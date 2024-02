Oleggio Magic Basket perde in casa della capolista Saronno

In rincorsa ma sempre a contatto e con tanta voglia di lottare. Nella nona giornata di ritorno di serie B Interregionale l’Oleggio Magic Basket perde a casa della capolista Robur Saronno 93-85.

Squali (con Perez out per precauzione e Colombo rientrato il giorno di gara dopo una settimana influenzale) in campo con Temporali, Sampieri, Borsani, Sablich e Jovanovic; per Saronno Ugolini, Negri, Quinti, De Capitani e Nasini.

Jovanovic dà il via al match con due liberi e una tripla per retina fissano il 3-5; ancora Sablich per il 7-10 e Pilotti sigla l’11-14 dalla distanza. Saronno pareggia, Sampieri fa furto con scasso edu 14-20. Parziale casalingo ed è di nuovo punto a punto, alla prima sirena è 24-24. Saronno mette la freccia (32-26) e sul 36-26 è pausa per gli Squali. Capitan Pilotti dà ossigeno per il 36-28, si carica la squadra in spalla ed è 41-36 con pausa per casa. Allunga di nuovo Saronno ed è Nalon a richiamare i suoi (43-36). Borsani spara da tre e Jovanovic quasi allo scadere porta gli Squalisul 49-41.

Al rientro il primo a segnare è ancora Jovanovic e con Sablich è 49-45. Borsani ha la scorta di triple (due in fila) e con Sampieri è 58-55. Proprio quando manca poco per l’aggancio Saronno si riporta avanti e Nalon richiama gli Squali sul 63-55. Alla terza sirena è 72-59. Squali lottatori, con Telesca è 72-63 e con la coppia Sampieri/Sablich è 78-71. Saronno trova ancora la via, Sablich è perfetto ai liberi e ancora pausa casalinga (83-74). Gli Squali sono in scia con Borsani che ci prende gusto dall’arco e dalla lunetta (87-82). L’ultimo ciuff biancorosso è ancora del numero 13 e il finale recita 93-85.

Robur Saronno 93

Oleggio Magic Basket 85

Parziali (24-24; 25-17; 23-18; 21-26)

Saronno: Ugolini 8, Negri 14, Quinti 15, De Capitani 12, Nasini 3, Mariani ne, Pellegrini 23, Romanò 10, Beretta, Motta 6, Figini 2. All. Biffi.

Oleggio: Perez ne, Boldrini ne, Maviglia ne, Telesca 4, Pilotti 13, Sampieri 15, Borsani 20, Introini ne, Sablich 17, Temporali, Colombo 2, Jovanovic 14. All. Nalon.