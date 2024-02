Monferrato Basket: ultimo impegno del Girone Verde contro Urania

Da domenica prossima comincerà la fase a orologio composta da ulteriori 10 partite, 5 in casa e 5 in trasferta, contro le squadre del Girone Rosso.

GLI AVVERSASRI

Urania Milano vorrà confermarsi al sesto posto in classifica e a differenza della sfida di Casale Monferrato ci saranno i due lunghi del quintetto: l'ala forte Ion Lupusor e l’americano Gerald Berverly, quest'ultimo rientrato dopo un lungo stop, ma sta dimostrando tutto il suo valore con 15.2 punti e 7.3 rimbalzi ad allacciata di scarpe. Con loro il play Andrea Amato (12.7 punti e 6.5 assist), la guardia americana Giddy Potts, top scorer di squadra con 15.8 di media, e la guardia-ala Giovanni Severini. Dalla panchina coach Davide Villa potrà sfruttare l’esperienza di Davide Bonacini, Matteo Montano, Giorgio Piunti e Aristide Landi. In questa stagione ha trovato un buon minutaggio anche il giovane prodotto del vivaio Matteo Cavallero. I Wildcats dopo aver disputato un’ottimo inizio di stagione e aver battuto fuori casa Cantù hanno subito 4 sconfitte consecutive.

Sul fronte monferrino i ragazzi di coach Fabio Di Bella sono certi di chiudere all’undicesimo posto la prima fase, ma sarà essenziale raccogliere i 2 punti in palio per portarseli in dote nella seconda fase. Le gare contro le compagini dell’altro girone cominceranno domenica 11 febbraio, in trasferta contro l’ottava classificata. Ancora difficile decifrare il nome dell’avversario tra Rimini, Cento, Nardò e Cividale.

Stefano Cova (assistente allenatore) – «Affrontiamo domenica una squadra lunga e preparata. Rispetto all’andata, dove abbiamo ottenuto la vittoria in casa nostra, recuperano da un infortunio Beverly, lungo dotato di grande energia e dinamismo. Urania squadra capace di aprire il campo e che fa del tiro da 3 una delle sue principali armi. Amato da play può giocare uno contro uno o mettere in moto i propri compagni giocando tanto pick and roll, Potts nel ruolo di 2, dotato di tiro da 3 anche da lunghe distanze e capace di creare dal palleggio, Severini ottimo tiratore perimetrale e Landi, 4 che ama aprirsi per tirare da 3. Montano come cambio dalla panchina dotato di molta energia e di 1 contro 1, Lupusor come 4 tiratore e Piunti come cambio del 5 molto bravo a giocare pick and roll per rollare veloce al ferro. Arriviamo alla partita al completo senza infortuni. Le chiavi della partita saranno limitare il loro tiro da 3 punti e non permettere ai loro esterni di prendere vantaggio dal palleggio, senza subire la grande fisicità di Beverly sotto canestro. Cercheremo di portare a casa il risultato in ogni modo.»

MEDIA

La gara sarà trasmessa in diretta in streaming su LNP PASS e seguita con aggiornamenti in tempo reale sul canali social Monferrato Basket.