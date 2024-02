Pallacanestro Chivasso si arrende in casa contro Novara

La Ntc Technology Pall. Chivasso è una squadra che vive costantemente su un ottovolante, salendo e scendendo alla massima velocità per tutta la durata della corsa, alternando giocate pazzesche, che fanno restare a bocca aperta i suoi tifosi, ad amnesie incomprensibili ed errori da principianti.

Un susseguirsi d’emozioni che si è vissuto anche nella gara interna contro Basket College Novara – persa per 70-79 – in cui i biancoverdi si sono ritrovati ad inseguire dopo una buona partenza, precipitando anche a -26 a metà del terzo periodo, prima di risalire la china, arrivare a -5 a 4’ dal termine e cadere nella trappola della provocazione, costata tre tiri liberi e la conseguente sconfitta finale. Chivasso si presenta ai nastri di partenza del match senza Migliori e Pecchenino, il primo alle prese con una contusione al ginocchio, il secondo con una distorsione alla caviglia destra.

Assenze importanti per le rotazioni dei giocatori, soprattutto contro una squadra fisica ed intensa come Novara, in cui spiccano i 210 cm di altezza di Osasuyi, vero incubo a rimbalzo per i chivassesi. Suoi i punti vicino a canestro che determinano il primo strappo ospite sul finire del primo periodo (14-21). Nel secondo quarto le due squadre giocano alla pari: Pagetto (12 punti nel secondo periodo con due triple) è il terminale offensivo biancoverde, mentre in casa Novara sono le tre triple di Giromini e quella di Nicolini a punire le tardive rotazioni difensive di Greppi e compagni.

Chiusa la prima metà di gara sul 33-40, nel terzo periodo Chivasso precipita a -26 sotto le conclusioni di Nicolini, Pagani, Caligaris che iniziano ad irridere e provocare gli avversari. E’ l’eterno capitan Vettori a suonare la sveglia ed a ridestare i compagni, che finalmente iniziano a difendere, trovando punti con Bertino, Villata e Brentin.

Giocatori assoluti protagonisti della rimonta che porta Chivasso a -5 a 4’ dalla sirena, momento in cui Pagani segna la tripla del +8, irridendo tutta la panchina chivassese con gesti plateali, visti da tutti tranne che dalla coppia arbitrale. Il comportamento antisportivo del novarese non è sanzionato, mentre Chivasso paga le proteste col fallo tecnico e l’espulsione di Cena: Novara allunga dalla lunetta, Chivasso prova a restare in gara con Droetto e Bertino, ma le ultime conclusioni da tre punti di Brentin e Villata non trovano il fondo della retina, permettendo agli ospiti di chiudere vittoriosi la gara.

Ntc Technology Pall. Chivasso 70

Basket College Novara 79

Parziali (14-21; 33-40; 49-66)

Ntc Technology Chivasso: Villata 16, Bertino 13, Scinica n.e., Vettori 1, Giuliano n.e., Babarange, Droetto 8, Regis, Greppi, Pagetto 18, Brentin 14, Marino. All. Giardino, A. All. Bruno.

Basket College Novara: Brustia 2, Boncompagni, Giacomelli 5, Giromini 16, Caligaris 2, Pagani 11, Zocca, Sassi 3, Osasuyi 14, Hyka 1, Nicolini 18, Caligaris 7.

Arbitri: Sig. Debernardi di Saluzzo (CN) e Roatta di Rivoli (TO).

Note: Tiri liberi: Chivasso 9/13, College Novara 23/29.