Collegno Basket lotta, ma cede contro Borgomanero

A decidere sostanzialmente l’incontro è il primo quarto: 32-22 per i padroni di casa, grazie in particolare a Benzoni (19 a fine partita) e Zanetti (12). Il secondo periodo è ancora sulla falsa riga del primo: si va all’intervallo sul +16 per i padroni di casa. I Lions con qualche giocata si riavvicinano un paio di volte a Borgomanero, in particolare grazie al solito Tiagande. Ma dall’altra parte Crt è quasi sempre concreta in fase offensiva e attentissima in quella difensiva.

È nel secondo tempo che Collegno alza le marce (soprattutto in difesa), concedendo 18 punti nel terzo quarto e 22 nell’ultimo, accorciando sul -13 finale e tornando più volte a bussare con insistenza sulla porta degli ospiti. Ospiti che però sono bravissimi a resistere a tutti i tentativi dei Lions, senza mai rischiare di perdere di vista tabellone e foglio rosa.

Su sponda Collegno, manco a dirlo, è Tiagande l’Mvp di giornata. Per lui 31 punti, 12 rimbalzi, 4 recuperi e 38 di valutazione. In doppia cifra anche Fracasso con 12 e 2 assist e Milone con 11 punti in appena 22 minuti di utilizzo.

Adesso si torna in palestra per preparare al meglio il prossimo impegno casalingo del 10 febbraio contro Gallarate.

Borgomanero 96

Collegno Basket 83

College Basket Borgomanero: Trucchetti 9, Pettinaroli 8, Giustina, Benzoni 19, Ferrari 13, Fedorenko 6, D'Amelio 6, Zanetti 12, Bazan 6, Broggi 7, Barzon 2, Pillastrini 8. All.re: Di Cerbo.

Collegno Basket: Vignoli 3, Bollito, Milone 11, Tarditi 5, Framarin 7, Elkazevic 6, Fracasso 12, Tiagande 31, Minasi, Porcella 7, Lo Buono n.e., Diakhate 1. All.re: Comazzi.