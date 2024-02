Mondiali di Doha: il Piemonte del nuoto in Qatar

L’italtuffi subito pronta a partire con il cuneese Eduard Timbretti Gugiu (CS Esercito/Blu 2006) che questo pomeriggio sarà in gara nel Team Event insieme agli azzurri Irene Pesce, Chiara Pellacani e Matteo Santoro. L’allievo di Claudio Leone sarà poi impegnato anche nel sincro da piattaforma mixed nella giornata di domani e nel sincro da piattaforma giovedì 8 febbraio.

l’italnuoto scenderà in acqua all’Aspire Dome dall’11 al 18 febbraio. Batterie dalle 8.30 (ora in Italia), semifinali e finali pomeridiane dalle 18.00 (ora in Italia). La squadra azzurra è composta da 34 atleti e conta 2 atleti piemontesi: in azzurro il gigante piemontese Alessandro Miressi (GS Fiamme Oro/CN Torino) e la nuova rivelazione della rana Ludovico Blu Art Viberti (CN Torino). Portacolori dell’Italia in Qatar anche due atlete cresciute nel nostro comitato: Emma Virginia Menicucci oggi tesserata CS Esercito/CC Aniene ma cresciuta con il tecnico Mattia Gurgo Salice in Sisport e Francesca Pasquino oggi tesserata In Sport Rane Rosse ma allieva di Gianni Anselmetti per i Nuotatori Canavesani. Non poteva mancare anche la convocazione della tarantina, ormai torinese di adozione, Benedetta Pilato (GS Fiamme Oro/CC Aniene) che questa stagione ha scelto di allenarsi con il tecnico Antonio Satta al Palazzo del Nuoto di Torino.

Insomma al via uno degli appuntamenti più attesi in una stagione che culminerà a Parigi con la XXXIII Olimpiade