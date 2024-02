Vince Milano: Novipiù cade all’Allianz-Cloud Pala Lido

Niente da fare per la Novipiù Monferrato Basket. Con Urania Milano finisce 92-75. Per le statistiche Kelly e Potts miglior realizzatori di serata con 21 punti ciascuno.

Calzavara, Kelly, Pepper, Fall, Martinoni è il primo quintetto di serata. Potts parte a razzo con cinque punti. Amato appoggia al vetro per il 7-2. Novipiù non si scompone: Aka e Pepper. Martinoni sorpasso sul 7-8. Ancora Potts, movimento elegante di Kelly. 10-10 a metà quarto. Pepper a campo aperto appoggia a canestro. Landi fa il suo ingresso in campo e si fa subito sentire sotto le plance. Lupusor è l’uomo in più in questa fase. 7 punti consecutivi. Primo quarto che si chiude sul 19-14. Milano allunga sul +9. Romano interrompe il digiuno con 1/2 ai liberi. Tripla di Amato e vantaggio che sale in doppia cifra. Kelly risponde a Beverly. Contropiede Potts che obbliga coach Di Bella al timeout: 32-18. Kelly in slalom gigante. Amato continua a segnare. Dall’altra parte Martinoni non sbaglia. Tripla di Severini. 37-22. Kelly e Calzavara in società: break 4-0. Sul 37-26 Timeout coach Villa. Correzione volante di Fall. Amato sulla sirena: 46-32.

Le prime due triple di serate le segnano i due lunghi: Martinoni e Fall. 48-38. Liberi e tripla per Amato. Di nuovo più +15. Tripla anche per Kelly. Amato è bollente da fuori. Schiacciata di Beverly: 58-41. Timeout Monferrato. Kelly attacca bene il canestro. Calzavara con due belle giocate accorcia sul -11. Martinoni si fa trovare pronto. Lupusor da fuori fa di nuovo respirare. Bonacini da tre. 66-51 ultimo quarto. Calzavara e Kelly. 66-56. Coach Villa chiama subito timeout. La rimonta di Monferrato non è impossibile. Calzavara 2/2 ai liberi. Landi bellissimo reverse. Fantoma e Fall confezionano un altro bel parziale. -5. La sfida è apertissima, Landi con una giocata da lupo di mare fa respirare i suoi. Romano si fa trovare pronto con 4 punti preziosi. 72-69. Tripla di Montano. Potts attacca il ferro. 79-71. Monferrato è già in bonus, Milano però ha sangue freddo. Potts e Beverly. Si torna in doppia cifra di vantaggio quando mancano poco più di 2 minuti. La Novipiù alza il piede, la stagione sarà lunghissima e bisogna gestire le energie. Gli ultimi due minuti sono solo un viatico alla sirena. Finisce 92-75 per Urania.

Wegreenit Urania Milano 92

Novipiù Monferrato Basket 75

Parziali (19-14, 27-18, 20-19, 26-24)

Wegreenit Urania Milano: Giddy Potts 21 (5/5, 3/9), Andrea Amato 21 (5/6, 3/6), Gerald Beverly 18 (6/10, 0/1), Ion Lupusor 14 (3/4, 2/3), Aristide Landi 7 (2/2, 0/3), Matteo Montano 5 (0/2, 1/4), Giovanni Severini 3 (0/1, 1/3), Davide Bonacini 3 (0/1, 1/1), Matteo Cavallero 0 (0/0, 0/0), Theo Anchisi 0 (0/0, 0/0), Samuele Solimeno 0 (0/0, 0/0)

Novipiù Monferrato Basket: C.j. Kelly 21 (5/9, 1/5), Abdel Fall 15 (6/10, 1/3), Andrea Calzavara 13 (5/9, 0/1), Niccolo Martinoni 13 (4/5, 1/1), Dalton Pepper 5 (2/4, 0/7), Raffaele Romano 5 (2/2, 0/0), Tommaso Fantoma 3 (0/1, 1/2), Tommy Pianegonda 0 (0/0, 0/0), Alessandro Baj 0 (0/0, 0/0), Seraphin Kadjividi boussounka 0 (0/0, 0/0), Nicolo Castellino 0 (0/0, 0/0), Mario Bertaina 0 (0/0, 0/0)