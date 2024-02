Il Bcc Derthona Basket vince e convince

Vittoria rotonda per la formazione di Cutugno che, come da pronostico, torna con i due punti dalla trasferta sul campo del Basket Roma; punteggio finale che se da un lato certifica la superiorità delle giraffe dall’altro risulta troppo punitivo per le padrone di casa che per almeno 25′ hanno impegnato severamente le ospiti, covando il sogno di poter fare match pari con la capolista.

Alla palla a due coach Bongiorno schiera Preziosi, Aghilarre, Lucantoni, Benini e Fantini cui si contrappongono Attura, Melchiori, Marangoni, Cerino e Premasunac; partenza comunque equilibrata con le capitoline che trovano un importante terminale offensivo in Aghilarre, brava ad attaccare il ferro con grande decisione e con ottimi risultati; dall’altra parte l’Autosped gioca bene ma non sfrutta appieno il bonus raggiunto prematuramente dalle locali sbagliando molto dalla lunetta ed alla prima sirena sono le giallorosse a condurre (19-17).

Seconda frazione che ripercorre, nella prima parte, l’andamento di quella precedente con l’incertezza che regna ancora sovrana e con le due squadre che si alternano al comando; nella secondo metà le castelnovesi, grazie alla difesa, riescono a tenere a secco le avversarie per ben 5′ ma sprecano troppo nella altrui metà campo, ricavandone al massimo un +7 (32-25) che diventa +5 (32-27) alla pausa lunga.

Alla ripresa del gioco, dopo l’intervallo, l’Autosped prova subito ad allungare (36-27) ma il primo tentativo ospite di fuga viene stoppato da un 4-0 interno che riporta a -5 Roma (31-36); più efficace è la seconda spallata delle giraffe che volano a +12 (43-31) per poi aggiornare successivamente il massimo vantaggio proprio in coincidenza con la sirena del 30′ (54-37). L’ultimo tentativo di recupero delle laziali non sortisce gli effetti sperati, valendo al massimo il -13 (44-57) del 32′; a quel punto però il Bcc rompe definitivamente gli indugi con un perentorio 15-0 che chiude definitivamente i giochi con qualche minuto di anticipo, consegnando alle giraffe due punti meritati ma più sofferti di quanto non racconti il punteggio finale.

Vittoria doveva essere e vittoria è stata, anche se nei primi 20′ le nostre ragazze sono andate un po’ a corrente alternata, trovando buone soluzioni al tiro ma adeguandosi un po’ ai ritmi di gioco imposti dalle padrone di casa e riuscendo solo a tratti ad imporre i propri; nei secondi 20′ però la differenza di valori è emersa in maniera prepotente e l’ottima difesa del Bcc (solo 20 punti concessi iin altrettanti minuti) è stata il trampolino di lancio per la fuga decisiva, grazie ai molti recuperi che hanno conseintito non solo numerosi contropiede ma anche una transizione offensiva assai fruttuosa.