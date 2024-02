La Wash4green Pinerolo vince il derby con la Reale Mutua Fenera Chieri ’76

Nonostante le tante assenze dovute agli infortuni la squadra di Marchiaro mette in campo un atteggiamento migliore, legittimando una vittoria che non fa una piega. Da parte delle chieresi c’è un po’ di rammarico per il secondo set perso 29-27 dopo non aver concretizzato tre set-point, in caso contrario la partita avrebbe forse potuto prendere un’altra piega, ciò non toglie che Pinerolo faccia meglio in quasi tutti i fondamentali (unica eccezione il muro), commetta meno errori e mostri più lucidità nelle fasi calde dei set. Per Chieri, orfana di Skinner (in tribuna per un leggero infortunio) fra le buone notizie di giornata è da segnalare il positivo debutto del neoacquisto Jatzko che viene gettata nella mischia nel terzo set: chiude con 6 punti e il 60% in attacco.

Il premio di MVP viene assegnato ad Akrari, seconda miglior realizzatrice di giornata con 14 punti (di cui 5 a muro). Top scorer Nemeth con 18 punti. Da parte chierese il maggior contributo realizzativo è di Grobelna (inizialmente a riposo, entrata nel finale del secondo set), Omoruyi e Zakchaiou, tutte con 11 punti.

La cronaca

Primo set – Dopo un inizio di marca pinerolese (5-2) il time-out di Bregoli dà il la a una favorevole a Chieri che capovolge il punteggio in 7-8 (Anthouli). Le padrone di casa tornano avanti sul 12-11 con un muro di Akrari. Si prosegue poi punto a punto fino al 18-17, quando un attacco di Mason e un muro di Polder portano Pinerolo sul 20-17. Nel finale le pinelle allungano ulteriormente e chiudono 25-21 alla terza palla set.

Secondo set – Sul 6-6 Pinerolo strappa a 9-6 (muro di Cambi), quindi raggiunge il vantaggio massimo di 5 punti sul 15-10. Alcuni errori pinerolesi e due attacchi di Anthouli riportano Chieri a contatto (19-18). Intanto Bregoli inserisce Gray per Weitzel e Grobelna per Anthouli. Le biancoblù pareggiano a 20 con Zakchaiou, passano in vantaggio 20-21 con Omoruyi e guadagnano sul 23-24 sul Zakchaiou la prima palla set, che Akrari annulla con un muro. E’ quindi Zakchaiou con nu muro ad annullare il primo set-point di Pinerolo. Seguono altre due palle set per Chieri annullate da Nemeth e Polder. Sul 27-27 Nemeth dà la seconda palla set alle pinelli, nello scambio successivo Kingdon attacca fuori ed è 29-27.

Terzo set – Da 2-4 per Chieri il punteggio gira a favore di Pinerolo. Sull’8-5 Breoli inserisce Jatzko per Omoroyi. Anche sopra di 4 punti sull’11-7 (Mason), le padrone di casa subiscono un break di 5 punti che gira il risultato in 11-12. Le biancoblù salgono a 13-15 (Grobelna) e 14-18. Sul 17-19 il videocheck dà ragione a Chieri che respira (17-20) e nel finale gestisce senza particolari problemi chiudendo 20-25 alla prima palla set.

Quarto set – Pinerolo prende subito qualche punto di vantaggio raggiungendo i 4 punti sul 9-5 (Polder). Di lì in avanti il set si sviluppa in modo molto lineare, con la squadra di Marchiaro sempre avanti e sempre in controllo. Dopo alcuni episodi dubbi nelle fasi centrali Chieri ha un sussulto sul 22-16 dimezzando lo svantaggio a 22-19. Le velleità biancoblù vengono definitivamente spente da Storck che realizza prima un attacco, poi un ace e ancora un attacco. Sul 24-20 Mason pone fine alla contesa.

Il commento

Ilaria Spirito: «Oggi è mancato soprattutto l’atteggiamento. Credo che da parte di tutte non ci sia stato l’approccio giusto alla partita. Avevamo bisogno di far riposare determinati giocatori per la partita di coppa e avevamo bisogno dell’apporto di tutta la squadra, ed è mancato».

Wash4green Pinerolo 3

Reale Mutua Fenera Chieri ’76 1

Parziali (25-21; 29-27; 21-25; 25-20)

WASH4GREEN PINEROLO: Cambi 3, Nemeth 18, Akrari 14, Polder 9, Sorokaite 11, Mason 10; Moro (L); Storck 7, Di Mario. N. e. Rostagno, Cosi, Bernasconi. All. Marchiaro; 2° Naddeo.

REALE MUTUA FENERA CHIERI ’76: Malinov 4, Anthouli 8, Zakchaiou 11, Weitzel 3, Kingdon 10, Omoruyi 11; Spirito (L); Morello, Grobelna 11, Gray 8, Jatzko 6. N. e. Rolando, Kone, Aliotta (2L). All. Bregoli; 2° Daglio.

ARBITRI: Cavalieri di Lamezia Terme e Vagni di Perugia.

NOTE: presenti 1505 spettatori. Durata set: 25′. 37′, 26′, 37′. Errori in battuta: 10-15. Ace: 6-2. Ricezione positiva: 60%-59%. Ricezione perfetta: 31%-28%. Positività in attacco: 38%-35%. Errori in attacco: 11-11. Muri vincenti: 9-15. MVP: Akrari.