Cuneo vince al tie-break contro Santa Croce e ritrova il secondo posto

Vittoria sofferta e conquistata al tie-break dalla Puliservice Acqua S.Bernardo Cuneo che ritrova la seconda postazione della classifica. MVP di serata il Libero biancoblù Matteo Staforini premiato da Andrea Massarenti di Sames Antincendio. Prossima domenica Cuneo volerà a Castellana Grotte per poi tornare a giocare in casa domenica 18 febbraio alle ore 19.00 contro Porto Viro e si ripeterà la domenica successiva alle ore 16.00 contro Siena. Un febbraio casalingo per i cuneesi!



Lo starting six di Cuneo: Sottile palleggio, Jensen opposto, Codarin e Volpato centro, Botto e Andreopoulos schiacciatori; Staforini (L).

Coach Bulleri schiera: Coscione palleggio, Lawrence opposto, Cargioli e Mati al centro, Colli e Allik schiacciatori; Loreti (L).



Primi punti equilibrati, poi Santa Croce prende un gap e lo mantiene. Sull’8-12 il primo time out chiamato da coach Battocchio. Sul 15-18 coach Bulleri inserisce al servizio Giannini per Cargioli, ma al punto successivo è ancora tempo tecnico per i biancoblù (15-19). Sul 15-20 entra Giacomini per Jensen tra le fila cuneesi. La battuta di Jensen sul set ball toscano termina lunga fuori campo e il primo set si chiude 20-25.



Inversione di rotta nella seconda frazione con i padroni di casa che partono subito avanti e mantengono un buon vantaggio, nonostante qualche errore di troppo. Come successo per i cuneesi nel set precedente Santa Croce termina presto i time out a disposizione, mentre coach Battocchio chiama il primo sul 19-14. Ace di Sottile, muro a due di Codarin e Jensen, cambio palla, attacco di Codarin ed è set ball. Chiude sul 25-17 e riporta in parità la gara, il centrale Lorenzo Codarin.



Equilibrato il terzo set, bene Cuneo a restare concentrati e conquistare un gap di un paio di punti. Sull’11-8 primo time out per i toscani. Un punto alla volta i biancorossi trovano la parità e si procede punto a punto. Sul 22-21 coach Bulleri chiama il time out. Il monster block di Volpato su Cargioli vale il set ball per Cuneo 24-22, ma purtroppo Babis mette out il servizio e coach Battocchio chiama il time out. Chiude Volpato 25-23 e porta Cuneo avanti 2-1.



In salita per Cuneo il quarto set. Sul 7-12 entra Gottardo per Andreopoulos e sul 9-15 è Bristot a prendere il posto di Jensen. Sul 9-16 coach Battocchio chiama il secondo time out del set. Rientrano Jensen e Babis. Santa Croce trova il set ball al 17-24, lo annulla Jensen e manda Capitan Botto dai nove metri, che purtroppo sbaglia ed è 2-2 (18-25).



Parte con un piglio deciso Cuneo nel tie-break. Volpato trova il cambio campo sull’8-6 e sul 9-6 coach Bulleri chiama il time out. Il palazzetto sostiene i biancoblù che procedono concentrati; sul 12-7 Santa Croce esaurisce i tempi tecnici a disposizione. Babis trova il match ball con un attacco che sposta il muro biancorosso. Dai nove metri Codarin che trova l’ace del 15-9 che vale la vittoria per 3-2 di Cuneo.



Premio MVP di serata offerto da Sames Antincendio assegnato a Matteo Staforini, Libero biancoblù, mentre il premio Fair play by Santero è stato consegnato a Manuel Coscione.

Al termine della partita Coach Battocchio: «Io credo sia un periodo in cui giochiamo male e facciamo fatica, credo che sia fisiologico, succede anche in allenamento quindi non è una questione di impegno. Questo è il terzo appuntamento che sapevo sarebbe stato complicato e così si è rivelato. La cosa importante è che nonostante le difficoltà abbiamo voluto vincerla e non è cosa da poco».

Domenica 11 febbraio alle ore 17.30 la Puliservice Acqua S.Bernardo Cuneo giocherà in trasferta a Castellana Grotte. La partita sarà in diretta gratuita su Volleyball World TV e verrà trasmessa al “Circolo la Fenice” di Vignolo. I biancoblù torneranno a giocare in casa il 18 febbraio alle ore 19.00 contro Porto Viro e il 25 febbraio alle ore 16.00 contro Siena.

Puliservice Acqua S.Bernardo Cuneo 3

Kemas Lamipel Santa Croce 2

Parziali (20-25/25-17/25-23/18-25/15-9)



Puliservice Acqua S.Bernardo Cuneo: Sottile 3, Jensens 22, Volpato 11, Codarin 13, Andreopoulos 14, Botto (K) 12; Staforini (L1); Gottardo, Bristot , Cioffi, Giacomini. N.e. Colangelo, Coppa, Giordano (L2).

All.: Matteo Battocchio

II All.: Lorenzo Gallesio

Ricezione positiva: 61%; Attacco: 46%; Muri 11; Ace 6.

Kemas Lamipel Santa Croce: Coscione 2, Lawrence 14, Cargioli 12, Mati 15, Colli 11, Allik 21; Loreti (L1); Brucini, Giannini. N.e. Parodi, Russo, Petratti, Gatto, Gabbriellini (L2)

All.: Michele Bulleri.

II All.: Alessandro Pagliai.

Ricezione positiva: 57%; Attacco: 46%; Muri 10; Ace 1.

Durata set: 25’, 26’, 28’, 27’, 14’.

Durata totale: 120’.

Arbitri:

Scotti Paolo e Venturi Giuliano.