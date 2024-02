Verso Happy Casa Brindisi-Bertram Derthona

Inizia con la trasferta di Brindisi il febbraio della Bertram Derthona: i bianconeri, dopo i due successi casalinghi consecutivi contro Venezia e Reggio Emilia, fanno visita alla squadra allenata da Dragan Sakota, reduce dalla vittoria conseguita sul campo di Pesaro.

A presentare la sfida che attende il Derthona e le caratteristiche dei prossimi avversari è stato coach Walter De Raffaele: «Brindisi è storicamente un campo molto difficile e la squadra, quest’anno, è cambiata moltissimo negli ultimi tempi. In questo momento hanno deciso di avere un allineamento più ‘piccolo’, in attesa di trovare un giocatore nel ruolo di centro. Si tratta di una squadra che ha esterni – Sneed, Bartley e Morris – che hanno tanti punti nelle mani, ma anche gli altri giocatori del roster non sono sicuramente dei comprimari. La Happy Casa, come noi, è assetata di punti ed è reduce dalla bella vittoria conquistata sul campo della VL Carpegna Prosciutto Pesaro».

Sugli aspetti più importanti della gara dal punto di vista del Derthona, il capo allenatore ha aggiunto: «Cerchiamo una continuità di prestazione, perché quando si riesce a impattare il livello di energia degli avversari ed essere intensi, esprimendo al tempo stesso le caratteristiche tecniche della squadra, si ha la possibilità di competere. Questo è l’obiettivo di una partita che sarà difficile in quanto giocata fuori casa e contro una squadra, come lo siamo noi, alla ricerca di punti».