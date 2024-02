Bertram Derthona: verso la sfida al Banco di Sardegna Sassari

La sfida contro il Banco di Sardegna Sassari, in programma al PalaEnergica Paolo Ferraris sabato 10 febbraio alle ore 19, è l’ultimo impegno in campionato della Bertram Derthona prima dello stop per la Final Eight di Coppa Italia e per la finestra di qualificazione delle Nazionali. Le vittorie casalinghe contro Venezia e Reggio Emilia sono arrivate anche grazie al supporto del pubblico, caloroso e numeroso, che ha sostenuto i Leoni sin dalla palla a due ed è risultato determinante per il successo.

La squadra allenata da Walter De Raffaele si appresta ora ad affrontare una delle formazioni che, negli anni di Serie A dei bianconeri, ha conseguito i risultati migliori. La Società comunica che, a partire dalla giornata di domani, sabato 3 febbraio, è aperta la vendita dei biglietti online sul sito di Vivaticket. Da lunedì 5 febbraio, i tagliandi sono acquistabili anche presso la sede di via San Marziano 4 negli orari di apertura al pubblico (da lunedì a venerdì dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19, sabato mattina dalle 10 alle 12). Il pomeriggio della partita, fino a esaurimento posti, i tifosi potranno comprare i biglietti presso la biglietteria del palazzetto di Casale Monferrato.

Come di consueto, sino a esaurimento delle sedute, sono disponibili posti in tutti i settori del PalaEnergica; le riduzioni si applicano agli Under 18 e agli Over 65. Di seguito la tabella dei prezzi per assistere alla gara:

SETTORE INTERO RIDOTTO Parterre Derthona 50 € 40 € Parterre Bianconero 40 € 30 € Tribune 20 € 15 € Curve 10 € 8 €

Per ogni ulteriore informazione relativa alla vendita dei biglietti per assistere all’incontro contro il Banco di Sardegna Sassari è possibile contattare la Società recandosi presso la sede di via San Marziano 4 negli orari di apertura al pubblico, telefonando al numero 0131 1953689 oppure scrivendo una mail a segreteria@derthonabasket.it.