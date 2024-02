La Fulgor Basket sorpresa in casa da Caserta

Cade per la seconda volta a Gravellona la Paffoni di coach Ugo Ducarello, che sul parquet di casa cede sul 77-87 ad una meritevole Caserta, sempre avanti nel punteggio e molto più determinata e aggressiva rispetto ai rossoverdi.

Partenza strepitosa di Caserta, che nel primo quarto sbaglia due tiri dal campo e, prima con Paci, poi con Alibegovic, mette in difficoltà la Paffoni, tanto che la prima frazione si chiude sul 15-29 per i bianconeri. Nel secondo periodo prova a reagire la Fulgor, prima con Torgano che segna due triple quasi consecutive, poi con Kosic e Balanzoni, monumentale in entrambe le metà campo.

I ragazzi di Ducarello accorciano sino al -3, sul 31-34, ma in un amen Caserta, con i canestri di Lucas e le giocate di energia di Mehmedoviq si ritrova avanti di tre possessi, con il tabellone luminoso che all’intervallo, dopo il prezioso canestro di Baldassarre, recita 33-40.

Nella ripresa Caserta è ancora più lucida e determinata, mente la Paffoni non trova né le idee, né le energie per pareggiare il confronto. L’ennesima prodezza di Paci riporta i bianconeri avanti in doppia-cifra, ma il vantaggio si incrementa minuto dopo minuto, sino al +22 conquistato grazie ai liberi di Alibegovic.

A 10’ dalla fine la pratica è sostanzialmente chiusa (50-70). Coltro (16) prova a dare verve ai suoi, ma la rimonta della Paffoni non può spaventare una Caserta sempre attenta e lucida nel gestire i possessi sfruttando l’esperienza di Sergio e Alibegovic. Vince meritatamente la Juve, che passa 77-87 a Gravellona.

Fulgor attesa da una doppia trasferta, prima a Cassino, poi – nell’infrasettimanale – a Treviglio contro Brianza Casa Basket.

Coach Ducarello a fine gara: «Sono deluso dalla prestazione della squadra, i problemi fisici non devono essere una scusante. Avremmo dovuto prendere fiducia sin da subito, giocando in casa, ma sono stati loro a giocare tutto il match con grande consapevolezza, segnando anche canestri molto difficili in avvio che hanno indirizzato la partita. Noi siamo stati troppo poco uniti, in attacco e in difesa. Davanti abbiamo preso troppi tiri allo scadere dei 24’’, gestendo la palla con poca lucidità. Da quando siamo andati sotto loro hanno progressivamente guadagnato fiducia e si è chiusa la partita. Adesso dobbiamo metabolizzare questa sconfitta, dobbiamo pensare a noi stessi, a recuperare energie e lavoro di squadra, oltre che i giocatori».

Paffoni Fulgor Omegna 77

Paperdi Caserta 87

Parziali (15-29, 18-11, 17-30, 27-17)

Paffoni Fulgor Omegna: Jacopo Balanzoni 17 (7/11, 0/0), Mattia Coltro 16 (3/3, 2/4), Patrick Baldassare 15 (2/3, 3/6), Zan Kosic 10 (3/4, 1/6), Manuele Solaroli 6 (1/1, 0/2), Marco Torgano 6 (0/0, 2/5), Filippo Fazioli 4 (1/4, 0/4), Andrea Picarelli 3 (0/0, 1/2), Issa Fomba 0 (0/0, 0/0), Dimitrije Jokovic 0 (0/0, 0/0), Filippo Puppieni 0 (0/0, 0/0), Daniel Trebeschi 0 (0/0, 0/0).

Paperdi Caserta: Denis Alibegovic 23 (4/8, 3/6), Fatih Mehmedoviq 15 (4/6, 0/1), Paolo Paci 10 (3/5, 1/1), Diego jordan Lucas 9 (2/4, 1/2), Dino Butorac 9 (3/3, 1/2), Biagio Sergio 9 (1/4, 2/3), Donato Vitale 8 (2/2, 1/3), Giovanni Pagano 2 (1/1, 0/0), Davide Mastroianni 2 (1/4, 0/1), Stefano Pisapia 0 (0/0, 0/0).