squadre è storia recente, la seconda partita di regular season di questa stagione: l’8 ottobre, al PalaEnergica, i bianconeri si imposero per 69-68 al termine di una gara molto equilibrata e decisa solo nelle battute conclusive.

È Andrea Zerini l’ex della gara contro la Happy Casa: il numero 0 bianconero ha infatti indossato la canotta di Brindisi per cinque stagioni consecutive, dal 2011 al 2016. Nella sua ultima annata, Zerini è stato capitano della formazione pugliese, con cui – nel 2011/12 – ha conquistato la Coppa Italia di A2 e la promozione in Serie A al termine della stagione.